Совсем не Рианна. Пышная страсть Карима Бензема

Эту модель, не так давно отпраздновавшую свое 25-летие, зовут Аналисией Чавес. Она родилась в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс (США), но при этом имеет португальские и африканские корни. Девушка проживает в Бостоне, где работает телеведущей, актрисой и, естественно, моделью. Четыре года назад она снялась в клипе на одну из популярных песен. За это время видео собрало 330 миллионов просмотров на YouTube.
До Бензема девушка встречалась с нынешним футболистом «Зенита» Акселем Витселем. «С ним мы собираемся быть вместе всю жизнь», – сообщила она как-то раз. Через некоторое время бельгиец вернулся к бывшей возлюбленной, на которой женился. А Аналисия, получившая благодаря отношениям с Витселем немало предложений о съемках, горевала недолго и переключилась на Бензема.
Сейчас, говорят, Чавес и Бензема уже не встречаются. Может быть, снова переживают небольшую паузу в отношениях. Впрочем, одна Аналисия, усердно рекламирующая себя и свое тело в Instagram, вряд ли останется.
Федерика Нарги – сексуальная подруга Алессандро Матри
Удивительная девушка Андре Шюррле