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Цитата дня. Капитан сборной Украины едет в Россию

Непростые отношения между странами переносятся и на футбол – клубы разводят при жеребьевке еврокубков, а переезд украинцев в российский чемпионат встречается на их родине с серьезным неодобрением. Похоже, следующим, кто попадет под гнев патриотов, окажется капитан сборной Украины Руслан Ротань, которому полгода запрещено играть в домашнем чемпионате из-за дисквалификации.

Новым клубом полузащитника «Днепра» может стать махачкалинский «Анжи». Что касается политического конфликта в футболе, то Ротань еще год назад четко выразил свое мнение:

Зато, если «Анжи» будут обижать судьи, Руслан найдет нужные слова. Год назад уже нашел (осторожно, нецензурная брань):

Но чуть позже заверил, что никаких политических заявлений делать даже не собирался. Что ж, посмотрим, сумеет ли Ротань обойтись без них по окончании российского этапа карьеры, если таковой вообще состоится.

Россия. Премьер-лига Россия Анжи Днепр Ротань Руслан
Комментарии (7)
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Ali111111
1468497819
Зачем его покупать ?
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rumbinaddd
1468500558
не особо он и хорош
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Simbirsk
1468501036
Слова мужчины)
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FanatSerj
1468504590
А ну да у нас же культурный матерщинник в Китай уезжает, надо же и замену иметь, чтобы было кому ёмко и кратко объяснить.
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SHIKARDOS
1468505507
много талантливых игроков из Украины еще приедут в РФПЛ
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Ailend
1468578498
Очень надеюсь что на ЧМ политика не сыграет какой либо роли. И сборная Украины поедет и все будет норм.. А не доброжелателей и обидчиков в каждой стране хватает. Надеюсь Ротань заиграет.
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