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  • «К матчу добавляются 44 минуты. Полная деквалификация судьи!». Геннадию Орлову — 71 год

«К матчу добавляются 44 минуты. Полная деквалификация судьи!». Геннадию Орлову — 71 год

"К матчу добавляются 44 минуты"

Матч между "Зенитом" и "Янг Бойз" держал в напряжении до последних минут – российский клуб вел со счетом 3:1 после гостевого поражения 1:2, что вполне его устраивало. Впрочем, комментатор решил усложнить "Зениту" задачу, добавив к основному времени… 44 минуты.

"Если переклинило, значит, нужно лечиться"

Памятный кубковый матч "Зенит" - ЦСКА вывел Орлова из себя. Вернее, не сам матч, а судейская бригада, что вполне объяснимо, ведь санкт-петербургский клуб уступал принципиальному сопернику.

Сплошной Пантелеев

Игра "Зенита" с "Уралом" комментатору не удалась. "Березкин", "Заболотнов" и "Серенчиков", наверное, не слишком обиделись на исковерканные фамилии, а вот полузащитник Емельянов как минимум на полчаса превратился в Пантелеева.

Повтор или новая атака

В матче "Зенита" с "Ростовом" Геннадий Сергеевич откомментировал повтор гола как новую атаку, но вовремя спохватился. Но все равно вышло забавно.

Клич древних индейцев

Один из зенитовских фанатских зарядов комментатор исполнил прямо в эфире, снова став героем Интернета. "Я же вообще впервые услышал эти слова во время хоккейного матча с участием сборной Швеции, когда игроки собрались в кружок и начали кричать: "Зига-Зага! Хой-Хой-Хой!", - позже отметил Орлов. Но какая уж теперь разница.

"Боруссия" – вторая мюнхенская команда"

10 лет назад на чемпионате мира в Германии Геннадий Сергеевич долго выяснял, сколько же есть футбольных команд в Мюнхене и пришел к выводу, что "Боруссия" - одна из них.

"Зырянов. Спаллетти"

Главный тренер "Зенита" как-то поучаствовал в одной из атак своей команды после передачи Зырянова. Во всяком случае, так нам сообщили в телевизоре.

"Дер вар Сар, Руд Василор и Куйт"

Один из величайших матчей в своей комментаторской карьере Геннадий Орлов отработал восемь лет назад на Евро-2008, когда сборная России обыграла Голландию. Наши заслуженно победили "оранжевых" в два мяча, а комментатор, можно сказать, довершил разгром. Так фамилии голландцев еще наверняка никто не коверкал. 

DreamTeam Орлова

Всех обиженных неправильным произношением Орлова футболистов интернет-умельцы собрали воедино и соорудили из них несколько команд. Подтверждение – в двух следующих видеоклипах.

Впрочем, наш материал – совсем не попытка принизить заслуги выдающегося журналиста, который работал на чемпионатах мира по футболу еще тогда, когда большинство из нас не появились на свет. Колоссальный опыт и интеллигентная манера ведения репортажа – редчайший сплав качеств в нынешнее время, а смешные ляпы как раз успешно дополняют образ одного из ведущих комментаторов страны. Здоровья, долгих лет жизни и еще раз с днем рождения, Геннадий Сергеевич!

Помимо Орлова сегодня день рождения празднует известный футболист Дэмьен Дафф, с которым нам повезло пообщаться несколько недель назад.

[cr]

Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Янг Бойз Боруссия М ван Нистелрой Рууд Кейт Дирк ван дер Сар Эдвин Емельянов Роман Спаллетти Лучано Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Pathfinder
1456932467
Отличная подборка! :DD Без Орлова скучно, признайтесь
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castromen
1456932979
А сколько матчей пришлось без звука смотреть из-за этого псевдокомментатора? Тоже его шутки?
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18JG
1456933862
Меня вообще дико бесит этот маразматик.
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Altayvovan
1456934892
Хорошо у него фамилия простая а то и свою бы каверкал
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viterman
1456934967
Сильно сомневаюсь, что кто то из нынешних комментаторов проработает до 71-го года, ляпы есть у всех, Орлов один из лучших, а всем пи..рам, которым было бы что потролить в инете скажу, уважайте хотя бы возраст
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Joni
1456935866
на таком уровне пускают комментировать полную безграмотность
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BuenosArgentina
1456936014
Да были небольшие ошибки, но от них всем было только весело и настроение поднималось, в целом очень грамотный и хороший комментатор, ничего криминального не слышал, человек влюблённый в футбол, свою команду и свой город, у него своеобразная но живая и интересная манера комментировать, желаю Орлову крепкого здоровья и долгих лет , с днём рождения Геннадий Сергеевич !
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hunta
1456936843
...Редчайшее "существо"..........
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alex1004
1456937467
Орлов, с ДР тебя, в 71 год на пенсию пора идти, на отдых. И тебе отдохнуть и нам не раздражаться.
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aviator117
1456940950
Когда удочки возьмёшь??? ПОРАааа!!!
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