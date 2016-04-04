Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять

Жена Маркоса Рохо – Евгения Лусардо, аргентинская модель нижнего белья одной из лиссабонских фирм. У нее есть две татуировки – на груди и на запястье. Впрочем, фотосессии в нижнем белье – нечастая работа, а главное занятие Евгении – дочь Морена, которой через месяц исполнится четыре годика. В свой Instagram девушка посторонних не пускает, так что мы заглянули в соцсети к ее мужу, а заодно и нашли несколько фотосессий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

text Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Июл 21 2014 в 10:02 PDT

text Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Авг 11 2013 в 8:16 PDT