Фантастика от Крицюка. Почему его вызвали в сборную России

Три года назад Крицюк отправился в Португалию, где попытался выиграть конкуренцию за попадание в основной состав крепкой «Браги». В основе наш вратарь появлялся редко, главным образом из-за того, что уж слишком хорош был его прямой конкурент – бразилец Матеус. В основном, Крицюку доставались кубковые матчи, и в одном из них он сумел сделать себе имя. В прошлом сезоне «Брага» выбила из Кубка Португалии «Бенфику» на «Да Луш», победив 2:1, а голкипер отразил 20 ударов в створ ворот!

«Топ-командам нужны топ-вратари, чтобы вытаскивать матчи, а у нас их целых два!» – радовались болельщики. Тогда Крицюк и «Брага» добрались до финала Кубка Португалии, но триумфатором стал «Спортинг», оказавшийся сильнее в серии пенальти. Зато сезон-2015/16 наш соотечественник начал в качестве полноценного игрока основы. И в начале 2016-го восхитил всю Португалию великолепными сэйвами в матче против все того же «Спортинга», хоть «Брага» и обидно уступила со счетом 2:3. «Он просто довел лиссабонский клуб до отчаяния», – изумлялась португальская пресса.

Полтора месяца назад Крицюк присоединился к «Краснодару» на правах аренды. В кубковом матче против «Терека» голкипер умудрился вытащить тяжелейший мяч на последней минуте основного времени и фактически подарил своему новому клубу овертайм, где «горожане» сумели дожать соперника.

В договоре есть пункт, согласно которому «Краснодар» может выкупить голкипера по окончании сезона-2015/16. Матч с «Мордовией» сложился для подопечных Олега Кононова крайне тяжело, и если бы не их новый вратарь, то краснодарский клуб уехал бы из Саранска не с тремя очками, а с крупным поражением. В общем, после того, что сегодня натворил Крицюк в матче «Мордовия» - «Краснодар», опцию выкупа можно активировать хоть сейчас.

[cr]