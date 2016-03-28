«Врач взял вместо «заморозки» освежитель воздуха. Говорит: «А что, он тоже шипит». Вся жесть второго дивизиона

О полях

Самое ужасное поле, на котором я играл? Наше: между центральным кругом и флангом есть странный кружок из каких-то растений. Когда бежишь по этому флангу, звук, будто на каблуках идешь по кафелю. Газон естественный, а от такой беготни за 90 минут большой палец, бывает, стирается в кровь.

За газоном ведь не ухаживают ***[совсем]. Хорошо, что ворон отгоняют. Недавно с командой смотрели в местных новостях репортаж, как работают наши агрономы. Оказывается, у них есть специальная установка, на которой они включают звук ястреба. Вороны якобы слышат ястреба, обсираются и улетают. Но лучше бы они там реально срали от страха. Может, удобрения как-то помогли бы.

В других городах сейчас хорошо следят за полем. Оно и у нас визуально неплохое. Самая жуть в чемпионате области, где играет «дубль». Помню, когда я на одной игре пласировался спиной по флангу и просто упал в яму. Там ровный-ровный газон, а потом резко углубление. В ПФЛ такого, конечно, нет. Но есть, например, нестриженный газон. Бывало, что на предыгровых тренировках в нем застревал мяч.

Самые отвратительные поля на сборах в Сочи. Там в зимнее время дожди, и грязь все равно что в огороде. Мы во время простых упражнений даже не можем нормально отдать пас. Мяч застревает в огромной луже. Она реально на полполя. Наш нападающий на том огороде однажды чуть не сломался. Я даю ему пас, мяч подпрыгивает на кочке и подскакивает на уровне пояса. Он промахнулся, аж сальтуху исполнил и упал. Думал, у него нога оторвалась. Чудом растяжение не получил.

О достижениях

В этом сезоне мы имеем реальный шанс занять первое место в своей зоне. Но в ФНЛ все равно не выйдем. Руководство скажет, что у клуба нет денег. И так почти везде. Спонсоров нет, футбол не популярен. Сейчас почти у всех команд есть проблемы или реальный кризис. Руководство города выбирает для поддержки только один вид спорта. У нас это не футбол. На стадионы в нашей зоне в основном приходят какие-то пьяницы. Отношение болельщиков простое: проигрываем – это вызывает интерес, выигрываем – просто повезло.

О перерыве

Пользы от перерыва нет ни для кого. Переход на систему «осень – весна» и в Премьер-лиге никому не помог, глядя на результаты. Во втором дивизионе получилась полная жопа. По факту, играется два отдельных чемпионата. Зимний перерыв длится четыре месяца, летний – две недели. Раньше год играли: сил после полноценной предсезонки хватало, костяк команды сохранялся. Сейчас приходишь на зимние сборы и видишь, что перед тобой новая команда. По ходу чемпионата команда реально может поменяться целиком. Многих игроков я даже по имени не знаю. Приходят и летом уходят. И так каждый год. За три сезона [что я в этой команде] сменилось четыре тренера и, наверное, пятьдесят игроков.

Как поддерживаю форму в эти четыре месяца? Да никак. Дома сижу, как и все. Сегодня вот десять метров пробежал и задохнулся, ха-х. Иногда со знакомыми пацанами играю за команду из ЛФЛ. Но по большей части в отпуске я отдыхаю, за сезон этого футбола вот так хватает. В сезон потом возвращаться не так тяжело, как кажется. За два месяца сборов можно с того света вернуться.

О росте

Попасть в хорошие клубы первого дивизиона или даже в команду РФПЛ реально. Нужно много работать и самому себя предлагать клубам, ездить на просмотры. Работать с агентами лично я не хочу. Часто обманывают. У нас одного игрока обещали взять в «Амкар», но так ничем это и не закончилось. Если ты говно, то куда бы крутой агент тебя ни возил, никому не будешь нужен. Проще пробиваться самому. Если ты не говно, тебя все равно кто-то заметит. Но никто ведь из «премьерки» не смотрит вторую лигу. Все заинтересованы в покупке иностранных игроков, даже несмотря на лимит. Фишка в том, что с них можно стрясти бабок. Игрок дает агенту определенную сумму денег, а он его устраивает в какую-то команду. Что я ему могу дать со своей зарплатой?

Совсем молодых еще могут просматривать. Сейчас «спартаковцы» активно работают. Скауты на играх, говорят, бывают очень редко. Правда, я не очень понимаю, что они могут разглядеть за один матч.

