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    Эллардайс возглавит сборную Англии. Бердыев уйдет из «Ростова». Дайджест событий дня


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    Голосов: 6
    20.07.2016 21:40
    «Рубин» и «Зенит» ведут борьбу за Паредеса. Измайлов перешел в «Краснодар». Погба добивается трансфера в «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Эллардайс утвержден на посту главного тренера сборной Англии

    Футбольная ассоциация Англии (FA) утвердила кандидатуру Сэма Эллардайса на посту главного тренера национальной сборной. Официально о назначении будет объявлено в течение суток. Помимо наставника «Сандерленда» FA вела переговоры со Стивом Брюсом («Халл Сити») и Юргеном Клинсманном (сборная США). Напомним, предыдущий рулевой англичан покинул занимаемую должность после поражения от сборной Исландии в 1/8 финала Евро-2016.

    Трансфер Гетце обойдется «Боруссии» в 23 миллиона

    Хавбек «Баварии» Марио Гетце продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Стороны уже согласовали условия сделки. По информации Süddeutsche Zeitung, за 24-летнего игрока «шмели» заплатят 23 миллиона евро. О трансфере будет объявлено до окончания текущей недели. В мюнхенском клубе полузащитник сборной Германии зарабатывал 12 миллионов евро в год. В Дортмунде его заработная плата будет составлять восемь миллионов.

    Непрощенный. Зачем Гетце возвращается в Дортмунд

    Измайлов стал игроком «Краснодара»

    «Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником Маратом Измайловым. Как и сообщалось ранее, соглашение с 33-летним россиянином подписано на один год с возможностью продления. Напомним, что Измайлов уже выступал за «Краснодар» в сезоне-2014/15. Тогда футболист провел в составе «быков» 31 матч, забил один гол, сделал три результативные передачи и помог команде добиться лучшего результата в истории – завоевать бронзовые медали чемпионата России.

    Зарплата Мака в «Зените» составит 1,3 миллиона

    Полузащитник Роберт Мак сегодня должен прибыть в Санкт-Петербург для прохождения медицинского обследования, сообщает Metrosport. В случае успешного результата, футболист подпишет контракт с «Зенитом». По нему словак будет получать в России в год без учета различных бонусов 1,3 миллиона евро. Сумма самого трансфера составит 3,5 миллиона. Напомним, что за ПАОК 25-летний футболист выступает с 2014 года. Кроме того, в его активе 30 матчей и семь голов за национальную команду.

    В четверг Бердыев может покинуть «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев с большой долей вероятности может покинуть команду после завтрашней церемонии награждения желто-синих серебряными медалями чемпионата России. В качестве причины называется неопределенность с вектором развития ростовчан. У специалиста имеются по этому поводу большие разногласия с бизнесменом Иваном Саввиди, оказывающем финансовую помощь «Ростову».

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    «Зенит» предложил 20 миллионов за Паредеса. На игрока также претендует «Рубин»

    «Зенит» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. Петербургский клуб сделал итальянцам предложение о трансфере хавбека в размере 20 миллионов евро. Самому 22-летнего аргентинцу сине-бело-голубые готовы платить 4-4,5 миллиона в год. В борьбу за игрока также включился «Рубин».

    Погба сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании перейти в «МЮ»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба принял решение покинуть туринский клуб. Игрок сборной Франции намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», где он выступал до 2012 года. Отмечается, что 23-летний хавбек уже сообщил о своем решении руководству черно-белых. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов заплатить за Погба около 125 миллионов евро. Зарплата самого футболиста может составить 12-13 миллионов в год.

    Рочина стал игроком «Рубина»

    «Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Гранады» Рубена Рочины. Условия контракта с 25-летним игроком не раскрываются. Ранее сообщалось, что покупка испанского хавбека обойдется казанскому клубу в 10 миллионов евро.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 21 июля 2016, 14:00

      Леандро Паредеса 20 млн евро, за что? 2 гола в 33 матчах - это разве показатель?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 21 июля 2016, 10:58

      мак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 21 июля 2016, 10:10

      Сбоную России должен тренировать Мутко... Во!

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 21 июля 2016, 09:54

      Может ещё договорятся.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 июля 2016, 08:41

      Победило, как всегда, бабло...

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 21 июля 2016, 08:18

      видите ли у нас в Ростове работало много хороших тренеров-Шевченко Петраков Протасов Талалаев но все они уходя произносили одну и ту же фразу: В Ростове сможет работать только местный тренер...дескать местному тренеру тут кругом везде все двери открыты а приезжему...(честно говоря я так и не понял эту тему).Так вот.Бердыев почти местный.В своё время играл за Ростовские клубы.Я ещё студентом бегал на его матчи. В СКА его называли-мозг команды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2016, 07:40

      Можно сделать вывод, что Бердыр будет тренировать сборную.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2016, 01:42

      жаль, очень жаль, если бердыев нацелился на сборную...

      -2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 июля 2016, 00:03

      Если Бердыев уйдет Ростов сольёт чемпионат.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > TUMS 21 июля 2016, 09:16

      Не сольет

      0
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      ...
      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS > TUMS 21 июля 2016, 17:37

      и Лигу чемпионов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 21 июля 2016, 00:01

      Рочина стал игроком «Рубина»

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