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  • Почему «Манчестер Сити» сильно зависим от Де Брюйне. Цифры и факты

Почему «Манчестер Сити» сильно зависим от Де Брюйне. Цифры и факты

Центральный матч предыдущего английского тура состоялся на «Стэмфорд Бридж», но привлекал не только вывеской. На арену «Челси» вместе с «Ман Сити» приехал бельгийский чудотворец Кевин Де Брюйне, отпущенный еще два года назад Жозе Моуринью в «Вольфсбург» . Только вернулся он уже не к себе домой. Спрогрессировав в течение 18 месяцев в немецкой Бундеслиге, бельгиец приехал доказать, что сильно пригодился бы нынешнему «Челси». Хотя нужно ли было это доказывать? Достаточно просто посмотреть на результативность главной звезды синих, чтобы понять, насколько резко сдала вся их команда.

За один отдельно взятый сезон в «Вольфсбурге» Де Брюйне нараздавал больше 20 голевых передач, опередив по этому показателю абсолютно всех футболистов из топ-пяти лиг, и тех, кто составляет великое трио МСН, и тех, кого в «Реал» покупали за сотню миллионов евро. Притом «Ман Сити» решился потратить аж 55 миллионов фунтов на этого игрока, как-то уж очень много, но кто сейчас об этом может пожалеть?

На счету бельгийца шесть голов и девять результативных передач, а по рейтингу от Whoscored (7,41) Де Брюйне в команде уступает лишь Отаменди. Полузащитник опережает даже забившего 21 гол Серхио Агуэро. В Лиге чемпионов показатель не столь шикарен (6,97), однако именно благодаря Де Брюйне «Сити» добился самого главного евроуспеха в истории клуба – бельгиец дважды забил «ПСЖ», а англичане вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

В январском матче Кубка Лиги против «Эвертона» (3:1) Де Брюйне забил сам и ассистировал партнеру, но полученная травма колена оставила игрока без футбола на два месяца. За это время атакующая мощь «Сити» заметно померкла, впрочем, совпало это еще и с новостью о грядущем назначении Хосепа Гвардиолы тренером вместо Мануэля Пеллегрини.

Из 12 матчей без Де Брюйне «Ман Сити» выиграл лишь треть, а проиграл пять. Способность бельгийца действовать на любой позиции в атаке была жизненно важна команде, а уж матч с «Челси» показал, насколько этот парень нужен и в ключевых играх. Если кто-то в этом еще сомневался даже после встречи с «ПСЖ». Что касается матча с «Челси», то у лондонцев лишь только удаленный с поля Тибо Куртуа заслужил более низкую оценку, чем Джон Оби Микел – опекун Де Брюйне, который так и не справился с одним из лидеров «Сити». Первый гол в ворота «Челси» – наглядное тому подтверждение.

Бельгиец легко ускакал от соперника и с помощью небольшого рикошета доставил мяч Агуэро. Голов и голевых передач на свой счет он в этой игре не записал, но его постоянное движение раз за разом ставило в тупик игроков лондонского клуба – они банально не успевали ни за его действиями, ни за его мыслями. Отлично выстроенная опорная зона позволяла легконогой тройке Де Брюйне – Давид Силва – Хесус Навас лететь вперед, особо не заботясь об отработке в обороне. Но, естественно, это не могло прямо полностью освободить их от оборонительных функций. Тем более, что тот же Де Брюйне совершает не менее одного удачного отбора за игру (1,1 в среднем за матч, если быть точным).

Мы уже сказали о шести голах и девяти голевых передачах. Добавим сюда же по 3,2 обостряющих паса в среднем за матч – это больше, чем у любого другого футболиста «Сити». И нет никакого совпадения в том, что с Де Брюйне команда забивает в среднем 2,05 гола за игру, а без него – всего 1,57. Это реальность, как она есть. Говорят, что если б бельгиец отбегал весь сезон, то вполне мог бы претендовать на получение награды лучшему игроку АПЛ.

Травмы вообще сильно насолили «Сити» в этом сезоне – Де Брюйне, Силва и Агуэро выбывали на разный срок, не давая команде проявить весь свой атакующий потенциал в полной мере. Между прочим, это блистательное трио сыграло вместе всего лишь семь (!) раз в нынешнем сезоне АПЛ, и в этих матчах было забито аж 19 голов. Играло б оно больше – вряд ли б отрыв «Лестера» от «Сити» составлял гигантские 13 очков (как сейчас). И был бы он вообще – большой вопрос.

Но уж сейчас-то Де Брюйне здоров. В самый решающий момент для «Сити», когда нужно в АПЛ обеспечить себе Лигу чемпионов на следующий год, а там, чем черт не шутит, попытаться выиграть нынешнюю. В четвертьфинале бельгиец уже забил парижанам и в гостях и дома, а уже через неделю сыграет против самого статусного соперника в своей жизни (не считая сборную Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2014). И новым подвигам этого парня уже никто не удивится.

Посмотреть на бельгийского супергероя «Ман Сити» можно сегодня вечером – его команда сыграет в гостях против «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса. Начало перенесенной игры 27-го тура АПЛ – в 21:45 по Москве. А сейчас мы предлагаем заглянуть на неделю-две вперед и предугадать, как сложатся для Де Брюйне матчи Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Станет ли «Лестер» чемпионом?

«Блэкберн», «Эвертон», «Лидс» и другие неожиданные гости из Англии в Лиге чемпионов

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Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Англия Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (1)
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liver2015
1461080698
Моуринью проглидел его
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