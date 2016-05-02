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  • Луис Энрике, Педро, Кажу и другие бразильцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Луис Энрике, Педро, Кажу и другие бразильцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Жеан, «Баия»

Возраст: 20 лет

Позиция: голкипер

Стоимость: €350 тысяч

Прототип: Дида

Уже давно прошли те времена, когда вратари считались наименее качественным продуктом подготовки бразильской футбольной школы. Жеан Пауло Фернандес Фильо из «Баия» – голкипер, который может стать продолжателем традиций Таффарела и Жулио Сезара. Но больше всего по стилю игры он похож на знаменитого в прошлом кипера «Милана» – Диду.

Жеан – сын другого бразильского голкипера Жеанзиньо, малоизвестного в Европе, но легендарного в «Баия». Он хорош в рамке ворот, при отражении одиннадцатиметровых, в нейтрализации выходов один на один, отличается прыгучестью и хорошими вратарскими габаритами. Но в то же время – может поймать бабочку, выпустить мяч из рук, пока что слаб при игре на выходах. Что и неудивительно – в Бразилии у него нет особой практики при нейтрализации кроссов, и если Жеан захочет перебраться в Европу – придется обучаться этому компоненту уже в зрелом возрасте.

Жуан Педро, «Палмейрас»

Возраст: 20 лет

Позиция: правый защитник

Стоимость: €1 млн

Прототип: Рафинья

Жуан Педро – один из тех игроков, которые могут появиться в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Рио. Правый защитник «Палмейраса» напоминает птичку колибри, умеющую изменять направление полета в мгновение ока, когда уходит от противников, пытающихся остановить его рейд по флангу. Жуан обладает удивительной маневренностью, скоростью и набором обманных финтов, основанных на движении корпусом – благодаря этим качествам он неуловим, когда устремляется к воротам соперника.

Кроме всего прочего, у Педро приличный удар с дальней дистанции, что делает его опасным, когда защитник смещается с фланга ближе к центру на подходах к штрафной. Такой динамичный и техничный латераль однозначно может быть успешным в Европе – его маневренность оценят по достоинству в Испании или Португалии, а в перспективе он может стать основным правым защитником «канариньи».

Кажу, «Сантос»

Возраст: 20 лет

Позиция: левый защитник

Стоимость: €500 тысяч

Прототип: Фабиньо

Слева в молодежной сборной Бразилии – нетипичный крайний защитник Кажу. С ростом 185 см он больше похож на атлетического латераля типа Фабиньо, чем на классического бразильского бегунка. Там где Жуан Педро уходит от опекунов при помощи финтов и обманных движений корпусом, Кажу прет напролом как танк. Среди его одногодок мало кто способен отобрать мяч у Кажу в такой ситуации, так как защитник «Сантоса» отличается кроме приличных габаритов пластичностью и какой-никакой техникой.

В «Сантосе» так верят в Кажу, что из числа воспитанников академии клуба с 2012 года только он один остался в стопроцентном владении «рыбок». А после того как на защитника стали облизываться «Барселона» и «Удинезе», с ним подписали новый контракт до 2019 года с приличной «клаусулой».

Маркос Гильерме, «Атлетико Паранаэнсе»

Возраст: 20 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €5 млн

Прототип: Коутиньо

Маркос Гильерме – самый ценный актив клуба «Атлетико Паранаэнсе». Атакующий полузащитник, впечатливший всех в 2014 году (в 18 лет стал лучшим бомбардиром команды), был добавлен в последний момент в состав молодежной сборной Бразилии для участия в чемпионате Южной Америки U-20 и стал там лучшим снайпером бразильцев. По манере игры Марко напоминает Филипе Коутиньо – он всегда нацелен на дальний удар и готов пробить с любой дистанции, но больше всего любит позицию перед воротами, на подходах к штрафной.

Может сыграть на любом из флангов, но все равно Маркоса как магнитом тянет в центр. Есть шансы увидеть его на Олимпиаде в Рио, ну а там уже и предложения от европейских клубов не за горами. Маркос со своими талантами подойдет любому чемпионату – при небольшом росте (172 см) он очень крепко сложен, уже третий год играет против взрослых соперников и быстро адаптируется в любой команде.

