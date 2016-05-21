Самые странные матчи в истории чемпионатов России. Часть 2

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Матч: «Терек» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:2

13 июня 2009 года. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Расклад перед игрой

О том, что матч этот между «Тереком» и «Крыльями Советов» может оказаться скандальным, а его итог — предсказуемым, предполагали практически все футбольные эксперты. Повод для подозрений: только благодаря «интересной» победе в прошлом сезоне над грозненцами самарцы получили право выступать в Лиге Европы. А букмекеры еще задолго до матча выставили этой игре максимально возможный коэффициент «странности», намекая на 99-процентную возможность «обратного подарка».

Ход игры

Матч действительно оказался «странным». Скандальным же его сделали журналисты. Непосредственно во время игры комментатор матча Алексей Андронов, подчеркнем — человек, весьма и весьма разбирающийся в футболе, насмотревшись на «элементы спортивной борьбы» (вроде техничных уворотов защитников от нападающих противника), начал просто развлекать телезрителей. Алексей уверял болельщиков, что при счете 2:2«Терек» забьет свой победный гол и не сомневался в талантах «самарских артистов».

На следующий день многие газеты опубликовали мнения известных экспертов, которые недоумевали по поводу игры «Крыльев». Затем журналисты газеты «Советский спорт», не заметив особой рефлексии со стороны футбольного руководства в отношении «странного» матча, выдвинули идею — повторить трансляцию игры, но уже не на спутниковом «НТВ-Плюс», а на федеральном канале, что и было сделано. Телеканал «Спорт» спустя две недели после матча приобрел у «НТВ-Плюс» право трансляции этой игры. Она была показана без комментариев, только с интершумом. «Сам факт повтора я уже считаю определенного рода победой тех, кому категорически не понравился матч», — сказал болельщик «Крыльев Советов» Игорь Ермоленко, написавший заявление в прокуратуру с просьбой проверить, не была ли игра договорной.

Результаты опросов и других болельщиков на различных спортивных сайтах засвидетельствовал: подавляющее большинство любителей футбола не сомневались, что игра была договорной. Того же мнения придерживаются практически все высказывавшиеся по теме ветераны футбола и эксперты. Даже президент Российского футбольного союза Виталий Мутко публично заявил, что ему стыдно за этот матч. Такой волны общественного возмущения не вызывала еще ни одна игра за 24-летнюю историю чемпионата России.

Представители «Терека» и «Крыльев Советов» получили замечательную возможность опровергнуть обвинения. Они были приглашены в эфир канала «Спорт» для обсуждения игры. Но руководители обоих клубов, а также чиновники РФС отказались от этого.

Свой победный гол «Терек» таки вымучил на 84-й минуте, как и обещал Андронов. После этого защитники гостей, так кошмарно проведшие эту встречу, спокойно играли в квадрат на своей половине, не спеша перекатывая мяч. В конце встречи, впрочем, едва не случилось нового курьеза, но Леилтон, очевидно испугавшись неприятностей, из выгодной позиции исхитрился пробить так, что мяч улетел в аут… No comments… Это надо было видеть…

Cплавь, пока гендиректор на сплаве!

Матч: ФК «Москва» (Москва) – «Амкар» (Пермь) – 0:2

12 сентября 2009 года. Москва. Стадион им. Э.Стрельцова

Расклад перед матчем

«Москва» проводила замечательный сезон. Тогда не было видимых предпосылок для исчезновения команды, а перед роковым матчем с «Амкаром» она – в это трудно поверить – занимала третье место. О том, что этот матч был договорным, позже открыто заявил в СМИ бывший гендиректор московского клуба Игорь Дмитриев. «Есть у меня хобби – в начале сентября с друзьями сплавляемся на байдарках по северным рекам. В одной точке нас вертолет выбрасывает, в другой подбирает. Мобильники там не ловят. Я уехал, а здесь «Москва» внезапно проиграла «Амкару». Потом долго смотрел матч, анализировал – и многое стало ясно. Игру сдали».

