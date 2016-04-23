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  • Чудеса в Бундеслиге. Невероятный камбэк «Байера» за 6 минут

Чудеса в Бундеслиге. Невероятный камбэк «Байера» за 6 минут

Все началось с незабитого Хунтеларом пенальти на пятой минуте. Не беда – вскоре счет открыл Чупо-Мотинг. Между прочим, это 2400-й гол «Шальке» в Бундеслиге.

«Шальке» повел 2:0 после точного удара Сане и спокойно ушел с этим счетом на перерыв.

И тут началось. 54-я минута – 2:1, это Брандт реализовал свой момент. И кстати забил в пятом своем матче подряд!

56-я минута – 2:2! Бельараби! И в пяти последних играх уже восьмое очко по системе «гол плюс пас» (2 + 6).

И 60-я минута – Чи-Ча-Ри-То! 2:3, и уже гости впереди. 17-й гол мексиканца в немецком чемпионате! А счет с тех пор больше не изменился. Леверкузенский клуб добыл великолепную суперволевую победу. Круче, чем «Реал» в мадридском дерби, не правда ли?

Германия. Бундеслига Германия Шальке-04 Байер Чичарито Брандт Юлиан
Комментарии (4)
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BoltCX
1461436205
Шальке лихорадит.
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Foxitkuban
1461441242
Господи, ну как же заебаала ваша реклама! Чтобы посмотреть 10 секунд, надо смотреть рекламы 20 секунд. В КАЖДОМ РОЛИКЕ! Идите вы нахер, бомбардир! Ухожу к конкурентам.
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