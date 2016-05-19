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Южноамериканцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Роди Феррейра, «Олимпия», Парагвай

Возраст: 17 лет

Позиция: правый защитник

Стоимость: €200 тысяч

Прототип: Маурисио Исла

Правый защитник, который становится одним из лучших бомбардиров своей сборной на континентальном юношеском первенстве, забив три гола, безусловно, достоин нашего внимания. Роди Феррейра – прирожденный латераль, сочетающий в себе все качества универсального флангового игрока. В нужный момент он может быть нападающим, вингером, полузащитником или защитником, а при схеме игры в три центрбека, которая всегда в моде в Парагвае, такие игроки – на вес золота.

Феррейра напоминает чилийца Ислу в его лучшие годы и идеально подошел бы сборной Чили, но будет звездой сборной Парагвая, где давно не было классных латералей. Скорость, техника, удар – на чемпионате Южной Америки он даже головой забивал после подачи углового, а уж сколько раз  пробивал с острого угла после проходов по флангу – не счесть. 

Себастьян Гамарра, «Милан», Боливия

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник/опорный полузащитник

Стоимость: €175 тысяч

Прототип: Андреа Пирло

Самый большой талант боливийского футбола Себастьян Гамарра Руис никогда не играл за боливийские клубы. Более того – он не играл и за молодежные, юношеские сборные Боливии, так как его еще в юном возрасте приметили скауты итальянской «Брешии», и в 12 лет Себастьян перебрался вместе с родителями в Италию. Интересно, что и в Боливии он не был обделен вниманием футбольных скаутов, попав в лучшую футбольную академию страны в Санта Крус де ла Сиерра.

В 17-летнем возрасте Гамарра перебрался в академию «Милана», где и занимается сейчас, получив прозвище «боливийский Пирло»  за умение отдавать выверенные длинные передачи на полполя. В Боливии всполошились, что такой талантливый игрок может уйти в итальянскую сборную и сделали все, чтобы заиграть его за национальную команду в товарищеском матче с аргентинцами. Парень действительно талантлив – он может сыграть как в обороне, так и в центре поля, предпочитая позицию глубинного плеймейкера, действительно подражая Андреа Пирло в своей игре. 

Хесус Маримон, «Онсе Кальдас», Колумбия

Возраст: 17 лет

Позиция: опорный полузащитник

Стоимость: €150 тысяч

Прототип: Яя Туре

«Манчестер Сити» совсем не зря присматривается к 17-летнему опорному полузащитнику «Онсе Кальдас» и юношеской сборной Колумбии Хесусу Маримону – по стилю игры он похож на Яя Туре и смог бы заменить его в перспективе в опорной зоне. Хесус – один из немногих молодых талантов в Южной Америке, стабильно играющих в основе своего клуба уже в 17 лет. Причем не где-нибудь, а в составе обладателя Копа Америка-2004 «Онсе Кальдас» – клубе, где умение обороняться поставлено во главу угла.

Большой удачей для Маримона стало сотрудничество с давним соратником Марсело Бьелсы Хавьером Торренте, который сейчас тренирует «Кальдас». Во-первых, он доверяет молодым игрокам, а во-вторых, может многому научить Хесуса. Маримон отличается не по годам хладнокровным обращением с мячом под давлением, пластичностью, приличными габаритами, которые помогают ему выигрывать единоборства и во взрослом футболе. Ему еще стоит поработать над точностью передач и ударов, но заметно, что у игрока развит футбольный интеллект, есть характер и желание прогрессировать. 

Федерико Вальверде, «Реал» (Мадрид), Уругвай

Возраст: 17 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €450 тысяч

Прототип: Энцо Франческоли

Информацию о Федерико Вальверде не нужно долго искать в Интернете – после того как мадридский «Реал» отдал за него «Пеньяролю» 5 миллионов евро, оставив парня набираться опыта в родном клубе на правах аренды, ролики с игрой Вальверде просматривали миллионов поклонников «Галактикос». Интересовались им и поклонники «Арсенала», где Федерико проходил просмотр, говорили об интересе «Челси». В Вальверде в «Реале» видят талантливого игрока с задатками плеймейкера – у него магическая правая нога и развитое чувство гола, продемонстрированное Вальверде на чемпионате Южной Америки U-21.

Изысканная техника, удар, умение исполнять штрафные, видение поля и голевое чутье – этот парень может стать для Уругвая долгожданным «энганче», новым Энцо Франческоли. Очень удачно для Вальверде то, что он приедет в «Реал» нынешним летом к Зинедину Зидану, который боготворил Франческоли в детстве и старался быть похожим на уругвайца, а затем даже назвал в его честь сына. Уж он-то оценит по достоинству талант Федерико и сделает все, чтобы его адаптация в Мадриде прошла как можно лучше. 

