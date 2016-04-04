Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять

Защитника «Манчестер Юнайтед» недавно поймали в одном из аргентинских клубов кусающим девушку за платье. «Бомбардир» показывает, кого Рохо очень расстроил своим поступком.
Жена Маркоса Рохо – Евгения Лусардо, аргентинская модель нижнего белья одной из лиссабонских фирм. У нее есть две татуировки – на груди и на запястье. Впрочем, фотосессии в нижнем белье – нечастая работа, а главное занятие Евгении – дочь Морена, которой через месяц исполнится четыре годика. В свой Instagram девушка посторонних не пускает, так что мы заглянули в соцсети к ее мужу, а заодно и нашли несколько фотосессий.
Источник: Бомбардир.ру