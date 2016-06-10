Евро-2016. Группа F. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на французские блюда

Участники

В группе F на первый взгляд все предельно ясно. Португалия – явный фаворит, Исландия, Австрия и Венгрия будут бороться за вторую путевку в плей-офф. Европейские бразильцы во главе с Криштиану Роналду и вправду едва ли испытают сложности на групповом этапе. По уровню исполнителей они превосходят соперников на голову, а может и на две.

Встретились в этом квартете и бывшие представители Австро-венгерской империи. Правда, от былой политической и футбольной мощи у обеих стран мало что осталось. В составе австрийцев можно выделить разве что Давида Алабу, который в сборной играет роль опорного полузащитника, определяющего игру команды в центре поля. На острие играет проведший неплохой сезон в «Сток Сити» Марко Арнаутович на пару с ветераном Марком Янко. Отметим и новичка «Байера» Юлиана Баумгартлингера, защитника «Лестера» Кристиана Фукса, а также оборонца «Тоттенхэма» Кевина Виммера. Остальные имена вам вряд ли о чем-нибудь скажут.

Что касается венгров, то тут все еще более плачевно. В последний раз мадьяры выступали на крупном международном турнире 30 лет назад. Со времен Пушкаша утекло много воды, и сейчас венгерская сборная уже не представляет из себя грозного соперника. Одержав три минимальные победы на групповой стадии, венгры еле выползли на Евро. На кого стоит обратить внимание? В первую очередь на хорошо знакомого нам Балажа Джуджака, ныне выступающего в Турции. Одно время в Бундеслиге блистал в «Майнце» Адам Салаи, просиживающий шорты в «Хоффенхайме». Ну и, конечно, вспоминаем 40-летнего голкипера Габора Кирая, выходящего на поле в уже ставших трендом штанах.

Фишка группы

Специально приберегли их напоследок. Скромная сборная Исландии ни разу не играла на крупных международных турнирах, а тут заняла первое место в отборе, за два тура обеспечив себе поездку во Францию. И это в стране с населением 300 тысяч человек! В стране, где профессионального футбола не было как такового еще 15 лет назад! Не сумевший наладить игру в сборной Швеции, Ларс Лагербек решил попробовать свои силы на далеком скандинавском острове и здесь из местных полупрофессиональных парней слепил команду, опередившую в отборочном цикле Турцию, Голландию и Чехию.

Главная звезда этой сборной – полузащитник «Суонси» Гильфи Сигурдссон, который конструирует львиную долю атак команды. Помогает ему нападающий «Нанта» Колбейн Сигторссон. Выделим и Рагнара Сигурдссона, защитника «Краснодара», цементирующего оборону исландцев и во многом благодаря которому скандинавы пропустили всего в четырех из десяти матчей отбора.

За кого поболеть

Нет-нет, мы его не забыли. За кого вы просто обязаны поболеть в этой группе, так это за 37-летнего форварда исландской сборной Эйдура Гудьонсена. В профессиональном футболе он оказался еще двадцать лет назад, в то время, когда по всей Исландии было 2-3 поля, не похожих на коробки в вашем дворе. Представитель маленького северного государства каким-то чудом пробился в Европу, где зажигал в составе «Барселоны» и «Челси», становился чемпионом Голландии, Испании и Англии, брал Лигу чемпионов. Сейчас лучшие годы Эйдура позади, он и в основу сборной-то проходит с трудом. Однако не сомневайтесь – во Франции он точно получит шанс тряхнуть стариной, а может и поможет своей команде выйти в плей-офф. Почему нет? Эти северные парни уже приучили нас к сюрпризам.

Чего ожидать

Несомненно, во всех своих трех матчах португальцы будут играть с позиции силы. Опытнейший центр обороны Алвеш-Пепе не должны испытать проблем с не самыми мастеровитыми форвардами соперников, видали они ребят и пострашнее. Вильям Карвалью и Ренату Санчес (если этого юнца рискнет выпустить тренер) должны будут выгрызать центр поля и доставлять мячи группе атаки (в первую очередь, конечно, Криштиану), которая уже будет выдумывать что-то у чужих ворот. Со времен Элдера Поштиги у португальцев так и не появилось форварда высокого уровня. На Евро Фернанду Сантуш взял только не самого звездного Эдера, однако центрального нападающего может исполнить и Роналду. В общем, в группе у португальцев едва ли возникнут проблемы. А в плей-офф – как пойдет.

Австрия и Исландия, вероятнее всего, разыграют между собой вторую путевку в плей-офф. По составу австрийцы, конечно, смотрятся посильнее, однако скандинавы за счет грамотной командной работы и самоотверженности уже щелкали по носу более сильных оппонентов. Почему бы им не повторить такой трюк?

Самой унылой и скучной выглядит венгерская сборная. Тут нет ни одного игрока, стабильно выступающего в составе сильного европейского клуба. В стране уже давно кризис футбола, и света в конце тоннеля пока так и не видно. На Евро мадьяры попали скорее вопреки всему, потому наверняка отправятся домой сразу после группового этапа.

Кушать подано, мсье

Франция славится своими блюдами. Эту кухню уважают по всему миру, чтобы ее отведать люди готовы платить огромные деньги. Так почему бы не сравнить ее с нынешними сборными? Исландия – стопроцентный рататуй. Раньше это блюдо готовили местные крестьяне из всего, что попадет под руку, примерно так же, как Лагербек подбирал немногочисленных профи со всей страны. Теперь рататуй подают в элитных ресторанах по всему миру, как и Исландия заявила о себе на весь мир.

Португалия – изысканный десерт клафути. Этот полупирог-полузапеканка с ванилью, маслом и яйцами. Украшают всю эту красоту вишней, которая и определяет вкус блюда. Как Криштиану Роналду определяет игру сборной. Настоящая вишенка на торте.

Террин по-деревенски готовить очень просто. В основу берется мясо, которое запекается с разными овощами и травами. Особо четкого рецепта у него нет, жонглировать ингредиентами можно бесконечно. Ничего выдающегося, но определенная пикантность в этом есть. Чистейшая венгерская сборная.

Тарт Татен – французский яблочный пирог. Существует легенда, что один кондитер погубил начинку для яблочного пирога, и, спасая блюдо, накрыл его тестом и отправил в печь. На выходе получилось вполне съедобное и вкусное произведение. Так и австрийцы надергали игроков со всего света (Арнаутович – серб, Алаба – филиппинец, Юнузович – босниец) и собрали вполне приличную команду.

Полный календарь турнира

Где смотреть?

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать и почему все это похоже на «Астерикса»?

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать и почему тут будет слишком нервно?

Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать и почему это похоже на замки

Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает катакомбы

Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат