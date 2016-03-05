Шапка Семина, ремень Карпина и другие вещи из гардероба российского футбола

Шапка Юрия Семина

Начинать надо, безусловно, с головы. Оттуда гниет рыба и приходят идеи. И здесь же у одного из наиболее почитаемых в народе специалистов горделиво расположился, простите, «петушок». Давно освоенный беспризорными детьми в чернушном кинематографе 90-х, этот головной убор стал чуть ли не ключевой деталью образа ЮрПалыча «железнодорожного» периода. Это при том, что в разное время светлую макушку Семина украшали ушанка, капюшон и бейсболка. И во всем, давайте это признаем, мэтр был прекрасен, как Аполлон. Но в учебники войдет только жесткая классика. Ушанка – для настроения, «петушок» – для истории.

Резинка для волос Павла Яковлева

Паша Яковлев никогда не искал легких путей. Как и на всякого талантливого (а Павел именно такой) воспитанника «Спартака», дебют на высшем уровне свалил ему на спину практически неподъемный груз ответственности. Нет, «Русским Месси» тогда никто никого не называл, но ждали, что парень вырастет в большого игрока, которого будут узнавать.

И хоть по первому пункту пока есть вопросы, проблему узнаваемости полностью решил иезуитский ход Павла, разработавшего собственный уникальный стиль. Повезло и с эпохой – в современном футболе все меньше людей, собирающих волосы разного рода веревочками и резинками. На фоне приевшихся могауков (ирокезов) и краски для волос Яковлев – фигура вполне себе заметная. Берите пример – такая повязка не даст растрепаться вашей роскошной шевелюре, но все-таки может потерять свой шарм под шапкой ЮрПалыча.

Очки Алексея Андронова

Юрий Дудь в свое время активно внедрял придуманное им определение Андронова как «самого дерзкого комментатора России». Что ж, чтобы заслужить это звание в полной мере, необходимо пройти испытание неслабой конкуренцией с Василием Уткиным. Но ничего страшного. Культивировать образ все равно можно.

Собственно, этим и занялся комментатор, на челе которого нередко можно заметить пару темных очков. Именно таким его видят фолловеры на твиттере. К сожалению, пока Алексей не додумался использовать свои роскошные стекла, чтобы заканчивать шутки как герои «C.S.I.: Место преступления».

Оба пиджака Георгия Черданцева

Все уже давно наелись шутками о том, как комментаторов НТВ+ в свое время переодели в приличное. Тем более, что на «Матч-ТВ» за это взялись еще крепче. Бывают небольшие косметические неувязки, но они и рядом не стоят с наплевательским отношением к эстетическим чувствам зрителей, царившим на «плюсе» годами. Одна из главных звезд той сексуальной революции – Георгий Черданцев, вместо бабушкиных свитеров и мятых рубашек наконец перешел на бинарный выбор между двумя пиджаками – тем и этим.

Единица чередуется с нулем, день сменяет ночь, а мы с вами на какое-то время получили отличную возможность делать ставки на то, в каком пиджаке увидим Георгия. С появлением «Матча» интересных луков у Черданцева стало чуть больше, да и полномочия, чего уж там, расширились. Но период, когда он походил на «Двуликого» Харви Дента из «Бэтмена» останется в сердцах тех, кто делал ставки и вычислял закономерности.

Футболка Дмитрия Тарасова

Свежий, еще не остывший оттиск принта с легким запахом политической провокации. Дмитрий с несвойственной для себя прытью выбил из нашего списка футболку «Кто мы? Мясо!» тезки Сычева, попутно заработав дисквалификацию. На нашем сайте, кстати, был представлен прекрасный набор альтернативных футболок, надев которые Тарасов бы вышел сухим из воды. Ознакомиться можно здесь.

Варежки Дмитрия Булыкина

Легендарный аксессуар, который для многих современных болельщиков по известности обгоняет самого Дмитрия Булыкина. Как сейчас, так и в 2006 году, когда и была сказана эта фраза, не все поняли, что это у ЮрПалыча такой сленг. Означает что-то вроде «работай в полную силу». Так что внешний вид варежек – дело вашей фантазии.

Нам бы очень хотелось, чтобы особенно преданные читатели по рынкам и бутикам восстановили наш набор и носили ежеминутно, однако есть кое-что, о чем вам надо знать.

«Бомбардир» не несет ответственности за возможные побочные эффекты, вызванные одновременным ношением «петушка» Юрия Семина и варежек Булыкина. Но если вы все же рискнете, а голос разума начнет сипло орать «Варежки сними! Сними варежки!» – рекомендуем послушаться.

Ремень Валерия Карпина

Если вы один из тех людей, в чьих устах «И че?» звучит достаточно аутентично, то вот он, ваш выбор. Ремней у Валерия Георгиевича несколько. Они все прекрасны по-своему, но есть одна ключевая деталь – массивная бляха, заставляющая собеседника невольно уронить взгляд вам в промежность. Чего только стоит та самая, D&G.

К сожалению, мы не можем научить вас как быть Валерием Карпиным, но вы уже поняли, что этот стиль рассчитан исключительно на доминантных самцов. Если вы, мягкий и неспортивный, расставите, по-карпински, ноги на ширину плеч и начнете пугать прохожих ремнем, то вас попросту поднимут на смех. И правильно, кстати, сделают.

Туфли Кирилла Дементьева

Не каждому дано удивить итальянца по части стиля одежды. Вы можете переворотить тонны литературы и разобрать на составные части магазины, старательно выдающие себя за иностранные, но все равно проиграете человеку, у которого это заложено в культуре. Кирилл Дементьев, при всем уважении к его модным стремлением, именно перещеголял Спалетти. Удивил.

Пусть экстравагантность и настоящее чувство вкуса не всегда ходят рука об руку, это хотя бы забавно. С таким же успехом мы могли бы включить в этот список «ну и шляпу», но раз Лучано оценил полосатые туфли, то пусть будут они. Спалетти, кстати, даже по итальянским меркам считается денди. Так что вы это, прислушайтесь.

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