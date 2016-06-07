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  • Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать и почему тут будет слишком нервно?

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать и почему тут будет слишком нервно?

Участники

Команды из квартета «В» разными дорогами добирались на чемпионат. Нашу сборную долго мучил итальянский кудесник, но осечка шведов и четыре победы под руководством Леонида Слуцкого помогли нашим ворваться на Евро, где уже поджидали англичане – они вообще выиграли все 10 матчей, став лучшей командой отборочного цикла. Сборная Словакии, в отличие от нас, здорово начала – с шести побед подряд, по дороге грохнув испанцев, но потом чуть забуксовала, а валлийцы, наоборот, довольно ровно провели турнир и спокойно решили задачу, пропустив всего четыре гола в 10 матчах.

Англичане повезли на Евро очень интересную команду, которая впервые за долгое время может претендовать на хороший результат безо всякой пиар-компании извне. В квалификации Рой Ходжсон задействовал аж 33 игроков, но больше отдавал предпочтение клубным связкам, а сейчас попробует разместить на поле крутую троицу Варди-Руни-Кейн. У Англии все 23 игрока из заявки выступают в АПЛ, у нас – 22 в РФПЛ, за исключением Нойштедтера, который скоро переедет в наш чемпионат. Новые соотечественники игрока «Шальке» отправляются на Евро в усеченном составе – травмы Дзагоева и Денисова испортили Слуцкому все тактические приготовления, поэтому будущее выступление сборной России – загадка для всех без исключения.

Английская заявка вместе с русской – прямая противоположность словацкой, где задействованы игроки аж из 13 чемпионатов. На Евро с нами схлестнутся хорошо знакомые по РФПЛ Шкртел, Дюрица и Губочан, а поведет Словакию к победам позврослевший лидер Марек Гамшик, который на ЧМ-2010 приезжал в статусе восходящей звезды, а сейчас – в качестве однозначного лидера. Есть своя суперзвезда и у Уэльса, причем светит она на европейском небосклоне гораздо ярче, чем словацкая – речь о двукратном победителе ЛЧ Гарете Бэйле, забившем семь из 11 голов за свою сборную в квалификации. Там же – Рэмзи, Аллен и другие уже менее известные представители АПЛ.

Фишка группы

«Сплав молодости и опыта» – заезженный штамп, но к группе применим как нельзя лучше. «Британская молодость против славянского опыта» – даже примерно так. Англия представит самую молодую команду предстоящего Евро, валлийцы чуть старше, но никогда на таких турнирах не выступали, зато русские и словаки – в пятерке самых возрастных. Впрочем, и отдельно у каждой из команд есть какие-то свои любопытные фишки.

Про англичанина Маркуса Рэшфорда вы уже наслышаны: дебют в «МЮ» – гол, дебют в АПЛ – гол, дебют за сборную – гол, так что пусть первый матч на Евро он проведет не со сборной России. В нашей команде играет настоящий чемпион Европы – речь об Александре Головине, который добыл этот титул два года назад в составе юношеской сборной. Уэльс за пять лет отыграл почти сотню позиций в рейтинге FIFA – еще в 2011-м он тусовался рядом с Танзанией и Таиландом, а сейчас уже опережает хорватов, чехов, поляков, шведов, да и нашу команду. Сейчас уже и не представишь, что нынешний капитан Уэльса Эшли Уильямс зарабатывал футболом всего 80 фунтов в неделю и еще подрабатывал официантом 13 лет назад.

Что касается сборной Словакии, то в ее рядах есть обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол года в мировом футболе. Это Мирослав Штох, которому в 2012 году удался вот такой классный удар:

За кого поболеть

Каждая команда симпатична по-своему – у Англии иностранных поклонников традиционно много, несмотря на постоянные неудачи на международной арене, да и состав располагает – очень много интересной молодежи, которая уже зарекомендовала себя в АПЛ. Словаки вызывают уважение своей стратегией игры, фактически выжимающей максимум из не слишком крутого подбора футболистов: они могут похвастаться насыщенной выстроенной обороной и быстрым/резким розыгрышем мяча у чужих ворот. Организация игры на высоком уровне и у Уэльса, неслучайно, они пропустили так мало в квалификации. Без Бэйла эта команда смотрелась бы довольно тускло – с ним же скучно не будет точно.

Причина ненависти наших болельщиков к нашей сборной до сих пор неясна, но достаточно залезть в комментарии на любом популярном ресурсе, чтобы оценить, насколько она велика именно сейчас. И масштаб ее – немыслимый и пугающий. Такого точно не было ни два, ни четыре, ни восемь лет назад, ни даже 12, когда наши с таким же трудом протиснулись на Евро в Португалии. Доходит даже до идиотских нападений на автобус на сборах – просто позорище. Словом, настоящих болельщиков России, как всегда, выявит сам турнир, поскольку нашим придется очень непросто. Ну а для ненавистников есть Германия, Испания, та же Англия, да и другие хорошие команды.

