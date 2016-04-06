Удивительная девушка Андре Шюррле

Карьеру немецкого нападающего Андре Шюррле украшают не только красивые голы. Рядом с ним находится девушка, делающая жизнь любого публичного человека заметно лучше. «Бомбардир» показывает фотографии Монтаны Йорк – возлюбленной форварда из Германии.
Девушка выглядит сногсшибательно.
Пара много времени проводит вместе.
Представляем Instagram Монтаны Йорк.
Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять
Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram, Сaughtoffside, Zimbio, Fabwags.com, Promiflash