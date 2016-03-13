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  • Фантастика от Крицюка. Почему его вызвали в сборную России

Фантастика от Крицюка. Почему его вызвали в сборную России

Три года назад Крицюк отправился в Португалию, где попытался выиграть конкуренцию за попадание в основной состав крепкой «Браги». В основе наш вратарь появлялся редко, главным образом из-за того, что уж слишком хорош был его прямой конкурент – бразилец Матеус. В основном, Крицюку доставались кубковые матчи, и в одном из них он сумел сделать себе имя. В прошлом сезоне «Брага» выбила из Кубка Португалии «Бенфику» на «Да Луш», победив 2:1, а голкипер отразил 20 ударов в створ ворот!

«Топ-командам нужны топ-вратари, чтобы вытаскивать матчи, а у нас их целых два!» –  радовались болельщики. Тогда Крицюк и «Брага» добрались до финала Кубка Португалии, но триумфатором стал «Спортинг», оказавшийся сильнее в серии пенальти. Зато сезон-2015/16 наш соотечественник начал в качестве полноценного игрока основы. И в начале 2016-го восхитил всю Португалию великолепными сэйвами в матче против все того же «Спортинга», хоть «Брага» и обидно уступила со счетом 2:3. «Он просто довел лиссабонский клуб до отчаяния», – изумлялась португальская пресса.

Полтора месяца назад Крицюк присоединился к «Краснодару» на правах аренды. В кубковом матче против «Терека» голкипер умудрился вытащить тяжелейший мяч на последней минуте основного времени и фактически подарил своему новому клубу овертайм, где «горожане» сумели дожать соперника.

В договоре есть пункт, согласно которому «Краснодар» может выкупить голкипера по окончании сезона-2015/16. Матч с «Мордовией» сложился для подопечных Олега Кононова крайне тяжело, и если бы не их новый вратарь, то краснодарский клуб уехал бы из Саранска не с тремя очками, а с крупным поражением. В общем, после того, что сегодня натворил Крицюк в матче «Мордовия» - «Краснодар», опцию выкупа можно активировать хоть сейчас.

[cr]

Россия. Премьер-лига Россия Мордовия Краснодар Брага Бенфика Спортинг Крицюк Станислав
Комментарии (11)
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Igorello97
1457877581
Отличный голкипер. Хорошая замена Диканя.
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Freyk
1457877813
Если будет продолжать в том же духе, с легкостью вытеснит рекордсмена ЛЧ в сборной.
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Aztec58
1457879980
Хороший материал. Спасибо!
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Zharstar
1457880997
Молодец, Крицюк! Так держать! Удачи ему!
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Krasnodar 123
1457881250
СТАС ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПЕН!
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tired_man72
1457881802
#КрицюкТащит
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skipushkach
1457882960
Весьма не плохо,глядишь такими темпами Акинфеева вытеснит из рамы в сборной
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serhz
1457883320
Его в сборной надо сразу в основу ставить - может тогда за что -нибудь зацепимся на ЧЕ. Акинфеев уже давно за мячами и дёргаться перестал -его после Бразилии надо было убирать когда он из трех пропущенных два сам себе забил .
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ПаРнИшКа 05 РеГиОнА
1457884147
мне слова крицюка понравились . я не хочу ни кого обидеть, но я тут временно . я помогаю краснодару а краснодар мне что бы перейти в топовый клуб . если так стабильно играть он будет уже скоро мы его за топовую команду увидим как будет ташить мертвые мячи )
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srg38
1457902429
и вот зачем Гилю в сборную позвали?)
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