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Елена Медведь – красивая футболистка сборной России
Елена Медведь – красивая футболистка сборной России
Бомбардир.ру
27 февраля 2016, 20:00
17
Россия. Премьер-лига
Россия
Комментарии (17)
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Vizual
1456605999
а какие же остальные :(
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4
Etiainen
1456641205
чето даже... не айс... у америкосов симпатичнее футболистки будут
Ответить
5
nemolod
1456657206
Симпатичная девушка и куда то только наши ребята-футболисты смотрят?
Ответить
1
Kuban23
1456664911
не нашел ничего симпатичного... Обычное квадратное лицо.. Хотя на фоне остальных наших футболисток, наверно да... Топ модель.
Ответить
5
Обер-КанцлерЪ
1456670537
Симпатичная! Так-то обычно в женском футболе мужики в юбках!
Ответить
1
ЖОРРО
1456862151
Не огонь)))
Ответить
1
Russo_
1456870551
ничего особого ! американка Mорган вот красотка !!!
Ответить
2
franck_ribery
1456887112
Нашли что показать!
Ответить
1
MU-fanatic
1457566819
ну и где здесь красота(аж обидно стало за всю сборную!
Ответить
4
MU-fanatic
1457566891
в футбол играют мужики,баб здесь быть не должно...бред... женщины куда вы катитесь...позорище
Ответить
3
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