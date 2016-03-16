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  • Коман, да, молодости. «Бавария» продирается в 1/4 финала Лиги чемпионов

Коман, да, молодости. «Бавария» продирается в 1/4 финала Лиги чемпионов

Грубая ошибка Нойера приводит к голу «Ювентуса». Погба отличился.

Мората прошел через половину поля, собрав вокруг себя нескольких соперников. Передачу испанца принял Куадрадо, отправивший мяч в ближний угол ворот Нойера.

Дуглас Коста исполнил классную навесную передачу, которую ударом головой практически из вратарской замкнул Левандовски.

Ошибка Эвра приводит ко второй волне атаки «Баварии». Коман навесил в штрафную, где Мюллер головой вколотил мяч в угол ворот Буффона.

Тиаго, сыграв в стенку с партнером, покатил мяч в дальний угол. Серии пенальти не будет.

Коман убегает в контратаку и ловко разбирается с обороной «Ювентуса».

Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Ювентус Нойер Мануэль Алькантара Тиаго
Комментарии (4)
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P10NER
1458159813
Пепу только барсу тренировать хави и иньестой, его подходом к футболу. Юве красава. Совершенно разные игроки а он им блядь талдычит все эту ватакату по полю...
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SKS6891
1458237256
Эпический матч-битва. Бавария, победа, урррраааааа!!!
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