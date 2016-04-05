Икарди, Артета, Рейна и другие воспитанники, не заигравшие в «Барселоне»

Кто: Пепе Рейна

Позиция: вратарь

Где сейчас: «Наполи»

Сын успешного в прошлом голкипера «Барселоны» Мигеля Рейны продолжил вратарское дело отца в каталонском клубе. Попав в академию в 13-летнем возрасте, Пепе быстро подобрался к первой команде. Конечно, спасибо травмам основных вратарей Дютрюэля и Арнау, но уже в 18 лет голкипер знал, каково выступать при заполненных трибунах «Камп Ноу» и как надежно отыграть в полуфинале Кубка УЕФА с «Ливерпулем», но не выйти в финал.

В первой команде воспитанник не прижился. «Я был молод и не дотягивал до нужного уровня. Люди искали причины большого количества пропущенных «Барселоной» голов. Я был одной из них», – с сожалением вспомнил Рейна. Приход Энке поставил окончательную точку пребывания вратаря в клубе. «Барселона» – клуб моей жизни, но покинув его, я сделал не шаг назад, а шаг вперед», – признался он. Пошумев с «Вильярреалом», а позднее став опорой «Ливерпуля», испанец добрался до «Наполи», с которым в нынешнем сезоне борется за скудетто.

Кто: Фернандо Наварро

Позиция: левый защитник

Где сейчас: «Депортиво»

С самого детства Наварро варился в каталонском котле, пройдя все ступени клубной школы. В составе блауграны приглянувшемуся тренерскому штабу защитнику предрекали неплохое будущее, однако, как это часто бывает, наши ожидания так и остались нашими проблемами. За шесть лет Наварро появлялся на поле в сине-гранатовой футболке скудное количество раз, хотя и успел стать чемпионом Испании. Виной всему травма – разрыв крестообразных связок.

«Футбольная реальность – это не то, в чем живет «Барселона». Когда вы покидаете ее, то начинаете лучше понимать футбол», – отметил Наварро. Поездив по арендам, защитник нашел себя в «Севилье», с которой дважды побеждал в Лиге Европы, а со сборной Испании даже стал триумфатором Евро-2008. Скоро он отправится на футбольную пенсию, а пока же играет за «Депортиво».

Кто: Марк Муниеса

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Сток Сити»

Оказавшись в академии «Барселоны» в 10-летнем возрасте, талантливый защитник настолько сильно зарекомендовал себя, что уже через пять лет заинтересовал «Челси». «Новый Карлес Пуйоль», как его успели окрестить болельщики, почти тут же оказался в первой команде. Впервые появившись на поле в 17 лет и 57 дней, он стал вторым самым молодым дебютантом в истории клуба. «Выступление за «Барселону», как сон. Это одна из лучших команд в мировой истории», – подчеркнул Муниеса.

Сон этот, правда, оказался без единорогов на поляне, а с маститыми партнерами, которые бросили тень на перспективы защитника. Пассажиром выиграв все испанские трофеи, прихватив Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, Муниеса отправился в «Сток Сити». «Чтобы быть большим игроком, нужно постоянно играть, поэтому я покинул «Барселону», – сказал он. В английском клубе защитник делает все, чтобы стать лучшим. К примеру, с целью предотвращения травм он изменил режим питания и сменил обувь.

Кто: Альберто Ботиа

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Олимпиакос»

Академия «Барселоны» пригласила Ботию, когда тому было 14 лет. Считавшийся огромным талантом игрок оказался под крылом Пепа Гвардиолы, который тогда еще не тренировал первую команду. Пока Месси, Бускетс и Педро, с которыми защитник пересекался в низших дивизионах, пробивали путь наверх, он только провожал их взглядом. Тем не менее, пробиться в первую команду у него получилось, но дебютный за каталонцев матч в Примере одновременно оказался последним. Выиграв чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов, Ботиа не смог навязать конкуренцию партнерам и покинул клуб. Теперь он играет за «Олимпиакос», с которым завоевал два чемпионства и один Кубок Греции.

