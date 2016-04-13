Совсем не Рианна. Пышная страсть Карима Бензема

Эту модель, не так давно отпраздновавшую свое 25-летие, зовут Аналисией Чавес. Она родилась в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс (США), но при этом имеет португальские и африканские корни. Девушка проживает в Бостоне, где работает телеведущей, актрисой и, естественно, моделью. Четыре года назад она снялась в клипе на одну из популярных песен. За это время видео собрало 330 миллионов просмотров на YouTube.

До Бензема девушка встречалась с нынешним футболистом «Зенита» Акселем Витселем. «С ним мы собираемся быть вместе всю жизнь», – сообщила она как-то раз. Через некоторое время бельгиец вернулся к бывшей возлюбленной, на которой женился. А Аналисия, получившая благодаря отношениям с Витселем немало предложений о съемках, горевала недолго и переключилась на Бензема.

Сейчас, говорят, Чавес и Бензема уже не встречаются. Может быть, снова переживают небольшую паузу в отношениях. Впрочем, одна Аналисия, усердно рекламирующая себя и свое тело в Instagram, вряд ли останется.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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