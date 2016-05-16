Сосиски Раньери, землетрясение на стадионе и еще 8 безумных историй о «Лестере»

Трусы Гари Линекера

Все началось с этого, ведь так? Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, а ныне – телекомментатор, является одним из главных символов своего родного города – Лестера. Его карьера началась именно там – там он впервые забил и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии (1985 года) тоже там. Родной город и родной клуб не давали покоя Линекеру – в этом сезоне он пообещал провести прямой эфир в трусах, если нынешний «Лестер» выиграет чемпионат. Этого пока не произошло – говорят, его жена сильно против. А недавно Линекер заявил, что готов поспорить и на будущий сезон Лиги чемпионов. Но, видимо, если жена снова не будет против.

Землетрясение на стадионе «Кинг Пауэр»

Даже не надо пересматривать матчи «Лестера», чтобы понять, о чем идет речь. На каждом крупном плане видно, как трясет камеру. Этому есть даже научное объяснение – 27 февраля во время домашнего матча «Лестера» с «Норвичем» (1-0) после гола Леонардо Ульоа стадион, забитый болельщиками, начало трясти. Обезумевшие от радости фанаты буквально раскачали арену. Студенты-геологи даже решили измерить уровень тряски, установив датчики поблизости от стадиона – они зафиксировали мини-землетрясение в 0,3 балла по шкале Рихтера. «Сейсмограф улавливал сильные толчки во время празднования гола фанатами. Земля тряслась под ногами радостных болельщиков каждый раз, и все это отмечалось на технике как при настоящем землетрясении», – ­ сказал один из геологов.

Вертолет Демарая Грея

С одной стороны, самый ценный игрок команды – это Рияд Марез. С другой – есть народный любимец, звезда уличной моды Демарай Грей. История с вертолетом, который перевозил «лис» на церемонию вручения награды Марезу, могла стать фатальной и даже трагичной. Грей хотел пройти под хвостом еще заведенного вертолета, не испугавшись работающего винта на нем. Хорошо, что работники взлетной площадки и сам пилот вовремя заметили рывок футболиста и сделали все, чтобы трагедии не произошло. А он тоже был одним из номинантов на звание лучшего молодого игрока.

Свидание на улице Варди

Сэр Питер Соулсби – мошенник, все это знают. Но при этом мэр Лестера с 2011 года принимает довольно симпатичные решения. В городе есть улицы, названные в честь футбольных звезд прошлого. Но сейчас мэр решил посвятить улицы команде Раньери: «Лестер посвящал свои названия звездам прошлого – в основном, игрокам в гольф. Правда, есть еще и Линекер Роуд. Сегодня нам необходимы Шмейхель Стрит, Дринкуотер Драйв и Раньери Роуд». В начале сезона весь город внимательно следил за игрой «лис» и привлекал всяческое внимание к клубу, например, стали продаваться сосиски Раньери. А в пабах появился сумасшедший коктейль «Бомба Варди».

Те самые сосиски Раньери

Сосиска «Раньери». В нормальном городе над таким даже не посмеялись бы, а в Лестере это стало огромным событием. Молодой мясник, решив заполучить выгоду от успеха футбольной команды, придумал особенный рецепт сосиски и назвал ее в честь Клаудио Раньери. «В ней много ингредиентов – все, как любит тренер. Это очень пикантная сосиска с сильным послевкусием. В ней есть фенхель, чеснок, перец и «нотка Лиги чемпионов», – говорит создатель великой сосиски.

Самое смешное, что даже сам Раньери на одной из пресс-конференций признал, что он – сосиска. Так и сказал – «я человек-сосиска». А болельщики вовсю объедаются ими после победных матчей «Лестера». А пробовал ли Раньери себя? Говорит, что да… И ему не понравилось – слишком много чеснока. Вот так.

