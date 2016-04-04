Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять

Защитника «Манчестер Юнайтед» недавно поймали в одном из аргентинских клубов кусающим девушку за платье. «Бомбардир» показывает, кого Рохо очень расстроил своим поступком.

Жена Маркоса Рохо – Евгения Лусардо, аргентинская модель нижнего белья одной из лиссабонских фирм. У нее есть две татуировки – на груди и на запястье. Впрочем, фотосессии в нижнем белье – нечастая работа, а главное занятие Евгении – дочь Морена, которой через месяц исполнится четыре годика. В свой Instagram девушка посторонних не пускает, так что мы заглянули в соцсети к ее мужу, а заодно и нашли несколько фотосессий.

text Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Авг 22 2015 в 8:12 PDT

text Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Ноя 17 2014 в 1:14 PST

text Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Окт 3 2014 в 3:03 PDT

text Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Июл 21 2014 в 10:02 PDT

text Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Авг 11 2013 в 8:16 PDT