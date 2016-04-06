Удивительная девушка Андре Шюррле

Карьеру немецкого нападающего Андре Шюррле украшают не только красивые голы. Рядом с ним находится девушка, делающая жизнь любого публичного человека заметно лучше. «Бомбардир» показывает фотографии Монтаны Йорк – возлюбленной форварда из Германии.

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