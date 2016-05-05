Тони Старк как стандарт. Кто из мира футбола мог бы стать частью «Мстителей»

Капитан Америка – Лэндон Донован

С тем же успехом вы можете поставить напротив моей фамилии «Капитан Очевидность». Аналогию с самым патриотичным героем комиксов Marvel фанаты Донована провели давно, наградив его запоминающимся прозвищем. И справедливым – назовете более знаменитого и успешного американского футболиста (из тех, что играют ногами и головой)? Лучший бомбардир сборной, лучший бомбардир и ассистент в истории MLS и патриот своей страны, уезжающий в Европу преимущественно в аренды и ненадолго. С таким супергероем как Лэндон боевитой сборной США не страшны никакие враги (коих, правда, пока меньше, чем у самого государства).

Железный человек – Златан Ибрагимович

Подобных прозвищ в мире футбола не меньше, чем «жиробасов» и «очкариков» в вашей школе. Но мы не сторонники халявы, а потому отталкиваемся от характера персонажа. Миллиардеров, плейбоев и филантропов в футболе достаточно. С гениями, да, туговато. Но уж сам Златан себя и таковым точно считает. Если кто-то может сравниться с Тони Старком по уровню самовлюбленности, так это Ибрагимович. А что, оба имеют право. Сделали себя сами, обладая талантом и совершенствуя его. Оба полны темных сторон и отличаются трудным характером. Зато обожаемы публикой. Да и просто мегаодаренные и классные. Правда, несколько сложно представить, как бы нос Ибры уместился в тесном шлеме Железного человека.

Вижн – Максвелл

А еще у обоих проблемы с друзьями. Да, у Тони есть Воитель и ревность к Кэпу, но мы ведь оба понимаем, что по-настоящему они доверяют лишь друзьям, сделанным собственными руками. До того, как стать мозгом Вижна, система Джарвис могла дать совет Старку по любому поводу и выручала во всем. У Ибры тоже есть всего один такой друг. Весьма неожиданно, но это Максвелл. Он также был с Иброй повсюду: «Аякс», «Интер», «Барселона», «ПСЖ». Найдите в футболе еще один пример такой дружеской преданности! Лишь говоря о Максвелле, Златан переступает высокий порог собственного эго, называя бразильца невероятно умным и утонченным человеком, а также уникально техничным и сообразительным защитником. Латераль же отвечает делами, поддерживая звезду как в жизненных ситуациях, так и на поле – своевременными подключениями и выверенными навесами. А, и еще кое-что: Максвелл, как истинный андроид, не имеет понятия, что такое возраст и каким образом он может влиять на его организм.

Соколиный глаз – Хави

О Клинте Бартоне (да-да, именно так зовут некогда самого безликого персонажа «Мстителей») еще не так давно мы практически ничего не знали. В ранних фильмах он был не заметнее Хави времен ван Гала и Райкарда. Раскрылся он лишь в «Эре Альтрона», как хороший парень и семьянин. Да, и еще он всегда попадает в цель и может отправить из своего оружия любой объект на любое расстояние. Никого не напоминает? Снайперов уровня Хави в истории футбола меньше, чем фильмов с участием персонажа Джереми Реннера. Являясь одним из создателей и реализаторов тики-таки, каталонец так и не был оценен по достоинству наградами и вечно играл на вторых ролях. Но без его поистине соколиного глаза и снайперских передач мы бы никогда не стали свидетелями супергеройской «Барселоны».

Человек-муравей – Себастьян Джовинко

Марвеловский муравей пока еще не атомный, но уже играет довольно заметную роль во вселенной и даже успел заручиться любовью фанатов. Джовинко болельщики «Ювентуса» восхваляли со времен его яркой юности, но, как и герой Пола Рада, Себа пустил жизнь под откос. По крайней мере, футбольную точно. Блистал он лишь в проектах второго эшелона, а в суперкоманду так и не вписался. А мы ведь еще не знаем, удастся ли это другому муравью, верно? Но уж чего никогда за Себастьяном не отмечалось, так это комплексов по поводу роста. Он сразу же превратил это в достоинство и сделал своей суперспособностью, которая помогает ему показывать умопомрачительный дриблинг и вытворять такие вещи, которые габаритным коллегами никогда не светят. Обратившись к первому правилу супергеройства – сменить обстановку, чтобы перестроить собственную жизнь – Джовинко улетел в США, где моментально стал лучшим игроком чемпионата и настоящей суперзвездой.

Черная пантера – Яя Туре

Истинные гики прекрасно понимают, что главный дебют в новом фильме – это вовсе не Человек-паук, а Черная пантера. Персонаж давно просился на экран и, судя по трейлерам, будет воплощен там с должной величественностью. Его отличают не только невероятная сила, напор и ловкость, но и мудрость. В современном футболе есть только один африканец, который полностью соответствует заданным критериям – Яя Туре. Т’Чалла – король и главный защитник не только государства Ваканда, но всей Африки вообще. Футбольным королем континента, вне всяких сомнений, сейчас является Туре, четыре года подряд завоевывающий статус лучшего футболиста. Своей кошачьей грацией и невероятно умными действиями на поле Яя до сих пор ведет к новым вершинам не только любимый Кот-д’Ивуар, но и «Манчестер Сити». Так же и Черная пантера периодически вынужден спасать Америку, а потом и весь мир, отвлекаясь от домашних дел. Да и в излишней эмоциональности и обидчивости, при всем уме, он тоже не уступает Туре.

Человек-паук – Мартин Эдегор

Тот хайп, который вызвала новость о появлении Человека-паука в кино-вселенной Marvel, сравним только с реакцией на прошлогодний переход норвежского подростка в «Реал Мадрид». Оба – школьники, на которых в один момент свалилась популярность. И если один хоть и не перестал дурачиться, но все же стал героем, то второй свой суперталант пока на практике так и не применил. Возможно, Мартину стоит внимательнее понаблюдать за Питером Паркером, чтобы осознать его главное правило: «Великая сила налагает великую ответственность».

Алая ведьма – Ольга Смородская

Главная способность Алой ведьмы – изменять реальность. Любой преданный болельщик «Локомотива» охотно расскажет вам, как изменилась его реальность с приходом в клуб Ольги Смородской. С тех самых пор фанаты называли ее не только ведьмой, но она чудом до сих пор остается в кресле, а периодически вовсе устраивает перемирие и дарит трофеи с медалями. За эти шесть лет в «Локо» произошло множество странных вещей, и они до сей поры будто окутаны чарами и не могут предстать перед нами в истинном свете. Спонтанные увольнения тренеров, загадочные трансферы и перестановки в менеджменте до сих пор покрыты мраком. Но это ведь тоже ого-го суперспособность. Да и вообще «Алая ведьма» здесь ничуть не оскорбление – более обворожительную и загадочную героиню во вселенной Marvel еще поискать надо.