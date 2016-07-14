Цитата дня. Капитан сборной Украины едет в Россию

Непростые отношения между странами переносятся и на футбол – клубы разводят при жеребьевке еврокубков, а переезд украинцев в российский чемпионат встречается на их родине с серьезным неодобрением. Похоже, следующим, кто попадет под гнев патриотов, окажется капитан сборной Украины Руслан Ротань, которому полгода запрещено играть в домашнем чемпионате из-за дисквалификации.

Новым клубом полузащитника «Днепра» может стать махачкалинский «Анжи». Что касается политического конфликта в футболе, то Ротань еще год назад четко выразил свое мнение:

Зато, если «Анжи» будут обижать судьи, Руслан найдет нужные слова. Год назад уже нашел (осторожно, нецензурная брань):

Но чуть позже заверил, что никаких политических заявлений делать даже не собирался. Что ж, посмотрим, сумеет ли Ротань обойтись без них по окончании российского этапа карьеры, если таковой вообще состоится.