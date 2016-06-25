Евгений Савин: «Лимитом убиваем таланты. Игроков целуют в попу и в клубе, и в сборной»

– Так в чем причина провала на Евро?

– Давайте признаем, прежде всего, что действительно произошел провал. Игроки говорят, что это наш потолок, но я не согласен. Я был в полной уверенности, что мы сыграем лучше. Надеялся, что Кокорин, Дзюба, Смолов, Мамаев, Шатов во главе с Акинфеевым и старожилами команды выдадут что-то более интересное. Причин много, есть глобальные, но сложно сейчас оценить произошедшее одной фразой.

– Проваливаемся вроде не в первый раз, но сейчас какая-то жуткая депрессия.

– Если матч с Англией – это было такое спасение на флажке при неплохой игре, особенно по самоотдаче. Словакия – обнадежили последние минуты, хотя было очевидно, что Леонид Викторович Слуцкий не угадал, повторив состав. Но игра с Уэльсом – это шок. Реально, я до 5 утра не мог уснуть. Сняли «Культ Тура», пришел в 2:30, лежал и думал: почему такое опустошение? Неужели это реальный уровень нашего футбола? Чувствовал провальный ужас.

– Раньше все равно был какой-то позитивный настрой, а сейчас даже нет ощущения, что мы от дна оттолкнемся.

– Подняться можно с любого дна, если делать правильные шаги. Первый – убрать лимит. Я был в шкуре футболиста, и самый большой вред лимита – деградация. Завышен ценник на российских футболистов. Игрок, который условно в 20 лет три раза попадает по мячу, начинает получать по три-пять миллионов евро только за свой паспорт. Через пару лет человек не хочет ничего. Он зажрался, деградирует, тем более есть наша ментальность. Необоснованно он начинает сходить с ума. Лимитом мы убиваем немногочисленные таланты. У них нет цели уехать в Европу, развиваться. Человек живет в безумной зоне комфорта, его целуют в попу в клубе, в сборной, у него космические деньги на счету. И от этого, конечно, страдает чемпионат. Конкуренция – двигатель прогресса, а ее невозможно создать искусственно. Люди должны понимать, что все равны, мало быть русским. Нужно быть хорошим русским.

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– Так говорит Евгений Савин телеведущий, а как говорил бы футболист?

– Если я вам сейчас принесу мешок денег, вы не откажетесь. Никто не откажется. Но я говорю не о том, что футболисты должны отказаться от денег, и Кокорину нужно перевести на счет РФС или клуба 90% своих доходов. Я говорю о том, что мы ругаем сборную, а сами подняли их туда.

– То есть проблема не в футболистах, не в тренере…

– Ты неправильно задаешь вопрос. Проблема в совокупности. Если я скажу, что проблема не в футболистах, это вырежут из контекста: «Савин сказал: «Провалились на Евро не из-за футболистов». «П…[прекрасно]!», – как сказал бы Сергей Владимирович Шнуров. Если мы хотим результат, сверху должны идти систематически правильные решения.

Вторая проблема – развитие детского футбола. Пример: футбольный клуб из неплохого региона выделяет детской школе, каждому году, по одному бесплатному занятию в неделю. На остальные тренировки родители скидываются, арендуют поля. Другая цифра: 40 тысяч детей выпускаются из спортшкол в год. Где они? Ищем: берем хороший топовый клуб России. Из дубля попасть в основу очень сложно, потому что покупают хороших легионеров, пятое-десятое. Юноши уходят в аренду, где за ними не следят. Не дай бог травма или еще что-то – и люди пропадают. Почему из сборной Колыванова только три-четыре игрока доросли до РФПЛ, а у Испании или Германии – по двадцать? Где все, если мы десять лет не знаем, кем заменить Игнашевича и Березуцких, бедного Кержакова, Аршавина и Павлюченко? Лимит не решит вопрос, потому что 11 русских еще нужно найти. Надо образовывать тренеров, создавать условия.

Вот пример «Краснодара», где человек вкладывает деньги и следит. Так от второй проблемы переходим к третьей – кто и как управляет клубами. Когда человек тратит свои, как Галицкий, то он в курсе всего. Когда тратятся бюджетные большие деньги, особенно менеджерами, которые не понимают в футболе, а видят только коммерческую составляющую, происходят неправильные трансферы, решения.

– На государственных средствах футбол сможет подняться?

– Дословно не помню, но я согласен с Гинером, который сказал, что футбол должен перейти на частные деньги. На 100% это, наверное, невозможно, но в большинстве случаев люди должны вкладывать свои средства.

– Галицких на всех не хватит.

– Покупайте журнал Forbes – там хватит [бизнесменов] на российскую, молдавскую и еще румынскую лиги.

