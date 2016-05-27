«Если тебе нужен экшн, ты приглашаешь Моуринью». Как мир реагирует на появление Жозе в «МЮ»

Фил Невилл

В «Манчестер Юнайтед» нужно показывать максимальный результат. Моуринью – проверенный победитель. Болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят видеть, как команда борется за чемпионство, они не хотят заканчивать сезон на пятом или седьмом месте. Но я не думаю, что Моуринью задержится в «МЮ» надолго, он проработает там 2-3 года.

Петер Шмейхель

Моуринью всегда хотел возглавить «Манчестер Юнайтед», теперь у него есть такая возможность. Назначить Жозе главным тренером команды — непростое решение для руководства, ведь если бы он был нужным человеком, его бы назначили раньше. Он ругался с футбольным директором, президентом клуба, врачом команды. Он делал вещи, которые не хотят видеть в «Манчестер Юнайтед».

Уверен, что все это обсуждалось в клубе. Уверен, что без согласия сэра Алекса Фергюсона и сэра Бобби Чарльтона назначение Моуринью бы не допустили. Раз он придет в клуб, значит, это хороший выбор. Теперь в клубе есть человек, которого считают лучшим тренером в мире, тот, кто может спасти «Манчестер Юнайтед». Это храброе решение, но выводы делать рано.

Карло Анчелотти

Полагаю, это будет невероятное приключение для обеих сторон. Моуринью – один из лучших тренеров мира, у него есть опыт работы в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» нужен такой специалист. Два тренера из числа лучших в мире собрались в Манчестере. Их противостояние будет захватывающим зрелищем. На самом деле, ван Гаал отработал не плохо, ведь ему пришлось перестраивать команду, а это нелегко. Но сотрудничество Моуринью и «Юнайтед» может пойти на пользу обеим сторонам.

Эрик Кантона

Мне нравится Моуринью, но с точки зрения типа футбола, который он прививает, не думаю, что он подходит для «Манчестер Юнайтед». Я люблю его как личность, за его страсть к игре, за его юмор. Он очень умен, он требует максимальной отдачи от игроков. И, конечно, он выигрывает трофеи. Но мне кажется, болельщикам «Манчестер Юнайтед» не понравится его стиль футбола, даже если команда будет побеждать. «Юнайтед» надо было брать Гвардиолу, это духовный сын Йохана Кройффа. Только он смог бы изменить «Манчестер». Да, он сейчас в «Манчестере», но не в том, в котором нужно.

Бастиан Швайнштайгер

Мы пока не знаем, кто будет нашим новым тренером, но похоже, что в следующем сезоне нас ждет интересное манкунианское дерби. Думаю, все игроки «Юнайтед» хотят работать под руководством Моуринью, и если он придет в клуб, то нас ждет особенный сезон. У нас с Ван Галом были налажены хорошие отношения. Это именно он передвинул меня в центр полузащиты в «Баварии», и я ему очень признателен. И мой переход в «Юнайтед» состоялся благодаря ему. Никогда ни скажу плохих слов о человеке, который столько для меня сделал. Пусть у нас не всегда совпадали мнения, но отношения от этого не портились.

По ходу сезона команда столкнулась с эпидемией травм, но в итоге мы смогли завоевать трофей. Два года клуб ничего не выигрывал, и я считаю, что победная точка — это приятная новость для ван Гала.

Златан Ибрагимович

У меня есть конкретные предложения из Англии, Италии и других стран. Мое будущее уже определено, я сделал выбор. Все случится, стоит мне только нажать на кнопку. Жозе Моуринью? Я скучаю по работе с ним с первого же дня после ухода из «Интера».

Это хороший ход для «Манчестер Юнайтед». Если тебе нужен экшн, ты приглашаешь Моуринью.

Жозе будет успешен везде, где он будет тренировать – такой он человек. Я уважаю его, потому что он говорит то, что хочет, и всегда оказывается прав.

Конечно, у него есть много знаний, но важнее то, что он неравнодушен. Вот поэтому игроки готовы умереть за него. При нем невозможно оставаться равнодушным».

Виллиан

Жозе – один из лучших специалистов в мире, «МЮ» станет сильнее с его приходом. Под руководством Моуринью я показывал очень хороший футбол. Он особенный тренер, и у нас отличные взаимоотношения. Победа в АПЛ – это, возможно, лучшее достижение в моей карьере. Жаль, что после этого у нас ничего не вышло.

Тьерри Анри

Отличное событие для всей АПЛ и самого клуба. Это новая эра. Мы все знаем, на что способен Жозе. Противостояние с «Сити» и так было ожесточенным, но с приходом Гвардиолы и Моуринью оно станет еще интереснее. С нетерпением жду этого матча.

У Моуринью есть свое видение футбола, это не совсем стиль «МЮ», теперь, конечно, нет уверенности в том, что молодежь будет так часто появляться на поле. Жозе стоит продолжать доверять юным игрокам, как это делал ван Гаал. Фанаты хотят постоянного успеха, и Моуринью способен обеспечить его.

Усэйн Болт

Мне хотелось, чтобы «красных дьяволов» возглавил Юрген Клопп. Мне нравится атакующая игра его команды. Жозе Моуринью? Говорят, он предпочитает оборонительную игру. Это скучно. Терпеть не могу скучный футбол

Альваро Арбелоа

Конечно, отношение прессы ко мне было разным, но Моуринью помог мне не только в футбольном плане, но и персонально. Он помог мне перестать бояться говорить то, что я думаю, не бояться защищать свой клуб. Это то, что Жозе оставил мне после своего ухода, я всегда буду благодарен ему за это.

Маттиа Дестро

Тренировки с чемпионами под руководством Моуринью позволили мне окрепнуть в футбольном плане. Если он позовет меня в «Манчестер Юнайтед» – соглашусь на переход.

Сеск Фабрегас

Мне нравится Жозе, он – мой друг, и мы до сих пор поддерживаем отношения. Так что мне было неприятно слышать разные разговоры, я по-прежнему уважаю его.

Моуринью слишком доверял нам, и это стало самой большой его проблемой. Мы были чемпионами, и он стал давать нам больше отдыха, верил в нас, доверял, а мы его подвели. Это и стало главной причиной его ухода. Вся команда, в том числе и я, испытывает по этому поводу неприятные чувства.

Гари Линекер тоже в восторге и с удовольствием перечисляет тренерский состав в АПЛ в предстоящем сезоне:

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Моуринью с удовольствием поприветствовали в клубе:

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Да, и вот, что делает контракт с «Манчестер Юнайтед» – Жозе Моуринью наконец-то завел Instagram!

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Прямое включение из дома Жозе. Автор твита – дочь Матильда: