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Непрощенный. Зачем Гетце возвращается в Дортмунд

Перемена статуса

Марио Гетце уходил из «Боруссии» Юргена Клоппа, когда она была на пике. Возможности той команды ограничились финалом Лиги чемпионов. Затем коллектив начал затухать. Причинами такого грустного окончания цикла стали отток лидеров и смена поколений. Все это продолжается и нынешним летом, однако уже понятно, что дело близится к концу. После трансферного периода, где «Боруссия» готова оставить больше 100 миллионов евро, перед нами предстанет совершенно другая команда. И ее смело можно называть коллективом Тухеля.

В приглашении Гетце заинтересован лично главный тренер «шмелей». В возвращении в «Боруссию» – сам Марио Гетце. Уже давно понятно, что игрок и такая команда нужны друг другу. «Сейчас Марио находится в отпуске. Другую информацию вам придется подождать», – резюмирует Тухель, понимая, что немецкая звезда у него практически на контракте. В этой ситуации как раз и интересен статус, в котором Гетце возвращается в Дортмунд. Марио уходил из «Боруссии» в качестве одного из главных талантов европейского футбола. Приходит – большим игроком и чемпионом мира, которого немножко обидели.

Таблица летних трансферов Бундеслиги

Убийственная «Бавария»

Надо признать, что трансфер в «Баварию» оправдался для Гетце лишь количеством завоеванных трофеев. Во всем остальном Марио не только не достиг прогресса, но и даже деградировал. Гетце уготовили роль лавочника, способного усилить игру команды по ходу матча. Но разве за этим немецкий талант переезжал в «Баварию»? Марио Гетце всегда хотел играть в футбол и быть на ведущих ролях. Есть ощущение, что в нынешней «Боруссии», где рядом будет бегать и его большой друг Марко Ройс, Гетце наконец-то снова заиграет ярко и с желанием.

«Приход Гетце хорош не только для «Боруссии», но и для самого Марио. Нам осталось уладить лишь некоторые вопросы», – говорит председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Даже сегодняшняя «Бавария», чтобы матчи Бундеслиги не превращались в тренировку, заинтересована в силе своих конкурентов. «Баварии» нужна сильная «Боруссия», а Марио Гетце, если избавится от удобных сидений на скамейке запасных, сможет принести «шмелям» немало пользы.

Фанатский вопрос

Болельщики дортмундской «Боруссии» ревностно отнеслись к уходу Гетце в стан главного конкурента. Болезненный переход, о котором было объявлено еще до окончания игрового сезона, превратил Марио в антигероя в народных глазах. Фанаты жгли футболки своего любимца, всячески оскорбляли Гетце и его семью. Это сейчас они привыкли к уходу лидеров клуба в стан конкурентов. Тогда же переход Марио казался большой нелепостью и даже предательством, которое невозможно простить.

Марио Гетце никто не простил и сейчас. Его будут освистывать трибуны, а вернуть доверие фанатов полузащитник сможет лишь своей игрой. Каждый провал, каждый промах – все это будет оцениваться предвзято. Но с такими трудностями Марио Гетце просто обязан справиться, ведь «Боруссия» на его переходе даже заработает. В 2013 году немец ушел в «Баварию» за 37 миллионов евро, а теперь, если верить немецкой прессе, за него заплатят всего 28 миллионов. За игрока такого уровня – гроши. Впереди самого же Марио теперь не будут идти его статус и цена. В Дортмунде для него созданы все условия, чтобы Гетце все-таки доказал свой класс. У себя дома, в окружении друзей.

Зачем Матс Хуммельс понадобился «Баварии»

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Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Бавария Гетце Марио
Комментарии (4)
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pik54
1468771465
останется на том же уровне.
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maksspartak
1468780466
Ничего выдающегося не покажет
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К.Серж.А
1468781636
Будет круто вновь увидеть связку Ройс-Гетце , как в старые добрые
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melnicn
1469012430
net
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