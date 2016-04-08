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    Федерика Нарги – сексуальная подруга Алессандро Матри


    0
    Голосов: 0
    08.04.2016 19:35
    За свою карьеру Алессандро Матри сменил немало футбольных клубов, но в личной жизни остается верен одной девушке. «Бомбардир» показывает фотографии Федерики Нарги – красавицы, которая сделала жизнь футболиста немножечко лучше.

    С девушкой Матри очень повезло.

    Представляем Instagram Федерики Нарги.

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    Удивительная девушка Андре Шюррле

    Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Panorama, Chiamarsi Bomber, GDS, vision-club, Gazzettaobjects, Todaysport, Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +988

      опус 2 22 августа 2016, 08:48

      Неплохо ,однако хочется, по подробнее, узнать чем знаменит сам Матри !

      0
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      Рейтинг: +36

      Juventus1897 13 апреля 2016, 21:15

      поинтересней будет, нежели игра её паренька

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 апреля 2016, 22:15

      хорошенькая

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 10 апреля 2016, 04:49

      зачёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 9 апреля 2016, 19:35

      крутая телка без б

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 апреля 2016, 13:32

      Пора открыть отдельную рубрику "PLAYBOY на Бомбардире" и туда помещать всех подружек,жен и любовниц игроков и тренеров со всеми фотками и периодически,раз в месяц проводить опросы кто кого и в чем опередил!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 апреля 2016, 11:09

      ну ничего так...

      0
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      Рейтинг: +71

      nikki22 9 апреля 2016, 02:41

      одна из фото фейк!звезда не стой стороны!!!!админы,будьте внимательнее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > nikki22 9 апреля 2016, 09:15

      Берешь фотку, в редакторе нажимаешь "отразить по горизонтали" и вот уже звезда с нужной стороны. Умник, будь внимательнее! Умей отличать фейки, прежде чем обвинять админов!

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 8 апреля 2016, 23:56

      Ребята, девушка очень красивая, но пожалуйста, пишите о футболе. А про девушек и другие сайты есть.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > gandyv 9 апреля 2016, 01:05

      Присоединяюсь к просьбе !

      3
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      Рейтинг: +39

      Hazard_10 > Ronaldinho R10 9 апреля 2016, 16:57

      Полностью согласен. Если вы этим хотите привлечь людей на то это плохая идея. Лучше побольше тестов создавайте, они более интересные.

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