Ход игры

Пока гендиректор «Москвы» сплавлялся по речке, его клуб сплавился «Амкару». Тренер хозяев Мирослав Божович неожиданно отрядил в середину поля трех игроков оборонительного плана, а Звонимир Вукич остался на скамье запасных. Гости, в свою очередь, прилетели в столицу России без нескольких ключевых игроков основы, включая дисквалифицированных Ивана Черенчикова и Николая Жиляева, а также травмированного основного вратаря Сергея Нарубина. Но даже эти потери не помешали пермякам добыть победу. Сначала Дринчич выполнил классный навес на линию вратарской, где ускользнувший от внимания опекунов Белоруков головой неотразимо пробил мимо Жевнова – 0:1. Опасных моментов почти не возникало и мяч, в большей степени, держался в середине поля. При этом увидеть хоть какого-либо завершающего штурма со стороны «горожан» так и не удалось. А вот «Амкар» на 90-й минуте сумел забить еще один гол. Вышедший на замену Афанасьев после срезки от Александра Шешукова опередил Набабкина и точно направил мяч мимо Жевнова – 0:2.

Шпион и букмекеры не ошиблись

Матч: «Амкар» (Пермь) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:0

28 августа 2010 года. Пермь. Стадион «Звезда»

Расклад перед игрой

Еще накануне поединка в Перми, где местный «Амкар» встречался с «Ростовом», «шпион» ФИФА, анализирующий потенциально договорные матчи в российском футболе, в интервью «Советскому спорту» с уверенностью заявил, что победит «Амкар». Букмекеры принимали ставки на победу хозяев с коэффициетном 1,23, а в случае успеха «Ростова» ваша сумма увеличивалась в 14(!) раз. После того, как коэффициент на победу «Амкара» в этой игре достиг мизерного значения, а на успех «Ростова» подскочил до фантастических коэффициентов, букмекеры перестали принимать ставки на эту игру.

Ход игры

То, чего так опасались букмекеры, оказалось явью. Игроки гостей, как показалось, даже не пытались атаковать чужие ворота, в створ которых за 90 минут так и не нанесли ни одного удара! Не мог не вызывать сомнений и победный гол, забитый хозяевами со штрафного, при полном расколе стенки на две части. Этот эпизод подробно разобрал в прямом эфире «Футбольный клуб». Комитет по этике РФС взялся за разбор той игры на предмет рассмотрения «о возможном договорном характере матча». Говорили, что к расследованию будут подключены и правоохранительные органы, однако дальше слов, как всегда, дело так и не дошло.

Исключение из правил

Матч: «Волга» (Нижний Новгород) – «Анжи» (Махачкала) – 1:2

7 мая 2011 года. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

Расклад перед игрой

«Анжи» тогда только-только вживался в роль одного из лидеров РПФЛ благодаря финансовым вливаниям Сулеймана Керимова, а «Волге» была предначертана судьба борца за выживание. Обычно, странные матчи происходят в нашем первенстве в последних турах, однако в данном случае получилось исключение из правил. На дворе стоял всего лишь 8-й тур, а учитывая длинный сезон в 44 тура, можно считать, что это было начало чемпионата.

Ход игры

Итоговый счет вызвал массу подозрений. Во втором тайме «волжане» просто остановились, команду словно подменили, а главный тренер после матча не мог найти вразумительного объяснения. Особенно «хорош» был победный гол Лахиялова. Форварду «Анжи» сначала дали спокойно пробить головой в упор, а затем любезно позволили добить мяч в сетку после спасения вратаря. И произошло это все под присмотром четырех защитников «Волги», которые просто стояли и смотрели без малейших попыток помешать нападающему.

По окончании той встречи эксперт Александр Бубнов не постеснялся высказать свое мнение относительно характера игры: «Это очень странный матч. Когда главный тренер «Волги» Омари Тетрадзе после окончания поединка сказал, что не знает, что произошло с командой, думаю, он лукавил. Все он прекрасно знал».

Комитет РФС по этике, конечно, не имел права пройти мимо той игры, но стоит ли говорить, что признаков нечестной игры выявлено не было.

Кто крайний?

Матч: «Локомотив» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 1:2

27 мая 2011 года. Москва. Стадион «Локомотив».