Кто: Эктор Бельерин

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Арсенал»

Один из самых быстрых игроков АПЛ делал первые футбольные шаги в «Барселоне». Отдав восемь лет каталонскому клубу, он оставил попытки пробиться в первую команду и в 2011 году согласился на переход в «Арсенал», о чем нисколько не жалеет. «В «Арсенале» я понял многие вещи, которым, думаю, не научился бы в «Барселоне». Так что я наслаждаюсь этим временем и надеюсь, что останусь здесь надолго», – отметил Бельерин.

«Арсенал» был серьезно заинтересован во мне. Серьезнее, чем любая другая команда. Внутренний голос говорил мне соглашаться. Этот шаг оказался оправданным», – заявил игрок. В «Арсенале» защитник сделал прыжок выше головы, выиграв конкуренцию у более опытного Матье Дебюши. «Барселона» в поисках замены не молодеющему Дани Алвесу задумывается о возвращении Бельерина назад.

Кто: Ориоль Ромеу

Позиция: опорный полузащитник

Где сейчас: «Саутгемптон»

В 13-летнем возрасте Ромеу сменил одну каталонскую академию на другую, перейдя из «Эспаньола» в «Барселону». Равняясь на игру Хави и Иньесты, полузащитник прибавлял год от года, однако в первой команде ни на грамм не приблизился к их величию.

Редкие шансы – не то, что нужно для прогресса молодого игрока, поэтому он решил уйти. «Я рад, что покинул «Барселону». Я мог бы остаться там, но мне был нужен новый опыт», – сказал Ромеу и перешел за пять миллионов евро в «Челси». В Лондоне дела полузащитника пошли куда веселее: с победами в Лиге чемпионов и Лиге Европы у него прибавилось в титулах, но игровой практики вновь недоставало. Арендой в «Валенсию», а затем и в «Штутгарт» лондонцы попытались компенсировать этот дефицит, но по возвращению продали Ромеу в «Саутгемптон». Со «святыми» в нынешнем сезоне испанец отчаянно борется за еврокубки.

Кто: Микель Артета

Позиция: центральный полузащитник

Где сейчас: «Арсенал»

Пиная мяч на пляже в Сан-Себастьяне, юный Микель Артета мечтал о том, что вместе с другом станет выступать за «Реал Сосьедад». Тем приятелем являлся Хаби Алонсо, который в юном возрасте исполнил мечту. Артета это сделал позднее, но сначала оказался в молодежке «Барселоны». «Я поддерживал «Барселону», когда был мальчишкой. Попав туда, понял, что нахожусь в лучшей академии мира», – ностальгирует Артета.

«Мне было 16 лет, когда я впервые сыграл за «Барселону». Тогда я заменил моего кумира Гвардиолу и оказался на поле вместе с Ривалдо, Фигу, Клюйвертом и другими суперзвездами», – отметил Микель. Перспективному полузащитнику, который выступал за молодежную сборную Испании, так и не суждено было стать звездой в «Барселоне».

«Было обидно покидать команду, но иногда важнее постоянно играть, чем осознавать, что за спинами более авторитетных полузащитников мне не дадут шанса», – сказал опечаленный Артета. Сейчас 33-летний полузащитник играет за «Арсенал» и уже скоро завершит карьеру игрока. Идейный вдохновитель Гвардиола в этом случае готов помочь другу с работой и предложить войти в тренерский штаб «Манчестер Сити».

Кто: Джонатан Дос Сантос

Позиция: центральный полузащитник

Где играет: «Вильярреал»

Джонатан Дос Сантос вместе с братом Джованни оказался замеченным скаутами «Барселоны» на турнире в Мексике, откуда прямиком отправился в каталонскую академию. Однако отданные клубу восемь лет никак не помогли игроку выбить в первой команде постоянное место. При мизерном количестве проведенных матчей Дос Сантос собрал с сине-гранатовыми всевозможные трофеи, а затем в поисках постоянной игровой практики отправился в «Вильярреал».