Экономически выгодный талисман

Англия со своим стремлением заполучить выгоду из всего – не знает границ. Успехи «Лестера» также вызвали у некоторых людей желание подзаработать. Так вот, талисман (или маскот) «Лестера» Филберт Фокс – первый и единственный в мире (из лис), кто подписал рекламный контракт. Лис стал лицом компании Puma на два сезона. Контракт подразумевает, что огромная плюшевая игрушка будет носить ботинки исключительно этой марки.

Монах

Буддистский монах Фра Промманкалачан всегда носит стандартную монашескую рясу оранжевого цвета и вымпел «Лестера». Его фотография, сделанная в Бангкоке, уже облетела весь мир. И такое ощущение, что действительно все безумные успехи «Лестера» связаны с покровительством высших сил. В общем, Фра Промманкалачан благословил клуб и пообещал, что они станут чемпионами АПЛ в этом сезоне. «Я дал им амулеты, которые надо носить на шее, и талисманы. Я не уверен, что все игроки поняли то, что я им говорил про историю этих амулетов, но, надеюсь, они хотя бы поняли, что они приносят удачу». А затем Фра рассказал про карму: «У кармы нет ничего общего с магией. Она связана с добрыми поступками Вишая Шривадднапрабха (владельца «Лестера»), который делает все, чтобы привлечь болельщиков по всему миру и укрепить силу «Лестера». И это в итоге помогает, как все мы видим.

Пари

Джон Миклтуэйт – главный редактор Bloomberg News в Нью-Йорке. Будучи британцем, он является одним из главных фанатов «Лестера». В течение двадцати лет он каждый сезон, чисто ради удовольствия и забавы, ставил 25 евро на то, что «Лестер» станет чемпионом. Хотя тогда это казалось совсем невозможным, даже несколько забавным. В том году он переезжал в США и в спешке забыл сделать свою уже привычную ставку. Посчитаем сколько он мог бы (наконец-то) выиграть? Итак: 25 х 5000 = 125 000 евро. А вот, другому сумасшедшему болельщику повезло – Джон Прайк поставил на чемпионство «Лестера» и выиграл огромные деньги.

Роберт де Раньери

Ремейк, сиквел, приквел… Ни для кого не секрет, что Голливуд стал слабоват на идеи и пытается найти вдохновение во всем, что попадется под руку. История «Лестера» мгновенно заинтересовала американских киношников. Предполагаемый сценарий собрал в себе все лучшее от «Рокки» и «Каждое воскресенье» (драма об американской футбольной команде). Но выглядит все же чуть получше. Про Джейми Варди вообще планируется снять отдельную картину. Когда у Раньери на волне всеобщего сумасшествия спросили, какого актера он бы выбрал на роль себя, он ответил – Роберт Де Ниро. «А почему нет? - говорит тренер. – Это же суперактер».

Стратегия

Рияд Марез в одном из интервью сказал, что успех команды – это в какой-то степени месть, ответ на трудности, которые им постоянно встречались. Как в фильме «Человек, который изменил все» (2011) с Бредом Питтом в главной роли, где тренер выстраивает крутую бейсбольную команду вопреки финансовым трудностям. Это поднимает вечный вопрос о том, что важнее в спорте – желание или возможности, то есть игра или деньги? Секрет «Лестера» в том, что игроки не были первоначально запрограммированы на победу, они стали командой, которые научилась выигрывать совместными усилиями. Питер Кларк, один из административных работников «Лестера», так и говорит: «Мы пытаемся с умом использовать ту статистику, которая у нас сейчас есть. Мы берем то, что нам кажется нужным, но при этом стараемся не быть зависимыми от статистики. Это часть клубной культуры – мы знакомим футболистов с цифрами и понимаем, как тот или иной игрок может на них повлиять». К слову, на Варди и Мареза в этом сезон клуб прошлым летом потратил намного меньше, чем на подобные трансферы раскошелились клубы типа «Норвича», «Суонси», «Кристал Пэлас» или «Арсенала». А посмотрев на них на поле, поняли, какое сочетание игроков является наилучшим.

По материалам sofoot.com