Ванесса Хуппенкотен - телеведущая с чудесной фамилией, вскружившая голову Криштиану

Ванесса работает на телеканале Televisa Deportes. С Роналду же она познакомилась во время командировки в Испанию.

https:///articles/451045 text text Ноя 21 2015 в 8:59 PST

text text Сен 17 2015 в 2:34 PDT



Девушка имеет немецкие корни, потому не скрывает своей любви к сборной Германии и гельзенкирхенскому "Шальке".

text text Июн 19 2015 в 3:15 PDT

text text Апр 29 2015 в 11:44 PDT

text text Апр 30 2015 в 5:21 PDT

Известность пришла к Ванессе после чемпионата мира 2014, на котором она приковала к себе взгляды как одна из самых сексуальных журналисток на турнире.

text text Апр 5 2015 в 9:38 PDT

text Мар 27 2015 в 8:55 PDT

text Видео опубликовано Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) Янв 6 2015 в 5:19 PST

text text Дек 29 2014 в 1:42 PST

text text Дек 10 2014 в 8:24 PST

text text Авг 21 2014 в 10:25 PDT

text text Июн 24 2014 в 10:57 PDT

text text Июн 11 2014 в 3:54 PDT

text text Окт 25 2013 в 6:43 PDT

text Мар 16 2013 в 10:53 PDT

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