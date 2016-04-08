Федерика Нарги – сексуальная подруга Алессандро Матри

С девушкой Матри очень повезло.
Представляем Instagram Федерики Нарги.
Удивительная девушка Андре Шюррле
Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять
С девушкой Матри очень повезло.
Представляем Instagram Федерики Нарги.
Удивительная девушка Андре Шюррле
Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять
Неплохо ,однако хочется, по подробнее, узнать чем знаменит сам Матри !
поинтересней будет, нежели игра её паренька
хорошенькая
зачёт
Пора открыть отдельную рубрику "PLAYBOY на Бомбардире" и туда помещать всех подружек,жен и любовниц игроков и тренеров со всеми фотками и периодически,раз в месяц проводить опросы кто кого и в чем опередил!
ну ничего так...
одна из фото фейк!звезда не стой стороны!!!!админы,будьте внимательнее.
Ребята, девушка очень красивая, но пожалуйста, пишите о футболе. А про девушек и другие сайты есть.
Полностью согласен. Если вы этим хотите привлечь людей на то это плохая идея. Лучше побольше тестов создавайте, они более интересные.