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    Почему «Бомбардир» — лучший сайт, где нужно следить за Евро-2016


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    Голосов: 0
    10.06.2016 19:30
    Десять пунктов о том, как мы будем помогать вам быть в курсе событий главного турнира лета.

    Привет. Мир считает часы до начала чемпионата Европы. Прежде чем начнется безумный месяц футбола, мы хотим немного с вами пообщаться. Команда «Бомбардира» любит обратную связь, нам нравится с вами общаться, слушать мнения, критику и похвалу, ваши идеи, самим рассказывать о внутренней кухне, наших планах. Традиционный прямой эфир мы устроим после Евро, когда будет возможность очухаться и вернуться в обычный мир. Пока же мы хотим рассказать о фишках сайта, которые помогут вам следить за происходящим во Франции. Многими функциями вы уже пользуетесь, но что-то будет в новинку. Вы ведь заметили, что мы поменяли логотип?

    Раздел под чемпионат Европы

    Естественно, под Евро-2016 мы сделали специальный раздел. Тут есть все необходимое: от календаря и таблиц до составов и актуальных текстов.

    Push-уведомления

    Все самые важные новости и истории мы можем вам рассказывать с помощью уведомлений для браузера. Это удобно, когда поток информации становится совсем уж бурным. Подпишитесь, и несколько раз в день мы будем сообщать вам главное. Заранее извиняемся: если сборная России выиграет чемпионат Европы, уведомление придет вам с опоздаем. Да, мы тоже будем праздновать.

    Подписка «Моя команда»

    Быстро найти новости и результаты о любимой сборной можно с помощью простой фишки — «Моя команда». Выбираете нужную сборную, и видите информацию только о ней. Удобно, когда надо быстро найти ближайший матч. Остальные новости все равно будут доступны.

    Онлайн «Сборная России-24»

    Наиболее пристально мы, конечно, будем следить за сборной России. Чтобы собрать все важное в одном месте, мы открыли онлайн-трансляцию. «Горячая кнопка» доступна на главной странице сайта до того самого момента, пока наша команда будет участвовать в Евро-2016. Заходите!

    Новый сезон Конкурса прогнозов

    Специальный сезон Конкурса прогнозов, привязанный к Евро-2016, уже стартовал. Призов уйма, но поспешите, ведь лидеры рвутся вперед.

    Новый тур в Блог-лиге

    Лучше поторопиться и с регистрацией в Блог-лиге. Мы изменили правила, чтобы турнир стал более честным, а участвовать было интереснее. Тексты по теме Евро-2016 читаются особенно хорошо.

    Расстановки команд

    Для текстовых онлайн-трансляций матчей мы сделали расстановки. Они очень информативные: можно посмотреть профиль игрока, автора голевой передачи, травмы, замены. Обязательно делитесь в комментариях мнением, насколько расстановка совпадает с реальной схемой команды в конкретной игре.

    Обновленные профили игрока

    Футболистам мы добавили стоимость. Цифрами с нами делятся крутые ребята из Transfermark.de.

    Телепрограмма

    До конца июня матчи Евро-2016 будут идти практически каждый день. Чтобы не потеряться, используйте нашу удобную телепрограмму. Ее всегда можно найти на главной странице. Можно искать все трансляции сразу или выбирать отдельные каналы.

    #голыидевушки

    По-прежнему лучший шаринг в соцсетях. Вконтакте обновил дизайн, но наши девушки все такие же красивые.

    С любовью, команда «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Romanrm23 21 июня 2016, 20:23

      норм сайт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 10 июня 2016, 22:55

      И много минусов тоже.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Ass_09 10 июня 2016, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НА ДРУГИХ САЙТАХ ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ.... А У ВАС НЕТ!!!!!!! старые новости, и куча новостей про жен, про ноги или уши футболистов... которые зачем то выкладывают сюда... здесь вроде сайт про футбол, а не про фетиш всякий!!!! Надо больше новостей из стана той, или иной команды... про футболистов.... а не дурь всякую выкладывать сюда, типа угадай футболиста по уху.... или ноге...

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 июня 2016, 18:38

      про сайт знают десяток тысяч ..... лучший снизу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 10 июня 2016, 17:23

      У вас самый крутой сайт !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 10 июня 2016, 16:00

      Специальный сезон Конкурса прогнозов, привязанный к Евро-2016. При чем здесь Кубок Америки и тем более чемпионат Беларуси?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 10 июня 2016, 15:46

      У каждого сайта есть свои фишки.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июня 2016, 15:25

      Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

      9
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