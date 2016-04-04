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    Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять


    2
    Голосов: 1
    04.04.2016 17:59
    Защитника «Манчестер Юнайтед» недавно поймали в одном из аргентинских клубов кусающим девушку за платье. «Бомбардир» показывает, кого Рохо очень расстроил своим поступком.

    Жена Маркоса Рохо – Евгения Лусардо, аргентинская модель нижнего белья одной из лиссабонских фирм. У нее есть две татуировки – на груди и на запястье. Впрочем, фотосессии в нижнем белье – нечастая работа, а главное занятие Евгении – дочь Морена, которой через месяц исполнится четыре годика. В свой Instagram девушка посторонних не пускает, так что мы заглянули в соцсети к ее мужу, а заодно и нашли несколько фотосессий.

    text

    Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

    text

    Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

    text

    Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

    text

    Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

    text

    Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

    text

    Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Маркоса Рохо, fabwags.com, caughtoffside.com, actualidadesquina.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79

      буба спб 6 апреля 2016, 22:06

      по мне так не о чем, причем вообще никаким местом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 5 апреля 2016, 06:53

      на любителя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 апреля 2016, 19:28

      А у парня губа совсем не дура. Девушка отличная

      0
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