Расклад перед игрой

Московский «Локомотив», в отличие от своих конкурентов в лице ЦСКА, «Зенита», «Спартака» или «Динамо» никогда не был вовлечен в скандалы со странными матчами. Во времена правления Валерия Филатова «железнодорожники» считались самым бескомпромиссным бойцом. Однако все поменялось, когда президентом «Локо» стала Ольга Смородская. Началось все с того, что новая глава московского клуба решила избавиться от главного тренера Юрия Красножана. Причина его увольнения – тайна за семью печатями. Официальная формулировка – «за упущения в работе» – не вяжется со здравым смыслом: к работе Красножана мог предъявлять претензии только очень предвзятый и неадекватный человек. Команда показывала содержательный футбол, шла в лидирующей группе, пока не случилось домашнее поражение от «Анжи».

Красножан назвал проигрыш тренерским, а через неделю пошли разговоры о том, что президент «Локо» Смородская усматривает в ошибках тренера злой умысел: якобы Красножан сознательно выставил не тот состав, и игру сдал. Совет директоров «Локомотива» заседал больше пяти часов. Какие доводы приводила Смородская в пользу своей конспирологической версии о «сливе» игры — одному совету директоров известно. Однако доводы были убедительными: тренера сняли.

Ход игры

В первом тайме зрители голов не увидели, а основные события развернулись после перерыва. На 48-й минуте полностью провалились защитные ряды «железнодорожников». А точнее, их не было вовсе, словно испарились. Великолепно этим воспользовался и исполнил штрафной удар Роберто Карлос. Мяч пошел на ближнюю штангу, куда подоспел Тагирбеков и умело поразил ближний угол ворот. На 80-й минуте Бурлак проиграл борьбу Голенде, и в итоге Гилерме пришлось выходить далеко вперед, спасая свою команду. Снаряд был выбит точно на Буссуфа, который сделал счет 0:2. В добавленное время Сычев с пенальти отыграл один мяч, но сути дела это не поменяло – «Локомотив» проиграл, а Красножан через некоторое время был уволен.

Футбольная общественность немедленно бросилась домысливать то, что мерещилось в воздухе, но так и не было вынесено за пределы кабинета, где принималось судьбоносное решение. По слухам «Локо» вернул «Анжи» прошлогодний должок. В 2010 году железнодорожники победили в Махачкале со счетом 0:1 — с условием, что в первом круге вернут три очка. Смородская предлагала дагестанцам в счет долга солидную сумму, включая премиальные игрокам «Анжи», участвовавшим в прошлогодней «комедии». Переговоры шли в течение трех недель, но руководитель дагестанского клуба Керимов стоял на своем: «Только очки. Деньги нам не нужны. Мы пошли вам навстречу прошлой осенью, когда над «Анжи» нависла угроза вылета из Премьер-лиги. Мы рисковали». Смородская продолжала гнуть свою линию, настаивая на оплате деньгами или реструктуризации долга. День матча стремительно приближался. Игры на самом верху закончились прямым указанием Якунина вернуть дагестанскому клубу три очка и больше в такие истории не ввязываться.

Возникает только один вопрос: если Смородская и Якунин знали обо всем сами и понимали, что «долг» «Анжи» нужно вернуть, за что же тогда был уволен Красножан и почему именно он оказался крайним в этой мутной истории?

Проходной двор

Матч: «Амкар» (Пермь) – «Анжи» (Махачкала) -1:2

26 ноября 2012 года. Пермь. Стадион «Звезда».

Расклад перед игрой

«Анжи» вел борьбу за бронзовые медали со «Спартаком», «Кубанью», «Рубином» и «Динамо», а «Амкар» сражался за сохранение прописки в элитном дивизионе. Перед игрой ходило все больше и больше слухов о том, что в этом матче гости обязательно одержат победу и возьмут важные 3 очка. Еще один примечательный штрих: в запасе у красно-черных остались Нарубин и Пеев, которые в итоге на поле так и не появились. Игнатович вообще не попал в заявку. Наверное, не стоит пояснять сведущим людям, что это ключевые игроки команды. Главный тренер «Амкара» Николай Трубачев объяснил их отсутствие тем, что все они «висели» на трех желтых карточках. И в случае предупреждения кого-нибудь из них в матче с «Анжи» пермяки лишались бы их на игру с главным конкурентом «Мордовией». То есть, если правильно понять наставника хозяев, на приобретение очков во встрече с тогдашними звездными махачкалинцами красно-черные изначально особо и не рассчитывали?! И это после трех подряд провальных матчей со счетом 0:3 в каждой игре…

