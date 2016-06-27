Англия вылетела, проиграв Исландии. Италия выбила Испанию. Ключевые моменты матчей 1/8 финала

«Стад де Франс» принял суперматч Италия – Испания, а в Ницце схлестнулись Англия и Исландия!

Онлайн матча Англия – Исландия – 1:2

Видеогалерея матча

Что творит Исландия, 2:1 повела, Сигторссон забил! Впереди было еще более 70 минут, но Англия так и не сравняла счет и в итоге покинула турнир. Фан-тас-ти-ка!

Огооооо, Сигурдссон из нашего российского «Краснодара»! Тут же исландцы сравняли счет!

Уже на четвертой минуте Халльдорссон скосил Стерлинга, а Руни реализовал пенальти.

Ходжсон опять выставил интересный состав, у Исландии все предсказуемо.

Фанаты в порядке и уже готовы!

Онлайн матча Италия – Испания – 2:0

Видеогалерея матча

Итальянцы дождались своего шанса и как и в матче с Бельгией – удвоили счет на последних минутах!

Кошмар, как же так Пике не забил!

Испания начала попадать в створ ворот, но Буффон проявил себя во всей красе.

Эдер едва не приговорил Испанию, но запорол выход один на один.

Испания проснулась в начале второго тайма, но Мората упустил вернейший голевой момент.

Итальянцы в итоге и забили – Кьеллини здорово отреагировал на отскок от Де Хеа.

Италия начала лучше и упустила отличный момент: Де Хеа вытащил удар Пелле.

Итальянцы и итальяночки свято верят в тренерский гений Антонио Конте.

Сам алленаторе сосредоточенно раздает интервью.

Говорят, у испанцев все очень радужно на тренировках. А в игре?

Но уж на трибунах скучно не будет, это точно.