Николас Шиаппакассе, «Ривер Плейт», Уругвай

Возраст: 17 лет

Позиция: левый вингер/нападающий

Стоимость: €500 тысяч

Прототип: Эдинсон Кавани

Об этом парне с труднопроизносимой и непонятно откуда взявшейся в Уругвае фамилией пока что известно очень мало. Но он настолько классно выступил на юношеском первенстве Южной Америки в составе сборной Уругвая U-17, что мадридский «Атлетико» не пожалел отдать за Николаса полтора миллиона евро «Ривер Плейту». «Ривер Плейту» не аргентинскому, а уругвайскому, что, конечно, объясняет относительную малоизвестность футболиста, который забил 12 голов за юношескую сборную своей страны и в 17 лет уже трижды отличился в чемпионате Уругвая.

На первенстве Южной Америки в составе уругвайцев блистал Федерико Вальверде, отметившийся семью голами, но Шиаппакассе также был заметной фигурой, располагаясь преимущественно на левом фланге. Маневренный, техничный парень уже в 15 лет дебютировал в родном «Ривере» и будет там играть до 2017 года по условиям договора с «Атлетико». 

Серхио Диас, «Серро Портеньо», Парагвай

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €500 тысяч

Прототип: Серхио Агуэро

Серхио Диас в свои 18 лет уже провел больше полусотни матчей за родной «Серро Портеньо», забив в них 13 голов. Крепко сбитый миниатюрный форвард похож на Серхио Агуэро – быстрый, техничный, любит атаковать из глубины, и очень хорош в обращении с мячом на скорости. Любимая позиция Диаса – роль оттянутого форварда, в которой он преуспел на чемпионате Южной Америки U-17, забив там три гола.

Диас называет себя поклонником лондонского «Арсенала», и его можно сравнить с Тео Уолкоттом с той лишь разницей, что Серхио любит атаковать по центру и часто отходит в поисках мяча в середину поля, чтобы затем совершать рейды к штрафной, обходя соперников как флажки при слаломе. Серхио Диас – самый дорогой игрок парагвайского первенства по оценкам специалистов, и европейским клубам придется раскошелиться, чтобы заполучить столь многообещающего футболиста.

Авейро Санчес, «Депортиво» (Кали), Колумбия

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €125 тысяч

Прототип: Фаустино Асприлья

В последнее время колумбийский футбол производит все больше нападающих силового стиля, обладающих хорошей физической готовностью, умением играть на втором этаже и выигрывать единоборства у защитников. Но все мы помним, что одним из самых известных форвардов из страны кофе и наркобаронов был Фаустино Асприлья. Небольшого роста юркий нападающий был хорош благодаря своей скорости и умению атаковать из глубины, и именно такого типа талант есть сейчас у «Депортиво» (Кали).

Авейро Санчес – один из главных атакующих талантов в колумбийском футболе, стабильно забивающий за различные молодежные сборные и резервный состав «Депортиво».  В юношеском чемпионате Колумбии этот быстрый и техничный нападающий забил 36 голов. Переход его в основной состав отсрочила травма, полученная осенью 2015 года, но глава молодежного сектора клуба из Кали Эрнандо Ариас уверен, что Санчес станет настоящей звездой и осуществит свою мечту, став футболистом «Барселоны»: «Я не сомневаюсь в том, что он окажется в Европе, так как у него есть талант и желание развиваться».

Луис Иберико, «Универсидад Сан-Мартин», Перу

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €150 тысяч

Прототип: Хосе Герреро

В сборной Перу в последние годы если и появлялись толковые игроки, то в первую очередь это были форварды – Джефферсон Фарфан, Паоло Герреро, ну и, конечно же, Клаудио Писарро. Если что и получается у сборной Перу на Копа Америка, то зачастую результат гарантируют именно нападающие, и у вышеназванных звезд есть достойный наследник в юношеской сборной.

Перуанцы выступили на все том же много раз упомянутом чемпионате Южной Америки U-17  откровенно неудачно, набрав всего одно очко и забив четыре мяча, но все эти голы были на счету Луиса Иберико – нападающего «Универсидад Сан-Мартин». В матче с Венесуэлой его мастерство и голевое чутье помогло обеспечить ничью ударным отрезком в две минуты, когда Иберико дважды поразил ворота соперника, а кроме того он отметился дублем в ворота сборной Колумбии. Дебютировал в профессиональном футболе в 16 лет, Луис уже успел забить за «Сан-Мартин» и считается главным активом команды и большой надеждой перуанских болельщиков.

Голландцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Англичане до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Весь мир Парагвай Боливия Колумбия Уругвай Парагвай Перу Агуэро Серхио Туре Яя Герреро Хосе Паоло Пирло Андреа Кавани Эдинсон Исла Маурисио Гамарра Себастьян
Комментарии (2)
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Schicko_008
1463652158
Автору браво! Большой труд проделан!
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D'achkov
1463763733
вальверде звезда
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