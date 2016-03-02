«К матчу добавляются 44 минуты. Полная деквалификация судьи!». Геннадию Орлову — 71 год

"К матчу добавляются 44 минуты"

Матч между "Зенитом" и "Янг Бойз" держал в напряжении до последних минут – российский клуб вел со счетом 3:1 после гостевого поражения 1:2, что вполне его устраивало. Впрочем, комментатор решил усложнить "Зениту" задачу, добавив к основному времени… 44 минуты.

"Если переклинило, значит, нужно лечиться"

Памятный кубковый матч "Зенит" - ЦСКА вывел Орлова из себя. Вернее, не сам матч, а судейская бригада, что вполне объяснимо, ведь санкт-петербургский клуб уступал принципиальному сопернику.

Сплошной Пантелеев

Игра "Зенита" с "Уралом" комментатору не удалась. "Березкин", "Заболотнов" и "Серенчиков", наверное, не слишком обиделись на исковерканные фамилии, а вот полузащитник Емельянов как минимум на полчаса превратился в Пантелеева.

Повтор или новая атака

В матче "Зенита" с "Ростовом" Геннадий Сергеевич откомментировал повтор гола как новую атаку, но вовремя спохватился. Но все равно вышло забавно.

Клич древних индейцев

Один из зенитовских фанатских зарядов комментатор исполнил прямо в эфире, снова став героем Интернета. "Я же вообще впервые услышал эти слова во время хоккейного матча с участием сборной Швеции, когда игроки собрались в кружок и начали кричать: "Зига-Зага! Хой-Хой-Хой!", - позже отметил Орлов. Но какая уж теперь разница.

"Боруссия" – вторая мюнхенская команда"

10 лет назад на чемпионате мира в Германии Геннадий Сергеевич долго выяснял, сколько же есть футбольных команд в Мюнхене и пришел к выводу, что "Боруссия" - одна из них.

"Зырянов. Спаллетти"

Главный тренер "Зенита" как-то поучаствовал в одной из атак своей команды после передачи Зырянова. Во всяком случае, так нам сообщили в телевизоре.

"Дер вар Сар, Руд Василор и Куйт"

Один из величайших матчей в своей комментаторской карьере Геннадий Орлов отработал восемь лет назад на Евро-2008, когда сборная России обыграла Голландию. Наши заслуженно победили "оранжевых" в два мяча, а комментатор, можно сказать, довершил разгром. Так фамилии голландцев еще наверняка никто не коверкал.

DreamTeam Орлова

Всех обиженных неправильным произношением Орлова футболистов интернет-умельцы собрали воедино и соорудили из них несколько команд. Подтверждение – в двух следующих видеоклипах.

Впрочем, наш материал – совсем не попытка принизить заслуги выдающегося журналиста, который работал на чемпионатах мира по футболу еще тогда, когда большинство из нас не появились на свет. Колоссальный опыт и интеллигентная манера ведения репортажа – редчайший сплав качеств в нынешнее время, а смешные ляпы как раз успешно дополняют образ одного из ведущих комментаторов страны. Здоровья, долгих лет жизни и еще раз с днем рождения, Геннадий Сергеевич!

Помимо Орлова сегодня день рождения празднует известный футболист Дэмьен Дафф, с которым нам повезло пообщаться несколько недель назад.

[cr]