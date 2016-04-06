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Удивительная девушка Андре Шюррле

Девушка выглядит сногсшибательно.

Пара много времени проводит вместе.

Представляем Instagram Монтаны Йорк.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Германия. Бундеслига Германия Германия Вольфсбург Шюррле Андре
Комментарии (7)
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Chelsea 1997
1459963306
Симпатичная
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Igorello97
1459964710
в чем удивительность?
Ответить
Jayce
1459987357
Неа... Нет. Кроме сисек нет ничего.
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Pablo Aimar
1460030990
КАК МНОГО СИСЕК..
Ответить
ГераХэвиЛОКО
1460043178
Сиськи норм такие
Ответить
TY13R
1460799339
огонь)
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Loko_Roma
1466347473
У нас каждая вторая так выглядит, когда накрасится. По сиськам только и можно отличить 1 особь от другой.
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