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  • Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять

Евгения Лусардо – девушка, которой Маркос Рохо не должен изменять

Жена Маркоса Рохо – Евгения Лусардо, аргентинская модель нижнего белья одной из лиссабонских фирм. У нее есть две татуировки – на груди и на запястье. Впрочем, фотосессии в нижнем белье – нечастая работа, а главное занятие Евгении – дочь Морена, которой через месяц исполнится четыре годика. В свой Instagram девушка посторонних не пускает, так что мы заглянули в соцсети к ее мужу, а заодно и нашли несколько фотосессий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

 

text

Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

 

 

text

Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

 

 

text

Фото опубликовано Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)

 

 

 

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Рохо Маркос
Комментарии (4)
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Майор Дзагоев
1459787326
А у парня губа совсем не дура. Девушка отличная
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viking_91
1459828424
на любителя
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буба спб
1459969581
по мне так не о чем, причем вообще никаким местом
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