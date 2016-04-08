Федерика Нарги – сексуальная подруга Алессандро Матри

За свою карьеру Алессандро Матри сменил немало футбольных клубов, но в личной жизни остается верен одной девушке. «Бомбардир» показывает фотографии Федерики Нарги – красавицы, которая сделала жизнь футболиста немножечко лучше.

1 2 3 4 5 Рейтинг: 0 Голосов: 0