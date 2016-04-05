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  • Икарди, Артета, Рейна и другие воспитанники, не заигравшие в «Барселоне»

Икарди, Артета, Рейна и другие воспитанники, не заигравшие в «Барселоне»

Кто: Пепе Рейна

Позиция: вратарь

Где сейчас: «Наполи»

Сын успешного в прошлом голкипера «Барселоны» Мигеля Рейны продолжил вратарское дело отца в каталонском клубе. Попав в академию в 13-летнем возрасте, Пепе быстро подобрался к первой команде. Конечно, спасибо травмам основных вратарей Дютрюэля и Арнау, но уже в 18 лет голкипер знал, каково выступать при заполненных трибунах «Камп Ноу» и как надежно отыграть в полуфинале Кубка УЕФА с «Ливерпулем», но не выйти в финал.

В первой команде воспитанник не прижился. «Я был молод и не дотягивал до нужного уровня. Люди искали причины большого количества пропущенных «Барселоной» голов. Я был одной из них», – с сожалением вспомнил Рейна. Приход Энке поставил окончательную точку пребывания вратаря в клубе. «Барселона» – клуб моей жизни, но покинув его, я сделал не шаг назад, а шаг вперед», – признался он. Пошумев с «Вильярреалом», а позднее став опорой «Ливерпуля», испанец добрался до «Наполи», с которым в нынешнем сезоне борется за скудетто.

Кто: Фернандо Наварро

Позиция: левый защитник

Где сейчас: «Депортиво»

С самого детства Наварро варился в каталонском котле, пройдя все ступени клубной школы. В составе блауграны приглянувшемуся тренерскому штабу защитнику предрекали неплохое будущее, однако, как это часто бывает, наши ожидания так и остались нашими проблемами. За шесть лет Наварро появлялся на поле в сине-гранатовой футболке скудное количество раз, хотя и успел стать чемпионом Испании. Виной всему травма – разрыв крестообразных связок.

«Футбольная реальность – это не то, в чем живет «Барселона». Когда вы покидаете ее, то начинаете лучше понимать футбол», – отметил Наварро. Поездив по арендам, защитник нашел себя в «Севилье», с которой дважды побеждал в Лиге Европы, а со сборной Испании даже стал триумфатором Евро-2008. Скоро он отправится на футбольную пенсию, а пока же играет за «Депортиво».

Кто: Марк Муниеса

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Сток Сити»

Оказавшись в академии «Барселоны» в 10-летнем возрасте, талантливый защитник настолько сильно зарекомендовал себя, что уже через пять лет заинтересовал «Челси». «Новый Карлес Пуйоль», как его успели окрестить болельщики, почти тут же оказался в первой команде. Впервые появившись на поле в 17 лет и 57 дней, он стал вторым самым молодым дебютантом в истории клуба. «Выступление за «Барселону», как сон. Это одна из лучших команд в мировой истории», – подчеркнул Муниеса.

Сон этот, правда, оказался без единорогов на поляне, а с маститыми партнерами, которые бросили тень на перспективы защитника. Пассажиром выиграв все испанские трофеи, прихватив Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, Муниеса отправился в «Сток Сити». «Чтобы быть большим игроком, нужно постоянно играть, поэтому я покинул «Барселону», – сказал он. В английском клубе защитник делает все, чтобы стать лучшим. К примеру, с целью предотвращения травм он изменил режим питания и сменил обувь.

Кто: Альберто Ботиа

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Олимпиакос»

Академия «Барселоны» пригласила Ботию, когда тому было 14 лет. Считавшийся огромным талантом игрок оказался под крылом Пепа Гвардиолы, который тогда еще не тренировал первую команду. Пока Месси, Бускетс и Педро, с которыми защитник пересекался в низших дивизионах, пробивали путь наверх, он только провожал их взглядом. Тем не менее, пробиться в первую команду у него получилось, но дебютный за каталонцев матч в Примере одновременно оказался последним. Выиграв чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов, Ботиа не смог навязать конкуренцию партнерам и покинул клуб. Теперь он играет за «Олимпиакос», с которым завоевал два чемпионства и один Кубок Греции.