О договорняках

Договорняков, насколько знаю, мало. Сам не участвовал. Но истории рассказывали разные. В низших лигах больше договариваются с судьями. Поставить нужный пенальти на 90-й минуте проще и дешевле, чем покупать игроков соперника. Но есть интересная история о том, как ребят из нашей команды пытались подкупить. Случилось еще до моего прихода.

Чемпионат заканчивался, у нас уже ничего не решалось, а соперник мог пройти выше. На базу пришли люди и поговорили с капитаном, заявив, что уже есть те, кто не против. После чего капитан всех собрал и сказал: «Если узнаю, что кто-то сдает матч, выясню кто, и мы с вами прокатимся кое-куда и переговорим. Сейчас я уезжаю с базы и не собираюсь в этом участвовать». В итоге сыграли вничью.

Мотивировать стараются поощрениями. Это делается в конце чемпионата, когда между двумя командами идет борьба за выход, и кто-то из них играет с нами. Тогда второй клуб звонит нашему руководству и предлагает премию за победу. Смешно, но все такие встречи мы проигрываем, хотя стараемся так, будто в Лиге чемпионов рубимся.

О режиме

Наш нынешний тренер во время отпуска увидел игрока в тренажерном зале. Подходит и говорит ему: «Ты что, дурак? Иди бухай, пока отпуск!». Но, если серьезно, каждый сам решает. Для кого-то алкоголь реально как бензин, кто-то вообще не пьет, кто-то по паре бокалов. Мне, например, с похмелья тяжело играть, потому стараюсь не пить.

Единственное, конец сбора одинаково беспредельный у всех. Помню, в Турции в последний день сбора мы отдыхали всю ночь, выпили весь виски, что был в отеле. А рано утром у нас был отъезд на самолет. Мы бухали ровно до этого момента. Вышел тренер, немного «не от мира сего», и не понял, что происходит с командой. Один игрок, например, все время засыпал. Только поднимает голову, и тут же опускает. В автобусе ему стало плохо и по приезду в аэропорт он тупо выпал из двери. После чего тренер с искренним удивлением спросил помощника: «Петрович, он что, пьяный?».

Тренеры стараются следить за нашим режимом. Есть система штрафов за лишний вес и прочее. Не всегда, но в основном им удается. Плюс алкоголь иногда даже полезен и его советуют. Например, бокал красного вина никому не повредит, а 0,5 пива помогают от мышечной усталости, за счет расширения сосудов.

О зарплатах

Зарплаты, на уровне доходов в нашей области, нормальные. Заметно выше среднего, хотя и не огромные. Можно сказать, ни в чем себе не отказываю. Плюс бесплатно кормят и одевают. Фирменной одежды настолько много, что мой отец рубит головы курам в «адидасовском» пуховике, вытирая о рукав лезвие топора.

Насчет зарплаты, кстати, тоже есть хорошая шутка от нашего тренера. Как-то раз он выхватил кошелек у одного из игроков. Заглянул, там 600 рублей. Говорит: «На две недели хватит, зарплату можно не давать».

Понятное дело, выплаты периодически задерживают. Например, всю прошлую зиму нам вообще не платили. Наш полузащитник говорил, что три месяца жил за счет жены и тещи. Но самое интересное происходит с премиальными. Нам не платили их ровно год. После чего мы с командой испекли торт, написали на нем «Год без премий» и отнесли в бухгалтерию.

О тренировках

Как говорит наш тренер: «Тренируются все по-разному, а играют одинаково». В «низах» все просто. Через неделю начнется первый сбор (интервью проходило в середине января – «Бомбардир»). Пройдет он в области, несмотря на погоду (в день интервью температура была -20). На нем исключительно беговая работа. Никаких упражнений и мяча. Тупо кроссы. Круги на скорость: 7 по 300, 10 по 300 и т.д.

Все тренеры занимаются в основном физикой. Особенно на сборе. Был такой специалист, у которого упражнение называлось «Скорость – сила!». Его даже не надо было объяснять. Ты видишь барьер и фишку. Прыгнул, побежал, прыгнул, побежал. И так много раз. Легкая атлетика просто.

Еще у нас есть уникальная тренировка. Мы тренируем обрез, потеряю мяча! На одной половине поле стоит человек, который специально отдает пас чужому. Причем пас через все поле – на нападающего. Задание заключается в том, что крайние защитники должны пробежать больше половины поля и отнять мяч. Еще раз: упражнение, моделирующее ситуацию, которая вообще не должна произойти и в котором активно участвуют всего два человека – якобы застрявшие в атаке (50 метров от центральных защитников) крайки.

