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    «К матчу добавляются 44 минуты. Полная деквалификация судьи!». Геннадию Орлову — 71 год


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    Голосов: 1
    02.03.2016 18:25
    «Бомбардир» поздравляет с днем рождения известного телекомментатора Геннадия Орлова и вспоминает, какие шутки в его исполнении получили наибольшую популярность.

    "К матчу добавляются 44 минуты"

    Матч между "Зенитом" и "Янг Бойз" держал в напряжении до последних минут – российский клуб вел со счетом 3:1 после гостевого поражения 1:2, что вполне его устраивало. Впрочем, комментатор решил усложнить "Зениту" задачу, добавив к основному времени… 44 минуты.

    "Если переклинило, значит, нужно лечиться"

    Памятный кубковый матч "Зенит" - ЦСКА вывел Орлова из себя. Вернее, не сам матч, а судейская бригада, что вполне объяснимо, ведь санкт-петербургский клуб уступал принципиальному сопернику.

    Сплошной Пантелеев

    Игра "Зенита" с "Уралом" комментатору не удалась. "Березкин", "Заболотнов" и "Серенчиков", наверное, не слишком обиделись на исковерканные фамилии, а вот полузащитник Емельянов как минимум на полчаса превратился в Пантелеева.

    Повтор или новая атака

    В матче "Зенита" с "Ростовом" Геннадий Сергеевич откомментировал повтор гола как новую атаку, но вовремя спохватился. Но все равно вышло забавно.

    Клич древних индейцев

    Один из зенитовских фанатских зарядов комментатор исполнил прямо в эфире, снова став героем Интернета. "Я же вообще впервые услышал эти слова во время хоккейного матча с участием сборной Швеции, когда игроки собрались в кружок и начали кричать: "Зига-Зага! Хой-Хой-Хой!", - позже отметил Орлов. Но какая уж теперь разница.

    "Боруссия" – вторая мюнхенская команда"

    10 лет назад на чемпионате мира в Германии Геннадий Сергеевич долго выяснял, сколько же есть футбольных команд в Мюнхене и пришел к выводу, что "Боруссия" - одна из них.

    "Зырянов. Спаллетти"

    Главный тренер "Зенита" как-то поучаствовал в одной из атак своей команды после передачи Зырянова. Во всяком случае, так нам сообщили в телевизоре.

    "Дер вар Сар, Руд Василор и Куйт"

    Один из величайших матчей в своей комментаторской карьере Геннадий Орлов отработал восемь лет назад на Евро-2008, когда сборная России обыграла Голландию. Наши заслуженно победили "оранжевых" в два мяча, а комментатор, можно сказать, довершил разгром. Так фамилии голландцев еще наверняка никто не коверкал.

    DreamTeam Орлова

    Всех обиженных неправильным произношением Орлова футболистов интернет-умельцы собрали воедино и соорудили из них несколько команд. Подтверждение – в двух следующих видеоклипах.

    Впрочем, наш материал – совсем не попытка принизить заслуги выдающегося журналиста, который работал на чемпионатах мира по футболу еще тогда, когда большинство из нас не появились на свет. Колоссальный опыт и интеллигентная манера ведения репортажа – редчайший сплав качеств в нынешнее время, а смешные ляпы как раз успешно дополняют образ одного из ведущих комментаторов страны. Здоровья, долгих лет жизни и еще раз с днем рождения, Геннадий Сергеевич!

    Помимо Орлова сегодня день рождения празднует известный футболист Дэмьен Дафф, с которым нам повезло пообщаться несколько недель назад.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Зенит"
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +28

      del Pero 4 марта 2016, 12:19

      С днём рождения,дядя Геня!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 04:32

      Как известно, на в телетрансляции Санкт-Петербург Орлова не приглашают.
      Его избрали исключительно как комментатора на Москву, и это решение принимали в Останкино.
      Выходит, требовательность к профессионализму в Москве и Санкт-Петербурге существенно различается.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      YakSerge 3 марта 2016, 20:03

      Геннадий Сергеевич, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Дай Вам Бог ЗДОРОВЬЯ! Мы Вас ЛЮБИМ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      aviator117 2 марта 2016, 20:49

      Когда удочки возьмёшь??? ПОРАааа!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 2 марта 2016, 20:08

      Да ладно вам, веселый дядька, лучше чем большинство комментаторов, которые банальными фразами и статистикой грузят) С Днем Рождения Гена)

      0
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 2 марта 2016, 20:05

      Этого старого маразматика, уже давно пора отстранить от комментариев футбольных матчей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 2 марта 2016, 19:51

      Орлов, с ДР тебя, в 71 год на пенсию пора идти, на отдых. И тебе отдохнуть и нам не раздражаться.

      5
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      Рейтинг: +5113

      hunta 2 марта 2016, 19:40

      ...Редчайшее "существо"..........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 2 марта 2016, 19:26

      Да были небольшие ошибки, но от них всем было только весело и настроение поднималось, в целом очень грамотный и хороший комментатор, ничего криминального не слышал, человек влюблённый в футбол, свою команду и свой город, у него своеобразная но живая и интересная манера комментировать, желаю Орлову крепкого здоровья и долгих лет , с днём рождения Геннадий Сергеевич !

      2
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > BuenosArgentina 3 марта 2016, 05:57

      если ты влюблён в команду,по проявляй любовь на трибунах,а не в комментаторской будке

      2
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      Рейтинг: +3

      Joni 2 марта 2016, 19:24

      на таком уровне пускают комментировать полную безграмотность

      1
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