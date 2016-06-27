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  • Англия вылетела, проиграв Исландии. Италия выбила Испанию. Ключевые моменты матчей 1/8 финала

Англия вылетела, проиграв Исландии. Италия выбила Испанию. Ключевые моменты матчей 1/8 финала

«Стад де Франс» принял суперматч Италия – Испания, а в Ницце схлестнулись Англия и Исландия!

Онлайн матча Англия – Исландия – 1:2

Видеогалерея матча

Что творит Исландия, 2:1 повела, Сигторссон забил! Впереди было еще более 70 минут, но Англия так и не сравняла счет и в итоге покинула турнир. Фан-тас-ти-ка!

Огооооо, Сигурдссон из нашего российского «Краснодара»! Тут же исландцы сравняли счет!

Уже на четвертой минуте Халльдорссон скосил Стерлинга, а Руни реализовал пенальти.

Ходжсон опять выставил интересный состав, у Исландии все предсказуемо.

Фанаты в порядке и уже готовы!

Онлайн матча Италия – Испания – 2:0

Видеогалерея матча

Итальянцы дождались своего шанса и как и в матче с Бельгией – удвоили счет на последних минутах!

Кошмар, как же так Пике не забил!

Испания начала попадать в створ ворот, но Буффон проявил себя во всей красе.

Эдер едва не приговорил Испанию, но запорол выход один на один.

Испания проснулась в начале второго тайма, но Мората упустил вернейший голевой момент.

Итальянцы в итоге и забили – Кьеллини здорово отреагировал на отскок от Де Хеа.

Италия начала лучше и упустила отличный момент: Де Хеа вытащил удар Пелле.

Итальянцы и итальяночки свято верят в тренерский гений Антонио Конте.

Сам алленаторе сосредоточенно раздает интервью.

Говорят, у испанцев все очень радужно на тренировках. А в игре?

Но уж на трибунах скучно не будет, это точно.

Чемпионат Европы Европа Италия Испания Англия Исландия Руни Уэйн Кьеллини Джорджо Пелле Грациано Сигурдссон Рагнар
Комментарии (18)
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dzhanavar
1467046886
Смотришь как играет Италия,как будто слушаешь Бетховена...
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roman230582
1467049109
Форца Италия
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Kondrat Jr
1467050159
Конте! Конте!! Конте!!!
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Alexx22
1467054698
Исландия вперед!!!
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nikurit
1467056736
Можно ли теперь называть Исландию "мега карлик"
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Челнинец
1467057007
ИСЛАНДИЯ ПРОСТО МОЛОДЦЫ, И ПОЛУЧАЮТ В РАЗЫ МЕНЬШЕ НАШИХ, ЗА ТО КАК БЬЮТСЯ, УДАЧИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ А ТОЧНЕЕ ПРОЙТИ АНГЛИЮ!
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Comentarios
1467059132
Исландцы мужики
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SERGEI.S71
1467061756
Италия должна играть в финале!
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themist
1467061794
Исландцы молодцы.
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kurskih
1467063632
Молодцы ирландцы!!! Настоящие мужики!
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