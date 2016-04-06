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    Удивительная девушка Андре Шюррле


    0
    Голосов: 0
    06.04.2016 19:25
    Карьеру немецкого нападающего Андре Шюррле украшают не только красивые голы. Рядом с ним находится девушка, делающая жизнь любого публичного человека заметно лучше. «Бомбардир» показывает фотографии Монтаны Йорк – возлюбленной форварда из Германии.

    Девушка выглядит сногсшибательно.

    Пара много времени проводит вместе.

    Представляем Instagram Монтаны Йорк.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram, Сaughtoffside, Zimbio, Fabwags.com, Promiflash
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 июня 2016, 17:44

      У нас каждая вторая так выглядит, когда накрасится. По сиськам только и можно отличить 1 особь от другой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 апреля 2016, 12:35

      огонь)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 7 апреля 2016, 18:32

      Сиськи норм такие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 7 апреля 2016, 15:09

      КАК МНОГО СИСЕК..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Jayce 7 апреля 2016, 03:02

      Неа... Нет. Кроме сисек нет ничего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 6 апреля 2016, 20:45

      в чем удивительность?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 6 апреля 2016, 20:21

      Симпатичная

      0
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