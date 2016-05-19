Южноамериканцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Роди Феррейра, «Олимпия», Парагвай

Возраст: 17 лет

Позиция: правый защитник

Стоимость: €200 тысяч

Прототип: Маурисио Исла

Правый защитник, который становится одним из лучших бомбардиров своей сборной на континентальном юношеском первенстве, забив три гола, безусловно, достоин нашего внимания. Роди Феррейра – прирожденный латераль, сочетающий в себе все качества универсального флангового игрока. В нужный момент он может быть нападающим, вингером, полузащитником или защитником, а при схеме игры в три центрбека, которая всегда в моде в Парагвае, такие игроки – на вес золота.

Феррейра напоминает чилийца Ислу в его лучшие годы и идеально подошел бы сборной Чили, но будет звездой сборной Парагвая, где давно не было классных латералей. Скорость, техника, удар – на чемпионате Южной Америки он даже головой забивал после подачи углового, а уж сколько раз пробивал с острого угла после проходов по флангу – не счесть.

Себастьян Гамарра, «Милан», Боливия

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник/опорный полузащитник

Стоимость: €175 тысяч

Прототип: Андреа Пирло

Самый большой талант боливийского футбола Себастьян Гамарра Руис никогда не играл за боливийские клубы. Более того – он не играл и за молодежные, юношеские сборные Боливии, так как его еще в юном возрасте приметили скауты итальянской «Брешии», и в 12 лет Себастьян перебрался вместе с родителями в Италию. Интересно, что и в Боливии он не был обделен вниманием футбольных скаутов, попав в лучшую футбольную академию страны в Санта Крус де ла Сиерра.

В 17-летнем возрасте Гамарра перебрался в академию «Милана», где и занимается сейчас, получив прозвище «боливийский Пирло» за умение отдавать выверенные длинные передачи на полполя. В Боливии всполошились, что такой талантливый игрок может уйти в итальянскую сборную и сделали все, чтобы заиграть его за национальную команду в товарищеском матче с аргентинцами. Парень действительно талантлив – он может сыграть как в обороне, так и в центре поля, предпочитая позицию глубинного плеймейкера, действительно подражая Андреа Пирло в своей игре.

Хесус Маримон, «Онсе Кальдас», Колумбия

Возраст: 17 лет

Позиция: опорный полузащитник

Стоимость: €150 тысяч

Прототип: Яя Туре

«Манчестер Сити» совсем не зря присматривается к 17-летнему опорному полузащитнику «Онсе Кальдас» и юношеской сборной Колумбии Хесусу Маримону – по стилю игры он похож на Яя Туре и смог бы заменить его в перспективе в опорной зоне. Хесус – один из немногих молодых талантов в Южной Америке, стабильно играющих в основе своего клуба уже в 17 лет. Причем не где-нибудь, а в составе обладателя Копа Америка-2004 «Онсе Кальдас» – клубе, где умение обороняться поставлено во главу угла.

Большой удачей для Маримона стало сотрудничество с давним соратником Марсело Бьелсы Хавьером Торренте, который сейчас тренирует «Кальдас». Во-первых, он доверяет молодым игрокам, а во-вторых, может многому научить Хесуса. Маримон отличается не по годам хладнокровным обращением с мячом под давлением, пластичностью, приличными габаритами, которые помогают ему выигрывать единоборства и во взрослом футболе. Ему еще стоит поработать над точностью передач и ударов, но заметно, что у игрока развит футбольный интеллект, есть характер и желание прогрессировать.

Федерико Вальверде, «Реал» (Мадрид), Уругвай

Возраст: 17 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €450 тысяч

Прототип: Энцо Франческоли

Информацию о Федерико Вальверде не нужно долго искать в Интернете – после того как мадридский «Реал» отдал за него «Пеньяролю» 5 миллионов евро, оставив парня набираться опыта в родном клубе на правах аренды, ролики с игрой Вальверде просматривали миллионов поклонников «Галактикос». Интересовались им и поклонники «Арсенала», где Федерико проходил просмотр, говорили об интересе «Челси». В Вальверде в «Реале» видят талантливого игрока с задатками плеймейкера – у него магическая правая нога и развитое чувство гола, продемонстрированное Вальверде на чемпионате Южной Америки U-21.

Изысканная техника, удар, умение исполнять штрафные, видение поля и голевое чутье – этот парень может стать для Уругвая долгожданным «энганче», новым Энцо Франческоли. Очень удачно для Вальверде то, что он приедет в «Реал» нынешним летом к Зинедину Зидану, который боготворил Франческоли в детстве и старался быть похожим на уругвайца, а затем даже назвал в его честь сына. Уж он-то оценит по достоинству талант Федерико и сделает все, чтобы его адаптация в Мадриде прошла как можно лучше.