– Строчка в списке Forbes не гарантирует, что человек понесет свои миллионы условной «Мордовии».

– Так нужно сделать футбол привлекательным для инвестиций. Чтобы управляли футбольные люди, чтобы чемпионат был топовым, и продавались трансляции. Будет это, люди начнут вкладывать деньги. Я никогда не пойму журналистику, как вы, а вы никогда не поймете футбол так, как я. Ошибка большинства, даже ваша, в чем: вы думаете, что футбол – это кто-то виноват, а кто-то нет. А футбол – это целый мир, который нужно понимать и чувствовать. Почитайте фамилии президентов, менеджеров наших клубов. Много там футбольных людей?.. Вижу вопрос в ваших глазах: «Галицкий ведь тоже не из футбола, как же так?»

– И не только он.

– Галицкий собрал команду футбольных функционеров и контролирует все. Он человек бизнеса, так же работает в «Магните». Собрал хороших менеджеров, и есть результат. Гинер: у него Совет директоров, есть шикарный управленец Слуцкий, у которого карт-бланш, – есть результат. Мне кто-то в инстаграм написал про агентов, которые мешают. Но работа агентов зависит от политики клуба. Если я хочу взять троих ребят из дубля, а ты мне привозишь условного серба за 300 тысяч евро, чтобы мы могли «сделать» с тобой 150. Но я не буду брать подстольные деньги и откажусь. Всегда легче сделать неправильно и заработать, а не идти долгим путем. Вот Галицкому это интересно, у него есть идея. А если человека с тракторного завода поставили [руководить], он будет школу взращивать? Да может его через год уберут. Задача у него одна: закрыть бюджет, чтобы клуб просто был, ну и заработать. Или заработать, в первую очередь.

– Есть ли в провале на Евро вина Слуцкого?

– Окей, начинаем сначала, можешь удалять запись. Виноваты все. И Слуцкий, и футболисты – совокупность факторов. Я считаю, что Слуцкий очень хороший тренер. Можно долго дискутировать о том, кого он взял и не взял, про форму, состав. Проблема глобальнее.

– Слуцкий говорил, что хочет попробовать себя за границей. Может, как раз пора?

– Насколько мне известно, пока он в ЦСКА, и ему интересно. По поводу Европы, да, он говорил, что он хотел бы уехать, причем не в топ-клуб. Это еще раз доказывает, что он хороший тренер. Хочет новый вызов, развиваться, несмотря на победы в чемпионате России.

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– Игроки сборной теперь говорят, что пора уезжать, потому что РФПЛ – слабый уровень. Это просто слова, или что-то действительно поменяется?

– Не думаю, что это просто слова. Все понимают уровень Англии, Испании, а матч с Уэльсом показал, где мы сейчас. Это ведь и лицо нашего чемпионата. Конечно, сейчас будут уезжать. Раньше, в основном, держали финансы и задачи клуба. В Европе, чтобы зарабатывать четыре миллиона, ты должен быть Суаресом или Игуаином. Если сейчас в России упадет ценник, и будут адекватные зарплаты, люди будут уезжать, чтобы играть там. А я хочу смотреть на Кокорина в «Арсенале», болеть за Шатова в Дортмунде. Как смотрел на Аршавина, который по четыре забивал.

– После Евро-2008 уехали многие, но ни у кого не получилось, даже у Аршавина.

– Как не получилось? А что ты хотел? Блин, человек поехал в «Арсенал», выдал шикарнейший сезон. Да, потом сдулся, но у него был шикарный сезон, он по четыре забивал! Сегодня нам Уэльс три забивает. А ты говоришь: «Не получилось». По сравнению с Марадоной или Месси – не получилось. С кем сравнивать?!

– Хоть с Рэмзи. Играет в «Арсенале» на хорошем уровне несколько сезонов, а Аршавин приехал в статусе звезды и выдал один сезон. Это значит «получилось»?

– У Аршавина был хороший сезон. То, что у него не получилось стать звездой европейского уровня – вопрос. По сравнению с кем? А у Рэмзи не получилось в сравнении с Месси. В сравнении с ним он говно, вот просто дрова! И что? В сравнении с Месси вообще ни у кого не получилось.

– Это если сравнивать с Месси.

– Так надо же на лучших равняться. По потенциалу? Аршавин выдал прекрасный сезон, потом сдулся – это да. Если бы он провел десять сезонов и выдавал такие матчи, как против «Ливерпуля», наверное, стал бы на одну педаль с Суаресом, Неймаром, Месси, Криштиану. Он не стал великим футболистом, но для нашей страны он велик.

– Для России – да. Но вообще я к тому, что наши игроки настроены, что в Европе тяжело, будешь скучать по дому, еще этот язык учить.

