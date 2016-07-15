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  • «Ужасно просыпаться под такие новости». Реакция футболистов на трагедию в Ницце

«Ужасно просыпаться под такие новости». Реакция футболистов на трагедию в Ницце

Симон Миньоле

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Марио Суарес

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тим Кэйхилл: «Ужасно просыпаться с такими новостями»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роберто Сольдадо

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поль Погба

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Оливье Жиру: «Мыслями я сейчас с жертвами этой ужасной трагедии и их семьями»

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О том же пишет и Аксель Витсель.

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Карим Бензема: «Печальный день...»

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Гарет Бэйл: «Это должно прекратиться!»

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Арон Рэмзи: «Очень расстроили новости из Ниццы. Пора с этим кончать»

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Хольгер Бадштубер: «Шокирован и опечален случившимся в Ницце»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Денис Черышев

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Алессандро Флоренци: «Без лишних слов»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Доменико Кришито

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Франция Кэхилл Тим Бэйл Гарет Рэмзи Аарон Кришито Доменико Сольдадо Роберто Жиру Оливье Миньоле Симон Черышев Денис
Комментарии (2)
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marshal9
1468577131
сочуствую
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Ailend
1468578339
очень жаль людей.. Отдохнули называется ..
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