Чего ожидать

Матчи Англии с остальными соперниками наверняка будут зрелищными, все остальные – вряд ли: атакующий потенциал нашей команды высок, но нет первоклассных созидателей, к тому же футбол Слуцкого построен на выжидании своего шанса. Словаки в позиционной атаке до чужой штрафной ходят пешком и у них нет приличного центрфорварда, а валлийцы, скорее всего, выставят пять защитников и будут отстреливаться – играть первым номером они категорически не умеют, да им это и не требуется. Надежда любителей зрелища – на молодую, резкую, дерзкую Англию, которая и сама развеселит и без ошибок не обойдется – оборона уж точно не является козырем этой сборной.

По букмекерам, англичане, конечно, фавориты. Шансы русских и валлийцев примерно равны. На словаков же никто не ставит – на победу на Евро хуже коэффициент только у Венгрии, Северной Ирландии и Албании, на деле же недооценивать эту команду просто преступно – накажут мгновенно. В целом, зрелище нам подарят другие квартеты, а «В» – это настоящая группа нервов, и для поклонников сборной России – всенепременно.

О, Франция

Стать вторыми в группе, в 1/8 финала отомстить австрийцам за два поражения в квалификации и схлестнуться с французами на «Стад де Франс», где мы проиграли товарищеский матч весной, зато обыграли их, действующих чемпионов, 17 лет назад… Красивая была б история, ведь нам этот стадион до сих пор приятно вспоминать, пусть одна нелепая осенняя ошибка и перечеркнула тогда все старания.

Символ Франции – петух – близок семейству полузащитника сборной Уэльса Джо Аллену, который обожает разводить кур: «Нас с женой всегда волновал вопрос защиты животных. Однажды она подошла ко мне с предложением сохранять жизни курам-несушкам, которые уже отжили свою «коммерческую жизнь». Мы начали с 4 кур, но наш курятник быстро разросся до 14 кур и 2 петухов».

Если Аллену просто нравятся эти птицы, то едва ли не половина стартового состава сборной Англии играет в клубе с таким прозвищем: речь, конечно, о «Тоттенхэме», который делегировал в сборную пятерых игроков, причем Уокер, Роуз, Дайер, Алли и Кейн наверняка выйдут в старте уже на матч с Россией.

Для словаков же спортивная Франция – прежде всего, хоккейные воспоминания. Хотя, их сборная регулярно била слабых французов, к триумфу эти победы вели редко – лишь в 2012 году Франция была одним из соперников на пути к финалу чемпионата мира, где Словакия уступила России (2:6). В остальном же, как встречали французов – медалей не видать, что на ОИ, что на ЧМ. Впрочем, это, конечно же, просто стечение обстоятельств.

Полный календарь турнира

Где смотреть?

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на «Астерикса»?

Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

Чемпионат Европы Европа Россия Англия Словакия Уэльс Бэйл Гарет Гамшик Марек Рэмзи Аарон Кейн Гарри Варди Джейми Рэшфорд Маркус
Комментарии (14)
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Zenit & MU
1465304881
Удачи России!!!
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badzan
1465319108
Сложно будет России...Англия и Словакия по сильнее будут.Следил за этими командами в отборе и товарняках...Тот же Уэльс не блещет-но команда очень упертая и неплохо сыгранная.Сложно угадать исход.Россия может занять1, 2,3 или 4 место...как повезет...Это футбол.
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ufos73
1465324588
Автор не видит причины, (ну уж не ненависти это точно! Презрения так точнее), но и сам не смог назвать ни одной причины, кроме "свои",, по которой должны следить за этой сборной )))
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mc_key
1465326120
Хорошая статья, как всегда
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Vesa
1465371802
В целом ровная группа. Мы можем быть как 1, так и 4. Будем болеть. Удачи сборная, другой у нас нет!!!
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vladik12
1465373485
Было бы интересно увидеть в конце статьи прогноз, каким образом распределятся места после 3-го тура. Ладно, придется самому (1-4): Англия, Словакия, Уэльс, Россия.
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Spartak1220
1465393242
1.Англия 2.Россия 3.Словакия 4.Уэльс
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denisov
1465410805
1)Англия 2)Словакия 3)Россия 4)Уэльс
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Дон Посей
1465595534
Словакия, Англия, Россия, Уэльс
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Bот оно чё Mихалыч
1574091639
Вот оно чо Михалыч то липовый.Зайди на мой профиль и посмотри сколько у меня комментов и Дивизион в конкурсе прогнозов.И что там у липового Вот оно чо михалыча...Есть тут такой тип-- Ростов супер.У него десятки аккаунтов с которых он минусует других.По 40-50 минусов на коммент.Комменты он делал со второго своего основного аккаунта - Порванный хрюкан. Порванного хрюкана забанили. Ростов супер сделал другой второй основной аккаунт- Братан порванного хрюкан....Ну и в дополнение фальшивые аккаунты, похожие на оригинал.Как и в моем случае. По ходу ты не один, которому это надо рассказывать.Администрация Бомбардира спит (( , а ведь должны блокировать таких провокаторов.... Если чо придется копипастить.) 0Ответить
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