Во втором дивизионе никто не побеждает на классе. Главное – желание, физическое состояние и борьба. Каждый может победить каждого. А тактика в основном у всех простая: забросы вперед, где уже нападающие борются за мяч.

О тренерах

Интересных персонажей полно.

Один учил нас потрясающей тактике «Под мостом». Просто пуляешь мяч со своей половины как можно дальше, а нападающий за него борется. Когда я делал пас опорному, он кричал: «Мельчишь!». Когда просто выбивал мяч вперед наудачу, говорил: «Красавец!».

Другой, который был еще до меня, любил сам играть с командой. Один раз он встал в ворота. Невысокого роста, но забить ему никто не мог. И тут мы слышим «подсказку» от вратаря на все поле: «Бей под перекладину, он ниже сидячей собаки!». Сразу же после этого случая вратаря отдали в аренду. В команду он больше не вернулся. Поговаривали, что у тренера проблемы с нервами. Один раз, сильно разозлившись, он сказал футболисту: «Если твою голову пришить собаке, она сдохнет». Так что вполне возможно.

Кричат и ругаются вообще много. Как нас только не обсирали. Один тренер после моей рядовой ошибки на сборах крикнул на все поле «** твою мать!», бросил на газон кепку и начал ее топтать. А после неточной подачи наш полузащитник однажды услышал крик: «Медведя в цирке научили на велосипеде ездить, а ты, ***[блин], подать не можешь!». Другой тренер, когда сильно разозлился, подошел к игроку и выдал: «Вова, это я тебя из дубля взял, если бы не я, ты бы сидел в своей деревне и козе дрочил!».

Но самый ***[офигенный] тот, кому мы дали кличку «Первый после бога». Русский Моуринью, тоже никогда не играл в футбол. Когда мы впервые его увидели, у него был вид закодированного пьяницы. И первое, что он сказал нам: «Ненавижу алкоголь, пьяница – хуже предателя». Помню, были на сборах, куда приехал дубль киевского «Динамо». Они подвинули наше время тренировок и заняли поле. Тренер сказал, что у него там знакомые, и он все решит. В итоге он подошел к администратору, который ответил: «Ты кто такой? Иди на…й отсюда!».

Рассказывал, что они с Бердыевым лучшие друзья. Мол, Бекиич звонил и спрашивал: «Ну что там у тебя? Никак команду не можешь собрать?». И понимающе реагировал, когда слышал ответ об уровне второго дивизиона. На тренировках мы постоянно слышали, какой у нас ***[плохой] уровень. Соглашались и верили, что поможет, пока не раскусили его. О чем он только не ***[врал]. Говорил, что после игры сборной ему звонил Игнашевич и просил совет для послематчевого восстановления. Нам, кстати, советовал для восстановления много красненького есть. Продукты красного цвета. Не зеленые яблоки, допустим, а красные.

Тактика у него тоже была отличная. Говорил, что надо обыгрывать спиной. ***[плевать], что на тебе игрок висит, и ты жопой не видишь – разворачивайся и обыгрывай. Ключевыми футболистами у него были крайние защитники. Мы носились весь матч просто! Схема была с пятью защитниками, а на флангах больше никого. Если у «Ювентуса» в такой схеме их страхуют опорники, то нас не страховал никто. Тебя просто весь матч возят ***[лицом] по газону.

На сборы в Турцию он взял с собой 200 долларов и спрашивал: «Мне на носки хватит?». А на День Рождения нашего защитника подарил ему ручку. Сказал, что настоящий Parker, единственная в России и очень дорогая. В этот же вечер мы зашли в магазин и нашли ее за 700 рублей. На одной домашней тренировке была пасмурная погода, мы спокойно тренировались. Вдруг раздался гром и сверкнула молния. Тренер испугался, закричал, прыгнул под забор и накрылся макетом. Пятидесятилетний мужик! Тренировка сразу закончилась, и он отпустил всех домой.

Каждый вторник на базе он вызывал к себе разных игроков для разговоров о тактике. К нему заходят двое в кабинет, а он им с порога: «Молодые люди, давайте без мата, у меня здесь иконы». В этот же день он на разборе как начал рассказывать, сплошные «б», «e», «п».

По итогам сезона мы заняли 12 место, тренера этого уволили. После чего он сразу же возглавил какую-то прибалтийскую команду и в первом же матче пролетел в Лиге Европы с огромным счетом.

О медицине

Главные «кадры» у нас – это врачи и массажисты. В игре за дубль полузащитник получил какой-то ушиб. Медик выбежал на поле и начал типа замораживать. Парень чувствует, что что-то шипит, есть запах, но нет холода. Смотрит, а у врача в руках освежитель воздуха! Говорит, мол, заморозка закончилась, а это также шипит. Другой на ровном месте травмировался, схватился за ногу. К нему подходит наш доктор, смотрит и с фразой «А, порвал, ***[блин]» сразу же уходит.

