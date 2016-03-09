Пирло вновь подсказал вратарю, куда полетит мяч

Про экстрасенсорные способности Андреа Пирло давно известно. Ему больше не интересно чертить передачи на 70 метров точно в ногу или контролировать вокруг окружающую действительность. Теперь у него новое развлечение – он подсказывает вратарю «Нью-Йорка» Джошу Сандерсу, в какой угол полетит мяч после штрафного или пенальти.

В недавнем матче с «Чикаго Файр» итальянский ветеран точно знал, куда пробьет Давид Аккам, и показал голкиперу, куда прыгать. Тот не послушался и оплошал. «Сити», впрочем, все равно победил – 3:4.





А ведь однажды Пирло уже помог Сандерсу. В прошлом сезоне «нью-йоркцы» играли с «Орландо Сити». Когда к мячу подошел Кака, с которым Пирло зажигал в «Милане», итальянец показал, куда бразилец пульнет мяч. Сандерс успел вытянуться и вытащил тяжелейший удар. Мораль: Пирло знает лучше.

Лэмпард, Джовинко, забитые стадионы, непредсказуемость и другие причины смотреть чемпионат США

[cr]