– Потому, что людям сыпет бабло, и они не развиваются. Что значит «язык не знаешь»? В Европе футболисты успевают и играть, и учиться, а у нас испорчены не только деньгами, но и стереотипами, что тренировки и образование несовместимы. Есть вообще смысл это обсуждать?

– Вопрос про менталитет, когда многие лучше поедут в ФНЛ, чем в условную Бельгию.

– Я не понимаю людей, которые выбирают ФНЛ вместо Португалии или Бельгии. Даже за меньшие деньги я бы поехал в Европу, потому что там отличная инфраструктура, поля, болельщики.

– Павел Мамаев после игры с Уэльсом выложил фото в Instagram с посылом «Ваши ожидания – ваши проблемы». Зачем?

– Я не сторонник осуждать людей и к Мамаеву хорошо отношусь. Но после очевидной неудачи, когда вся страна в шоке и переживает, не стоит провоцировать людей. Нужно уважать болельщика, ситуация и так накалена.

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– Почему один Акинфеев подошел к трибуне с болельщиками?

– После Словакии я переписывался с Федей Смоловым, он был очень-очень расстроен. Он писал: «Вот, если бы я забил тот момент рядом со штангой, уже могли бы выйти». Ребята переживают больше всех, это правда, но мне не понятно, почему не подойти к болельщикам. Может быть, что-то в коллективе было. Эдгард Запашный у нас в эфире рассказывал про пожилого клоуна. Тот перед смертью попросил написать на надгробии: «Я был бездарен, но очень старался». Вот и нашим игрокам стоило объясниться. Или потом подошли бы в аэропорту к репортерам: «Да, обосрались, но старались и очень хотели».

– Что поменялось в Евгении Савине, когда он стал тележурналистом?

– Дело даже не в этом: «Что изменилось в Савине, когда он закончил с футболом?». Я понял, что жизнь намного разнообразнее. Признаюсь, когда играешь в футбол, ты очень ограничен. Зацикливаешься на тренировках, матчах, и это, с одной стороны, правильно, но жизнь более многогранна. Так много интересных людей, ситуаций. А мы с детских лет попадаем в зону комфорта. Нас кормят, возят, одевают, сразу начинаем зарабатывать. Да, много сил и здоровья вкладываем, но у зоны комфорта есть минус: мы не видим многих вещей вокруг. Вот и я понял, что хочу учиться, развиваться, ставить цели. Кайф в этом, а не в бабле.

– Во время первого эфира было так же страшно, как во время первого матча?

– Уф, свой первый матч я уже и не помню, но в эфире страшно было. Первую фразу, помню, записали раза с десятого. Серега Шнуров уже начинал напрягаться и подсказывал: «Да расслабься ты, просто говори». Есть выражение «Говорить – не мешки ворочать». Мне хотелось бы позвать ее автора в Останкино и предложить поговорить в эфире.

– Есть ощущение, что «Матч ТВ» пока не вытягивает за счет экспертов, что ли. Одно дело, когда на Sky эксперт Оливер Кан, другое…

– Когда Евгений Савин.

– Условно говоря, да. Дорастем мы до уровня заграницы? Пока выглядит как «НТВ Плюс» в новой обертке.

– В медийной теме я не так давно, не могу оценить рейтинги, доли. Канал смотрят, а дорастем мы или нет – главное, что желание есть. Зная наше амбициозное руководство, могу сказать, что такие цели есть. И результат придет.

– Аудитория-то есть? Матч с Англией смотрел каждый третий россиянин, а сейчас наша сборная вылетела, и рейтинги почти наверняка рухнут. Если короче: мы вообще спортивная страна?

– Спортивная, конечно. Но чтобы популяризировать футбол, нужно его развивать. Чтобы дети ходили на стадион, играли в футбол, потом водили своих детей на матчи. Вопрос такого масштаба, а я, к сожалению, не Виталий Леонтьевич Мутко, чтобы рассуждать. Но даже если мы будем завтра проигрывать Гваделупе, я буду верить, что мы спортивная страна, и все можно изменить.

– Мыслей пойти в политику нет?

– Мыслей столько, что Евгений Савин сам иногда боится. Пока я на телевидении, и хочу стать лучшим в том, чем занимаюсь. Дальше хочу попробовать себя как функционер в футболе. Политика может идти параллельно.

– Быть тренером не хочется?

– Один умник мне сказал: «Ну а чего тренер? Вы ж все учились на физфаках, играли. Тренировать не сможете?». Я другого мнения, считаю, что тренер – это призвание. Нужно быть психологом, педагогом, быть подкованным везде. Думаю, это не мое. Не смогу и не хочу.

В рамках самого хардкорного турнира по виртуальному футболу «Кубок Лоусона 2016» 6-7 июля в Лига Пап Евгений Савин и Юрий Дудь будут комментировать матчи в живом общении.