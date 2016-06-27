Англия вылетела, проиграв Исландии. Италия выбила Испанию. Ключевые моменты матчей 1/8 финала

«Стад де Франс» принял суперматч Италия – Испания, а в Ницце схлестнулись Англия и Исландия!
Онлайн матча Англия – Исландия – 1:2
Что творит Исландия, 2:1 повела, Сигторссон забил! Впереди было еще более 70 минут, но Англия так и не сравняла счет и в итоге покинула турнир. Фан-тас-ти-ка!
Огооооо, Сигурдссон из нашего российского «Краснодара»! Тут же исландцы сравняли счет!
Уже на четвертой минуте Халльдорссон скосил Стерлинга, а Руни реализовал пенальти.
Ходжсон опять выставил интересный состав, у Исландии все предсказуемо.
Фанаты в порядке и уже готовы!
Онлайн матча Италия – Испания – 2:0
Итальянцы дождались своего шанса и как и в матче с Бельгией – удвоили счет на последних минутах!
Кошмар, как же так Пике не забил!
Испания начала попадать в створ ворот, но Буффон проявил себя во всей красе.
Эдер едва не приговорил Испанию, но запорол выход один на один.
Испания проснулась в начале второго тайма, но Мората упустил вернейший голевой момент.
Итальянцы в итоге и забили – Кьеллини здорово отреагировал на отскок от Де Хеа.
Италия начала лучше и упустила отличный момент: Де Хеа вытащил удар Пелле.
Итальянцы и итальяночки свято верят в тренерский гений Антонио Конте.
Сам алленаторе сосредоточенно раздает интервью.
Говорят, у испанцев все очень радужно на тренировках. А в игре?
Но уж на трибунах скучно не будет, это точно.