«Ужасно просыпаться под такие новости». Реакция футболистов на трагедию в Ницце

Симон Миньоле

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Марио Суарес

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Тим Кэйхилл: «Ужасно просыпаться с такими новостями»

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Роберто Сольдадо

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Поль Погба

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Оливье Жиру: «Мыслями я сейчас с жертвами этой ужасной трагедии и их семьями»

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О том же пишет и Аксель Витсель.

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Карим Бензема: «Печальный день...»

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Гарет Бэйл: «Это должно прекратиться!»

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Арон Рэмзи: «Очень расстроили новости из Ниццы. Пора с этим кончать»

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Хольгер Бадштубер: «Шокирован и опечален случившимся в Ницце»

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Денис Черышев

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Алессандро Флоренци: «Без лишних слов»

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Доменико Кришито