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Совсем не Рианна. Пышная страсть Карима Бензема

Эту модель, не так давно отпраздновавшую свое 25-летие, зовут Аналисией Чавес. Она родилась в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс (США), но при этом имеет португальские и африканские корни. Девушка проживает в Бостоне, где работает телеведущей, актрисой и, естественно, моделью. Четыре года назад она снялась в клипе на одну из популярных песен. За это время видео собрало 330 миллионов просмотров на YouTube.

До Бензема девушка встречалась с нынешним футболистом «Зенита» Акселем Витселем. «С ним мы собираемся быть вместе всю жизнь», – сообщила она как-то раз. Через некоторое время бельгиец вернулся к бывшей возлюбленной, на которой женился. А Аналисия, получившая благодаря отношениям с Витселем немало предложений о съемках, горевала недолго и переключилась на Бензема.

Сейчас, говорят, Чавес и Бензема уже не встречаются. Может быть, снова переживают небольшую паузу в отношениях. Впрочем, одна Аналисия, усердно рекламирующая себя и свое тело в Instagram, вряд ли останется.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

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Комментарии (15)
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bomilazdeshnii
1460568803
Телка, однакооооооо11111
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jet andy
1460570240
Что за мода пошла на спортивных сайтах всяких шкур пиарить.
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Pablo Aimar
1460570598
пустое
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Karpathian
1460614266
кардан у нее мама не горюй)))
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cruiff
1460646023
Вот уж не понимаю я эту современную моду на огромные жопы.
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Альтер
1460649668
Шкууураааааа!!! к тому же искусственная.
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Raydert1
1460673181
да ладно, можно один раз попользоваться ))
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kykyi
1460951616
Все фотки с тыла, интересно, фотография в паспорте , тоже с такого же ракурса?
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Russo_
1460964045
искуственная, но клёвая
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MALOY74
1460995372
в анус долбится 100%)))
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