Кто: Эктор Бельерин

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Арсенал»

Один из самых быстрых игроков АПЛ делал первые футбольные шаги в «Барселоне». Отдав восемь лет каталонскому клубу, он оставил попытки пробиться в первую команду и в 2011 году согласился на переход в «Арсенал», о чем нисколько не жалеет. «В «Арсенале» я понял многие вещи, которым, думаю, не научился бы в «Барселоне». Так что я наслаждаюсь этим временем и надеюсь, что останусь здесь надолго», – отметил Бельерин.

«Арсенал» был серьезно заинтересован во мне. Серьезнее, чем любая другая команда. Внутренний голос говорил мне соглашаться. Этот шаг оказался оправданным», – заявил игрок. В «Арсенале» защитник сделал прыжок выше головы, выиграв конкуренцию у более опытного Матье Дебюши. «Барселона» в поисках замены не молодеющему Дани Алвесу задумывается о возвращении Бельерина назад.

Кто: Ориоль Ромеу

Позиция: опорный полузащитник

Где сейчас: «Саутгемптон»

В 13-летнем возрасте Ромеу сменил одну каталонскую академию на другую, перейдя из «Эспаньола» в «Барселону». Равняясь на игру Хави и Иньесты, полузащитник прибавлял год от года, однако в первой команде ни на грамм не приблизился к их величию.

Редкие шансы – не то, что нужно для прогресса молодого игрока, поэтому он решил уйти. «Я рад, что покинул «Барселону». Я мог бы остаться там, но мне был нужен новый опыт», – сказал Ромеу и перешел за пять миллионов евро в «Челси». В Лондоне дела полузащитника пошли куда веселее: с победами в Лиге чемпионов и Лиге Европы у него прибавилось в титулах, но игровой практики вновь недоставало. Арендой в «Валенсию», а затем и в «Штутгарт» лондонцы попытались компенсировать этот дефицит, но по возвращению продали Ромеу в «Саутгемптон». Со «святыми» в нынешнем сезоне испанец отчаянно борется за еврокубки.

Кто: Микель Артета

Позиция: центральный полузащитник

Где сейчас: «Арсенал»

Пиная мяч на пляже в Сан-Себастьяне, юный Микель Артета мечтал о том, что вместе с другом станет выступать за «Реал Сосьедад». Тем приятелем являлся Хаби Алонсо, который в юном возрасте исполнил мечту. Артета это сделал позднее, но сначала оказался в молодежке «Барселоны». «Я поддерживал «Барселону», когда был мальчишкой. Попав туда, понял, что нахожусь в лучшей академии мира», – ностальгирует Артета.

«Мне было 16 лет, когда я впервые сыграл за «Барселону». Тогда я заменил моего кумира Гвардиолу и оказался на поле вместе с Ривалдо, Фигу, Клюйвертом и другими суперзвездами», – отметил Микель. Перспективному полузащитнику, который выступал за молодежную сборную Испании, так и не суждено было стать звездой в «Барселоне».

«Было обидно покидать команду, но иногда важнее постоянно играть, чем осознавать, что за спинами более авторитетных полузащитников мне не дадут шанса», – сказал опечаленный Артета. Сейчас 33-летний полузащитник играет за «Арсенал» и уже скоро завершит карьеру игрока. Идейный вдохновитель Гвардиола в этом случае готов помочь другу с работой и предложить войти в тренерский штаб «Манчестер Сити».

Кто: Джонатан Дос Сантос

Позиция: центральный полузащитник

Где играет: «Вильярреал»

Джонатан Дос Сантос вместе с братом Джованни оказался замеченным скаутами «Барселоны» на турнире в Мексике, откуда прямиком отправился в каталонскую академию. Однако отданные клубу восемь лет никак не помогли игроку выбить в первой команде постоянное место. При мизерном количестве проведенных матчей Дос Сантос собрал с сине-гранатовыми всевозможные трофеи, а затем в поисках постоянной игровой практики отправился в «Вильярреал».

В «желтой субмарине» полузащитник не только бьется за Лигу чемпионов, но и участвует в бизнес-делах (открыл с братом ресторан) и вляпывается в резонансные истории. «Если бы я являлся геем, то без проблем признался бы в этом», – отрезал игрок в адрес СМИ, которые заподозрили его в гомосексуальных связях с защитником Матео Мусаччио.