В «желтой субмарине» полузащитник не только бьется за Лигу чемпионов, но и участвует в бизнес-делах (открыл с братом ресторан) и вляпывается в резонансные истории. «Если бы я являлся геем, то без проблем признался бы в этом», – отрезал игрок в адрес СМИ, которые заподозрили его в гомосексуальных связях с защитником Матео Мусаччио.

Кто: Жерар Деулофеу

Позиция: левый нападающий

Где сейчас: «Эвертон»

«В «Барселоне» у меня не было шанса проявить себя в первой команде. В ее составе молодым игрокам приходится тяжело», – выпалил Деулофеу. Талантливый вингер, оказавшийся в академии каталонцев в девять лет, будучи юнцом приглянулся Пепу Гвардиоле на глаза и попал в первую команду. Но, как и многие в этом возрасте, стал заложником конкуренции. Руководство каталонцев не спешило отдавать игрока куда-либо и с целью огородиться от заманчивых предложений продлило с ним контракт с суммой отступных в 35 миллионов евро.

Количество матчей Деулофеу за первую «Барселону» можно пересчитать по пальцам одной руки. Чтобы игрок зря не тух в команде, руководство отдало Жерара в аренду в «Эвертон», который позднее его и выкупил. В составе «ирисок» испанец успевает забивать голы и делать добрые дела. К примеру, однажды он подарил девятилетнему болельщику клуба Джорджу, страдающему ДЦП, билеты на матч АПЛ со «Суонси».

Кто: Мауро Икарди

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Интер»

Карьера Мауро Икарди в чем-то перекликается с судьбой Лионеля Месси. Оба родились в аргентинском Росарио и с малых лет оказались в академии «Барселоны». Даже скауты, которые раскопали талантливых игроков, оказались теми же людьми. В отличие от Месси Икарди начинал карьеру в Испании, наколотив за семь лет в молодежке «Весинадрио» более 500 голов.

«Скауты «Реала» уговаривали родителей, чтобы я присоединился к мадридскому клубу, но тогда я выбрал близкую мне по духу «Барселону», с которой хотел расти и развиваться», – признался Мауро. В игроке были заинтересованы «Валенсия», «Севилья», «Ливерпуль» и «Арсенал», но выбор пал на «Барселону», с которой он подписал пятилетний контракт. За несколько сезонов в каталонском клубе Икарди стал лучшим бомбардиром команды, выиграл чемпионат и молодежную Лигу чемпионов.

Каталонские тренеры сравнивали его с Батистутой, но требовали иной игры, засомневавшись в пригодности футболиста для первой команды. В итоге Икарди так и не дебютировал за главную «Барселону», став заложником собственного стиля игры. «Мне пришлось уйти, о чем я не жалею. Если мальчик хочет расти, он должен принимать определенные решения», – заявил Икарди. И мальчик вырос. Без аргентинца сложно представить сегодняшний «Интер», а миланскому клубу все тяжелее сказать очередное «нет» многомиллионному предложению по нападающему.

Кто: Бальде Кейта

Позиция: правый нападающий

Где сейчас: «Лацио»

«Цель жизни? Играть за одну из лучших команд в мире, такую как «Барселона», – недавно заявил Кейта. Мечта играть за каталонцев была близка к осуществлению, однако разрушилась она о его же чувство юмора. В клубном турне он подбросил партнеру по команде лед в постель, а некоторых закрыл в номере отеля. За такие шутки руководство сослало игрока в аренду в клуб четвертого испанского дивизиона. Наколотив там кучу голов, он вернулся, однако отказался продлевать с блауграной контракт.

В академии, куда Кейта попал в девять лет, он считался мегаталантом, вызвавшим восторг самого Самуэля Это’О. С техникой и чувством юмора у него и впрямь все в порядке, но вот его вкусы вызывают недоумение. К примеру, отказавшись продлевать контракт с «Барселоной», он имел на руках предложения «Реала» и «Манчестер Юнайтед», но в итоге выбрал «Лацио», за который выступает с 2011 года. Имея испано-сенегальские корни, сделал выбор в пользу африканского государства и уже дебютировал за национальную команду.