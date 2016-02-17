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  • Ванесса Хуппенкотен - телеведущая с чудесной фамилией, вскружившая голову Криштиану

Ванесса Хуппенкотен - телеведущая с чудесной фамилией, вскружившая голову Криштиану

Ванесса работает на телеканале Televisa Deportes. С Роналду же она познакомилась во время командировки в Испанию.

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Девушка имеет немецкие корни, потому не скрывает своей любви к сборной Германии и гельзенкирхенскому "Шальке".

 

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Известность пришла к Ванессе после чемпионата мира 2014, на котором она приковала к себе взгляды как одна из самых сексуальных журналисток на турнире.

 

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Видео опубликовано Vanessa Huppenkothen (@vanehupp)

 

 

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Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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moneyonstart
1455728953
Ш
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шеффилд таун
1455732307
Баба, как баба, мог бы и по лучше отыскать, но как базарять, у нас на запах и цвет товарищей нет, кактось так!!! Не обессутьте!
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nikurit
1455733032
Ирина Шейк - это лучшее, что было в жизни у Крестьяна
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Igorello97
1455733515
Она болеет за Шальке.
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Biatlon1st
1455736668
Ну, где там школьники, кричащие: "Фу, Роналду, гей"?) Вам то такая и близко не светит)
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nemolod
1455737808
Настоящая журналистка,знает кому отдаться и за сколько!
Ответить
DIDI 23
1455739523
Крестника решил больше негров не любить?
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Ru677
1455779843
Она еще не знает что у Криштиано Micro SD в штанах, Черышев в бассейне заметил.
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Зенит 2015
1456350964
А чё? Неужто у хрыстики не только на пробирку встаёт, но и на фамилью тоже!!!!!!
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Zeff
1466148822
Маленькая, коротконогая. Попа низковата. Кому то нравится.
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