Ход игры

Начало встречи опровергло мнение скептиков и осталось за хозяевами. На 25-й минуте подопечные Николая Трубачева заработали угловой, розыгрыш которого привел к забитому мячу. Защитники махачкалинского клуба оставили без присмотра Андрея Семенова, который поразил цель своим ударом со «второго этажа» – 1:0. Гости отыгрались спустя две минуты. Оборона «Амкара» словно распахнула коридор для выхода Ахмедова на рандеву с Герусом: беги-забивай не хочу! Последние 20 минут матча пермяки действовали очень странно. Устраивали сомнительную перепасовку на своей половине поля. Упорно отказывались направлять мяч поближе к воротам соперника, неохотно и малыми силами шли в атаку, словно не было сил. И это все на фоне гостей, проведших в середине недели матч в Лиге Европы, к тому же игравших на непривычном для них искусственном газоне.

При этом хозяева предоставляли много свободных зон гостям. К примеру, Жусилей подобно крейсеру то и дело без проблем бороздил с мячом поле от центрального круга до штрафной площади хозяев, обходя по пути как стоячих нескольких игроков «Амкара». И даже по-хорошему «завалить» бразильца не пытались. (Подспудно добавим, что в этой игре арбитр Еськов не удосужился показать ни одной желтой карточки: какое неожиданное миролюбие игроков и арбитра). Неудивительно, что за последние минут 15 «анжуйцы» могли наколотить кучу мячей в ворота пермяков, чья оборона напоминала больше проходной двор. Но творил чудеса Герус, феерические фэйлы совершали гости, не попадая в ворота из стопроцентных ситуаций. И все же победный мяч гости провели на второй добавленной минуте игры, когда защитник красно-черных в безобидной ситуации вместо выноса…отдал точный пас сопернику, став соавтором голевой атаки.

Без мотивации

Матч: «Кубань» (Краснодар) – «Анжи» (Дагестан) -1:0

26 мая 2013 года. Краснодар. Стадион «Кубань»

Расклад перед игрой

Это был последний тур сезона 2012-2013. Махачкалинский «Анжи» обеспечил себе бронзовые медали и выход в финал Кубка России, а вот «Кубань» для выхода в Лигу Европы нуждалась только в победе. Ситуация из разряда, когда одни мотивированы на все 100 процентов, а другие, увы, выходят биться за свою честь и престиж только на словах.

Ход игры

Мотивированные хозяева моментально взялись за дело. Атаки подопечных Леонида Кучука были более целостными. На 21-й минуте Озбилиз хлестко пробил издали, но Габулов был начеку. А спустя несколько мгновений хозяева добились своего и открыли счет! Ионов сделал пас на ход Попову, который на всех порах ворвался в чужую штрафную по левому краю, протащил мяч по лицевой и, казалось, что болгарин будет делать прострел вдоль ворот. Также подумал и Габулов, который выдвинулся немного вперед, чем Попов и воспользовался, четко пробив в открытый ближний угол. Мастерски сыграл болгарин в данной ситуации, но и не менее «здорово» действовал Габулов, которому, видимо, просто не хватило мотивации в этом эпизоде. Подаренный вратарем гол сопернику так и остался в этой встрече единственным. Благодаря этой победе «Кубань» добыла три очка и вышла в еврокубки, перекрыв дорогу в Европу московскому «Динамо».

Чтобы никто не догадался

Матч: «Уфа» (Уфа) – «Кубань» (Краснодар) – 3:2

24 апреля 2015 года. Пермь. Стадион «Звезда».

Расклад перед игрой

Изначально предполагалось, что «Уфа» будет гораздо более мотивирована на эту встречу, чем краснодарцы, для которых на первый план вышел полуфинальный матч Кубка России с ЦСКА. Эти ожидания подкрепил и полурезервный состав, который выпустил на игру Леонид Кучук, оставив в запасе всех своих лидеров. В отличие от южан, уфимцам три очка были нужнее для сохранения места в РФПЛ. Несмотря на это, команды разыграли великолепный драматический сюжет, где победитель не был ясен до 93-й минуты.

