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  • Крицюк, Тарасов и Миранчук – в антисборной 27-го тура РФПЛ

Крицюк, Тарасов и Миранчук – в антисборной 27-го тура РФПЛ

Антисборная 27-го тура РФПЛ:

Вратарь. Станислав Крицюк («Краснодар»)

Брал ли он советы у Юрия Лодыгина – доподлинно неизвестно. Но тот факт, что вратарь «Краснодара» начал необдуманно выходить из ворот, заставил встревожиться поклонников сборной России. В эпизоде с голом «Рубина» ничто не предвещало беды. Максим Канунников пассивно открылся под навес, его держали двое защитников. Зачем в этом моменте голкиперу выходить из ворот? Ответ на этот вопрос обычно находит лишь голкипер «Зенита».

Центральный защитник. Виталий Дьяков («Динамо»)

Матчи с «Амкаром» и «Уфой» – единственные «вменяемые» для Дьякова в текущем году. Во всех остальных играх он хотя бы раз, но допускал результативную ошибку. Встреча со «Спартаком» не стала исключением. «Динамо» провело лучшую игру в году: много комбинировало и начало создавать серию голевых моментов. Теперь Андрею Кобелеву необходимо наладить взаимодействия в защите. У «Динамо» не все еще потеряно! И у Дьякова в том числе.

Центральный защитник. Игорь Армаш («Кубань»)

Оба гола в ворота «Кубани» были забиты из самого центра. Евгений Луценко и Милан Перендийя по-царски расположились в чужой штрафной и своих шансов не упустили. К сожалению, Игорь Армаш уже не в первом матче подводит «Кубань». Теперь шансов избежать вылета у краснодарцев почти не осталось.

Центральный защитник. Родолфо («Терек»)

Бразилец был явно не в себе. Возможно, матчи с ЦСКА для него равнозначны дерби «Фламенго» – «Флуминенсе». Уже на 13-й минуте Родолфо сцепился сначала с соперником, а затем с арбитром. А ближе к концу матча бразилец едва не вступил в рукопашную с Вернблумом. В промежутке между «Fight time» Родолфо проиграл ряд единоборств при стандартах.

Правый полузащитник. Люк Уилкшир («Терек»)

Во второй раз за этот год Уилкшир вернулся в родные Химки. Воспоминания от игры в «Динамо», кажется, заполонили ему всю голову. В матче с ЦСКА Люк выглядел неузнаваемым. На нем оборвалась не одна перспективная атака «Терека», а при защите собственных ворот Уилкшир регулярно проигрывал позицию. «Бенефис» Люка завершился его удалением на 80-й минуте. Австралиец сильно не расстроился. Уходя с поля, Уилкшир освещал стадион лучезарной улыбкой.

Центральный полузащитник. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

Опорник «Локо» весь первый тайм не давал себя вспоминать. Москвичи минимально проигрывали, а сам Дмитрий увяз в плотном кольце ростовчан. Все изменилось на 45-й минуте: после бесхитростного удара Кристиана Нобоа игрок «Локо» фактически подправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Тарасов стал играть ближе к атаке, но из-за низкого КПД был заменен на 66-й минуте.

Центральный полузащитник. Алексей Миранчук («Локомотив»)

30% брака. Одно выигранное единоборство. Один удар по воротам. Нет, Алексей не был выпущен на замену. Он отыграл весь матч. Миранчук блестяще выглядел прошлым летом, но в какой-то момент тренерский штаб начал его мариновать на лавке. Талантливый центрхав переживает период стагнации. И если его не остановить, она непременно сменится деградацией и последующей ссылкой в ФНЛ.

Центральный полузащитник. Фегор Огуде («Амкар»)

Бойцовские качества необходимы в футболе. Вот только значение этого термина Огуде понимает неправильно. В каждом матче опорник «Амкара» норовит совершить грубый фол и оставить свою команду вдесятером. Своей сомнительной задачи уральский костолом на сей раз добился. К счастью для «Амкара», Огуде удалили на 92-й минуте. Случись изгнание чуть раньше, «Урал» вполне мог бы вырвать победу.

Левый полузащитник. Арсений Логашов («Локомотив»)

Матч в Ростове начался довольно поздно. Возможно, именно это стало причиной сонного состояния защитника «Локо». Сперва Логашов проявил удивительную пассивность в эпизоде с первым голом. На какое-то время Арсений взял себя в руки, однако второй мяч «Ростова» был также рожден из его зоны.

Нападающий. Магомед Митришев («Терек»)

Рецепт успеха ЦСКА прост. Первое – нейтрализовать главного креативщика «Терека» Олега Иванова. С этой задачей Вернблум справился блестяще. Второе – перекрыть кислород центрфорварду Митришеву. Этой цели защитники ЦСКА добились, не прилагая особых усилий. Класс Магомеда не позволяет ему тягаться с Игнашевичем и Березуцкими.

Нападающий. Вячеслав Кротов («Уфа»)

Избавиться от Кротова. Именно таким было одно из первых пожеланий Аленичева, когда тот возглавил «Спартак». В итоге Вячеслав оказался в «Уфе» и пока полностью оправдывает поступок Аленичева. В матче с «Крыльями» Кротов решил попробовать «надуть» арбитра, нелепо изобразив падение в чужой штрафной. Многоопытный Безбородов лишь посмеялся и предъявил форварду желтую карточку. Больше Кротов улыбки арбитра не вызывал. Равно как и самарским воротам не угрожал.

Вернблум, Промес, судьи в Казани и другие герои и антигерои – в обзоре 27-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Кубань (ЛФЛ) Динамо Ахмат Локомотив Амкар-Пермь Уфа Тарасов Дмитрий Логашов Арсений Уилкшир Люк Митришев Магомед Дьяков Виталий Крицюк Станислав Армаш Игорь Кротов Вячеслав Миранчук Алексей Огуде Фегор Родолфо
Комментарии (1)
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никита голоян
1462959470
Крицюк затащил гол в свои ворота.Большое пятно поставил на себя ...Отмываться будет тяжело(((
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