Как лечат тяжелые травмы? Очень просто. Приходишь в кабинет, спрашиваешь о своей проблеме, а доктор отвечает: «Откуда я знаю, к врачу сходи». Так что при серьезных случаях мы лечимся в обычных городских больницах. Наши же медики при любой болячке советуют одно: «Найсику попей». «Найс» – это типа таблетка от всех болезней у них.

Массажисты оба ни фига не видят и работают ***[спустя рукава]. Звонит одному кто-то во время массажа, а он к тебе телефон подносит и спрашивает: «Кто это?». А во время разговора по телефону стоит и трет пальцем спину в одной точке. Бывает, что работает усердно и когда что-то находит, начинает сильно тереть спину, приговаривая: «Ах, вот она, сучка!».

Помню, как-то на сборах один из массажистов напился. В отеле около окна был аквариум с рыбками. Он подходит к нему и говорит рыбкам: «Что, жрать хотите?» и со словами «Ну нате, жрите!» расстегивает ширинку и начинает ссать в аквариум. Он когда нажирается и не такое творит. Мы его за это оборотнем называем.

О «странностях»

Я уже говорил, что состав команды меняется постоянно. Не могу сказать наверняка, что это связано с коррупцией, но скорее всего, да. Привозят ломаных-переломаных, тех, кто только вернулся после травмы и которые у нас продолжают ломаться. Бывают, что играют всего один-два матча, но деньги получают приличные. А они даже на уровне второго дивизиона никакие.

Примерно тоже самое происходит, когда приходит новый тренер. Он звонит знакомым игрокам, сообщает сумму, которую они лично должны ему за трансфер, и привозит тех, кто согласился. За многих просят агенты, в результате чего в команде возникает человек, который год вообще по мячу не бил.

Мы смеемся: приходят игроки, мы их вылечиваем, и они уходят в другую команду. В какое-то время мы нашу команду начали называть «ФК Криптон». В фильме Супермен прилетает на Криптон и теряет свои силы, а у нас «чемпионы Европы» приходят и не играют ни…ра.

О карьере

Как стать футболистом в провинции? По большому счету, без везения никак. Должно сложиться много обстоятельств. Плюс, конечно, работа. Но порой и ее мало. Помню много молодых ребят, которые реально пахали, но так и не смогли пробиться в основную команду. Потом просто заканчивали с футболом.

Да и от тренеров многое зависит. Мало кто активно работает с молодежью. Приезжие зачастую вообще никого не берут, потому что привозят своих, кто выгоден. На дубль ходят редко. Помню, однажды тренер основы пришел на матч дубля. Пришел, посидел, на 62-ой минуте мы подрались с соперниками, тренер ушел. Больше на матчах он не появлялся. Другой тренер однажды привлек парня из дубля к тренировкам основы. А там был игрок, который все время на паренька орал. Ну, молодой не выдержал, подошел к нему после упражнения и сказал: «Еще раз ты разинешь ***[рот] в мою сторону, я тебе его прямо здесь сломаю». На следующую тренировку его почему-то не позвали.

Дублем и молодежью часто вообще никто не занимается. Иногда переросших игроков оттуда просто выгоняют. Но чаще они уходят сами, устраиваются на обычную работу. Много примеров, когда настоящие таланты пропадают еще на юношеском уровне. Думают, что они слишком классные и перестают работать. Есть те, кто, опять же, пьет с раннего возраста, что сильно влияет на карьеру. Есть человек, которого в молодежную команду «Зенита» забрали. Год он там поиграл, после чего был оттуда отчислен и завязал с футболом. Говорят, просто скурился в Питере тогда. Таких примеров масса. Тех же, кто пробивается не так много. Например, за нас сейчас играет парень, который много лет провел в «Академии Коноплева», но не смог закрепиться в «Крыльях».

О будущем

Если хорошо играть, есть вероятность, что заметят. В конце прошлого чемпионата говорили, что кто-то из Москвы мною интересовался. В клубы повыше нас отпускают без проблем. Цель у меня есть, буду работать. Что делать по окончанию карьеры? У нас уходят в тренеры, с детьми работать, остаются в футболе. Образование у меня есть. Но я сейчас эти годы поиграю и забуду все. Сейчас у меня желания быть тренером нет. Я бы после конца карьеры пошел на обычную работу и играл бы себе за ветеранов на ЛФЛ.

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