Ход игры

Хозяева выиграли первый тайм со счетом 1:0, а на 48-й минуте могли увеличить свое преимущество, но Ханжич с пенальти пробил мимо. Расплата за транжирство наступила в середине второй половины. Игнатьев забил ответный гол, а на 79-й минуте гости неожиданно вышли вперед после точного удара Бальде. Но это был далеко не конец. На исходе основного времени «Уфе» все же удалось сравнять счет. Бугаев наступил на пятку в своей штрафной Марсиньо, и Рушаков назначил второй пенальти за тайм в ворота «Кубани». Роман получил предупреждение, а одиннадцатиметровый взялся пробить сам пострадавший. Марсиньо пробил в правый угол, Беленов достал до мяча, но тот все равно залетел в ворота – 2:2. Арбитр добавил к основному времени три минуты, и этого хватило хозяевам, чтобы добыть три очка. Сафрониди с углового навесил на свободного Аликина, который головой переправил мяч в дальний угол – 3:2. Команда Игоря Колыванова вырвала волевую победу на последних минутах и вползла на двенадцатое место в таблице, обезопасив себя от зоны вылета.

В гостях, как дома

Матч: «Уфа» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1

17 мая 2015 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».

Расклад перед игрой

Прошлогодний сезон Премьер-лиги можно смело считать худшим в плане организации. Огромное количество игр при пустых трибунах и на нейтральных полях с присутствием «трех калек» на стадионе – все это негативным образом сказалось на имидже чемпионата России. Но приключившееся с матчем «Уфа» – «Зенит» – вершина всей этой вакханалии. Дело в том, что клуб из Башкортостана решил провести свою домашнюю встречу не в Перми или Саранске, где принимал всех своих соперников, а в Санкт-Петербурге. Получается, что де-юре «Зенит» играл в гостях на «Петровском», но на самом деле всем было очевидно, что почти весь стадион будет поддерживать команду Андре Виллаш-Боаша. В цивилизованных футбольных странах трудно представить нечто подобное. Правда, вся выручка от продажи билетов пошла в кассу уфимцев. Руководство клуба с берегов Невы не пожалело поделиться прибылью, ведь матч против «Уфы» являлся потенциально чемпионским для сине-бело-голубых. В нем клубу с берегов Невы достаточно было набрать одно очко, чтобы гарантировать себе золотые медали и отпраздновать чемпионство на своем родном стадионе.

Масла в огонь подлил с острым заявлением футбольный агент Рустам Раджабов: «Вчера перед игрой «Уфа» — «Зенит» позвонил мой друг и сказал, что этот матч — 100-процентный «договорняк». Мол, если хочешь подзаработать, то ставь на ничью. По его словам, руководство питерцев договорилось с уфимцами. Суть в том, что «Зенит» отдает очко в обмен на перенос матча в Питер, чтобы стать чемпионом в родных стенах, так как весь город ждал этого события именно дома. В результате все остаются довольны», – заявил Раджабов.

Ход игры

«Зенит» с первых минут начал давить и все-таки на 32-й минуте подопечные Андре Виллаш-Боаша наконец-то конвертировали свой внушительный игровой перевес в гол! Конечно, не обошлось без помощи соперника. Питерцы заработали очередной штрафной в метрах тридцати от чужих ворот. Столь внушительная дистанция не стала преградой для Халка, который застал Юрченко врасплох. Голкипер был бессилен, ибо стенка из игроков «Уфы» выстроилась непонятным образом и рассыпалась еще в момент разбега бразильца.

Обещанной Раджабовым ничьи пришлось ждать до 87-й минуты. Стоцкий здорово подключился к атаке своей команды по левому краю и выполнил классную подачу в район линии вратарской, откуда вышедший на замену Ханджич без помех и преград головой переправил мяч в сетку – 1:1.