Кто: Жерар Деулофеу

Позиция: левый нападающий

Где сейчас: «Эвертон»

«В «Барселоне» у меня не было шанса проявить себя в первой команде. В ее составе молодым игрокам приходится тяжело», – выпалил Деулофеу. Талантливый вингер, оказавшийся в академии каталонцев в девять лет, будучи юнцом приглянулся Пепу Гвардиоле на глаза и попал в первую команду. Но, как и многие в этом возрасте, стал заложником конкуренции. Руководство каталонцев не спешило отдавать игрока куда-либо и с целью огородиться от заманчивых предложений продлило с ним контракт с суммой отступных в 35 миллионов евро.

Количество матчей Деулофеу за первую «Барселону» можно пересчитать по пальцам одной руки. Чтобы игрок зря не тух в команде, руководство отдало Жерара в аренду в «Эвертон», который позднее его и выкупил. В составе «ирисок» испанец успевает забивать голы и делать добрые дела. К примеру, однажды он подарил девятилетнему болельщику клуба Джорджу, страдающему ДЦП, билеты на матч АПЛ со «Суонси».

Кто: Мауро Икарди

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Интер»

Карьера Мауро Икарди в чем-то перекликается с судьбой Лионеля Месси. Оба родились в аргентинском Росарио и с малых лет оказались в академии «Барселоны». Даже скауты, которые раскопали талантливых игроков, оказались теми же людьми. В отличие от Месси Икарди начинал карьеру в Испании, наколотив за семь лет в молодежке «Весинадрио» более 500 голов.

«Скауты «Реала» уговаривали родителей, чтобы я присоединился к мадридскому клубу, но тогда я выбрал близкую мне по духу «Барселону», с которой хотел расти и развиваться», – признался Мауро. В игроке были заинтересованы «Валенсия», «Севилья», «Ливерпуль» и «Арсенал», но выбор пал на «Барселону», с которой он подписал пятилетний контракт. За несколько сезонов в каталонском клубе Икарди стал лучшим бомбардиром команды, выиграл чемпионат и молодежную Лигу чемпионов.

Каталонские тренеры сравнивали его с Батистутой, но требовали иной игры, засомневавшись в пригодности футболиста для первой команды. В итоге Икарди так и не дебютировал за главную «Барселону», став заложником собственного стиля игры. «Мне пришлось уйти, о чем я не жалею. Если мальчик хочет расти, он должен принимать определенные решения», – заявил Икарди. И мальчик вырос. Без аргентинца сложно представить сегодняшний «Интер», а миланскому клубу все тяжелее сказать очередное «нет» многомиллионному предложению по нападающему.

Кто: Бальде Кейта

Позиция: правый нападающий

Где сейчас: «Лацио»

«Цель жизни? Играть за одну из лучших команд в мире, такую как «Барселона», – недавно заявил Кейта. Мечта играть за каталонцев была близка к осуществлению, однако разрушилась она о его же чувство юмора. В клубном турне он подбросил партнеру по команде лед в постель, а некоторых закрыл в номере отеля. За такие шутки руководство сослало игрока в аренду в клуб четвертого испанского дивизиона. Наколотив там кучу голов, он вернулся, однако отказался продлевать с блауграной контракт.

В академии, куда Кейта попал в девять лет, он считался мегаталантом, вызвавшим восторг самого Самуэля Это’О. С техникой и чувством юмора у него и впрямь все в порядке, но вот его вкусы вызывают недоумение. К примеру, отказавшись продлевать контракт с «Барселоной», он имел на руках предложения «Реала» и «Манчестер Юнайтед», но в итоге выбрал «Лацио», за который выступает с 2011 года. Имея испано-сенегальские корни, сделал выбор в пользу африканского государства и уже дебютировал за национальную команду.

Испания. Примера Испания Барселона Рейна Пепе Артета Микель Наварро Фернандо Дос Сантос Джовани Муниеса Марк Ботиа Альберто Деулофеу Жерар Ромеу Ориоль Икарди Мауро Кейта Бальде Бельерин Эктор
Комментарии (2)
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qLioneLMessIp
1459851564
Джонатан Дос Сантос выглядит по другому, хоть они с братом и похожи))
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catalan_from_baku
1460441568
На последнем фото не Бальде Кейта. Это Адама Траоре и играет он в Астон Вилле. Летом покинет Виллу.
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