Луис Энрике, «Ботафого»

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €750 тысяч

Прототип: Леандро Дамиан

Когда Луис Энрике минувшим летом подписал контракт с Puma, нападающий «Арсенала» Оливье Жиру был тем человеком, который приветствовал его в промо-ролике. Он может повторить эту процедуру в реальности, так как «канониры» заинтересованы в нападающем, чьим агентом стал одиозный Киа Джурабчан. Парень, который отметился дублем во время своего дебюта в «Ботафого», явно не задержится в Бразилии с таким куратором, потому пора знакомиться с ним поближе.

Ускорить переезд в Европу может совсем не бразильский стиль игры форварда – он даже внешне не похож на латиноамериканца, со своими светлыми волосами и аккуратной прической. Луис Энрике придется ко двору английскому или немецкому клубу, так как отличается хорошей игрой на втором этаже, настырностью, умением выигрывать единоборства. Точный удар со средней дистанции и голевое чутье выдают в нем форварда штрафной площадки, но умение работать корпусом на скорости помогает при реализации выходов один на один.

Леандриньо, «Понте-Прета»

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €750 тысяч

Прототип: Родриго Морено

Леандро Энрике ду Насименту (однофамилец Пеле, если что) – нападающий скромной «Понте-Преты» и юношеской сборной Бразилии. С последней он успел выиграть чемпионат Южной Америки, став там лучшим бомбардиром с восемью голами.

Леандриньо может сыграть на любом из флангов, предпочитая левый, или в центре нападения. Отличается приличной скоростью, умением реализовывать выходы один на один, замыкать прострелы с флангов. Может пробить издали, но в первую очередь выделяется точными, хладнокровными ударами из пределов штрафной – средней и близкой дистанции.

Габриэль Жезус, «Палмейрас»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €4 млн

Прототип: Роналдо

Почти девять месяцев потребовалось «Палмейрасу» для того, чтобы продлить контракт с Габриэлем Жезусом после того как он забил 37 голов в 22-х матчах в молодежном чемпионате Сан-Паулу 2014 года. С тех пор он широко известен как самый перспективный игрок клуба и один из наиболее впечатляющий талантов в Бразилии. Когда Жезус дебютировал в бразильской Серии А, его назвали лучшим новичком, а делами форварда стал заниматься знаменитый Роналдо.

Чем Габриэль похож на своего великого куратора, так это клинической эффективностью в завершающей стадии атаки – Жезус практически всегда выбирает оптимальный вариант для удара по воротам. Если нужно – сыграет в касание или размотает защитника финтами, пробьет по летящему мячу или подработает его под левую ногу. «Арсенал»? «Рома»? «Ювентус»? А может быть по стопам Роналдо в чемпионат Голландии? Вскоре мы узнаем, куда направится 19-летний форвард.

Габриэль Барбоса, «Сантос»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €12 млн

Прототип: Неймар

Не исключено, что в будущем в сборной Бразилии будет дуэт двух Габриэлей – Жезуса и Барбосы, называемого чаще всего просто Габриэлем. Агент Вагнер Рибейро уверен, что Габигол может повторить успех Робиньо, Кака и Неймара в Европе и, как и почти все бразильские дельцы от футбола, готов уже в скором времени пристроить своего подопечного в Европу. Говорили об интересе «Пари Сен-Жермен», но у «Барселоны» есть право первой ночи на этого Габриэля, прописанное в предварительном соглашении с каталонским клубом.

К приличной технике Габриэля прилагается отменная физическая подготовка – скорость, работа корпусом, умение выигрывать единоборства у защитников, голевое чутье и игра головой. Габигол – нападающий практически без слабых мест, к тому же способный сыграть как в центре, так и на фланге. Неудивительно, что «Барселона» видит в нем потенциальную замену Неймару, если того окончательно доконают проблемы с законом.

Габриэль – наверное, самый сильный исполнитель в нашем рейтинге – в свои 19 лет он уже провел 72 матча в бразильской Серии А, 140 во всех турнирах, забив в них с полсотни голов. Мы совершенно точно увидим Габриэля на Олимпиаде, где он будет одним из лидеров сборной Бразилии. Есть шансы увидеть пару Габриэлей вместе – в олимпийской сборной они задействованы оба.

Симеоне, Маммана, Вадала и другие аргентинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Белик, Пушкаш, Хаджи и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Бразилия. Серия А Весь мир
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