Пропущенный гол якобы ударил по самолюбию игроков «Зенита» и они пошли на финальный штурм, но вот только по воротам питерцы не били, а вместо ориентированного на атаку Данни Андре Виллаш-Боаш выпустил опорного хава Тимощука.

Результат встречи вызвал шквал негатива у футбольной общественности. Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников поставил под сомнение честность итогового результата: «Фарс в Санкт-Петербурге. Нету присел, чтобы не мешать «Уфе» сравнять счет. Я на 99% был уверен, что распишут ничью», — написал Овсянников в своем твиттере.

В итоге «Зенит» оформил чемпионство на глазах своих болельщиков, «Уфа» получила важный пункт в борьбе за сохранение прописки в элите и осталась в РПФЛ, а тульский «Арсенал» и «Торпедо» вылетели в ФНЛ.

Изменение сценария

Матч: «Урал» (Екатеринбург) – «Терек» (Грозный) – 3:3

8 августа 2015 года. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена».

Расклад перед игрой

Накануне этого матча только ленивый не говорил о том, что все в этой игре заранее обговорено и «Терек» гарантировано одержит победу. Букмекеры давали на победу клуба из Грозного мизерный коэффициент, а за несколько часов до матча и, вовсе, прекратили прием ставок на это событие. Слухи ходили самые разные, вплоть до того, что еще за несколько дней до начала матча игроков обеих команд видели в букмекерских конторах и они дружно «сыпали» килограммы денег на проигрыш «Урала». Сгустило краски и отсутствие главного тренера хозяев Виктора Гончаренко, который накануне этого поединка неожиданно покинул расположение своей команды.

Ход игры

События в этом матче напоминали сюжет триллера. Хозяева повели со счетом 2:0, затем довольно легко «глотнули трешку», и дело шло уже по сценарию, который всеми прогнозировался. Однако за две минуты до финального свистка Александр Ерохин спас репутацию обоих клубов, сравняв счет. Мат закончился со счетом 3:3, а оба клуба радовались этому результату, словно победе. Президент «Терека» Магомед Даудов рассказал про оплеуху для букмекеров, комиссар матча и министр спорта Виталий Мутко синхронно признали игру абсолютно чистой, а главный тренер «Терека» Рашид Рахимов назвал идиотами всех, кто писал про возможный договорной характер встречи.

Однако, несмотря на несостоявшуюся победу «Терека», эксперты все равно усомнились в честности этого матча. Предоставим слово Александру Бубнову: «До игры я получил сообщение о том, что встреча будет носить договорной характер.

Сама игра эти подозрения не отмела. И вообще, нужно разбираться не с самим матчем, а тем, что ему предшествовало. Почему внезапно уехал Виктор Гончаренко? Почему букмекеры дали такие необычные коэффициенты? Почему в заявке на игру не оказалось белорусов Юрия Жевнова и Александра Мартыновича? Понятно было, что после всей той шумихи, что поднялась в прессе, скорее всего, «Терек» не выиграет. Эта головная боль никому не нужна была. Те, кто организовывал игру, нашли способ, как договориться и избежать скандала. Но просто так букмекеры такие коэффициенты не будут ставить, а тренер — уезжать из команды без объяснений. Зато сейчас могут сказать, что грозненцы не победили, значит, и «договорняков» у нас нет». Факторы, которые привел Бубнов, явно указывают на то, что не все чисто вокруг этого матча.

О том же говорил лайв букмекерских контор и биржи ставок Betfair: подумайте только, при счете 2-2 в перерыве матча коэффициент на победу «Урала» был около ДЕСЯТИ. А за минуту до третьего гола «Терека», который вывел грозненцев вперед в последний раз, коэффициент составлял уже около 20.0 как на Betfair, так и у контор. Если это не странные коэффициенты, то удивляться в этом мире уже нечему. К слову, объем заключенных пари на этот матч на Betfair составил около миллиона евро. На самый обычный матч РФПЛ. Это заметно больше объемов, которые можно наблюдать в других матчах чемпионата России. При этом ставка на то, что будет забит еще один гол, на протяжении игры шла с коэффициентом около 1.20 на бирже. Рынок был очень уверен в голах. И они приходили, как по волшебству.

Самые странные матчи в истории чемпионатов России. Часть 1