Николас Шиаппакассе, «Ривер Плейт», Уругвай

Возраст: 17 лет

Позиция: левый вингер/нападающий

Стоимость: €500 тысяч

Прототип: Эдинсон Кавани

Об этом парне с труднопроизносимой и непонятно откуда взявшейся в Уругвае фамилией пока что известно очень мало. Но он настолько классно выступил на юношеском первенстве Южной Америки в составе сборной Уругвая U-17, что мадридский «Атлетико» не пожалел отдать за Николаса полтора миллиона евро «Ривер Плейту». «Ривер Плейту» не аргентинскому, а уругвайскому, что, конечно, объясняет относительную малоизвестность футболиста, который забил 12 голов за юношескую сборную своей страны и в 17 лет уже трижды отличился в чемпионате Уругвая.

На первенстве Южной Америки в составе уругвайцев блистал Федерико Вальверде, отметившийся семью голами, но Шиаппакассе также был заметной фигурой, располагаясь преимущественно на левом фланге. Маневренный, техничный парень уже в 15 лет дебютировал в родном «Ривере» и будет там играть до 2017 года по условиям договора с «Атлетико».

Серхио Диас, «Серро Портеньо», Парагвай

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €500 тысяч

Прототип: Серхио Агуэро

Серхио Диас в свои 18 лет уже провел больше полусотни матчей за родной «Серро Портеньо», забив в них 13 голов. Крепко сбитый миниатюрный форвард похож на Серхио Агуэро – быстрый, техничный, любит атаковать из глубины, и очень хорош в обращении с мячом на скорости. Любимая позиция Диаса – роль оттянутого форварда, в которой он преуспел на чемпионате Южной Америки U-17, забив там три гола.

Диас называет себя поклонником лондонского «Арсенала», и его можно сравнить с Тео Уолкоттом с той лишь разницей, что Серхио любит атаковать по центру и часто отходит в поисках мяча в середину поля, чтобы затем совершать рейды к штрафной, обходя соперников как флажки при слаломе. Серхио Диас – самый дорогой игрок парагвайского первенства по оценкам специалистов, и европейским клубам придется раскошелиться, чтобы заполучить столь многообещающего футболиста.

Авейро Санчес, «Депортиво» (Кали), Колумбия

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €125 тысяч

Прототип: Фаустино Асприлья

В последнее время колумбийский футбол производит все больше нападающих силового стиля, обладающих хорошей физической готовностью, умением играть на втором этаже и выигрывать единоборства у защитников. Но все мы помним, что одним из самых известных форвардов из страны кофе и наркобаронов был Фаустино Асприлья. Небольшого роста юркий нападающий был хорош благодаря своей скорости и умению атаковать из глубины, и именно такого типа талант есть сейчас у «Депортиво» (Кали).

Авейро Санчес – один из главных атакующих талантов в колумбийском футболе, стабильно забивающий за различные молодежные сборные и резервный состав «Депортиво». В юношеском чемпионате Колумбии этот быстрый и техничный нападающий забил 36 голов. Переход его в основной состав отсрочила травма, полученная осенью 2015 года, но глава молодежного сектора клуба из Кали Эрнандо Ариас уверен, что Санчес станет настоящей звездой и осуществит свою мечту, став футболистом «Барселоны»: «Я не сомневаюсь в том, что он окажется в Европе, так как у него есть талант и желание развиваться».

Луис Иберико, «Универсидад Сан-Мартин», Перу

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €150 тысяч

Прототип: Хосе Герреро

В сборной Перу в последние годы если и появлялись толковые игроки, то в первую очередь это были форварды – Джефферсон Фарфан, Паоло Герреро, ну и, конечно же, Клаудио Писарро. Если что и получается у сборной Перу на Копа Америка, то зачастую результат гарантируют именно нападающие, и у вышеназванных звезд есть достойный наследник в юношеской сборной.

Перуанцы выступили на все том же много раз упомянутом чемпионате Южной Америки U-17 откровенно неудачно, набрав всего одно очко и забив четыре мяча, но все эти голы были на счету Луиса Иберико – нападающего «Универсидад Сан-Мартин». В матче с Венесуэлой его мастерство и голевое чутье помогло обеспечить ничью ударным отрезком в две минуты, когда Иберико дважды поразил ворота соперника, а кроме того он отметился дублем в ворота сборной Колумбии. Дебютировал в профессиональном футболе в 16 лет, Луис уже успел забить за «Сан-Мартин» и считается главным активом команды и большой надеждой перуанских болельщиков.

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