Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии

Неймар даже сделал в честь сестры татуировку.
Девушка очень любит греться на бразильском солнце.
А вот так выглядит Instagram сексуальной Рафаэллы:
Shayk it. Личная болельщица Хамеса Родригеса из России
Неймар даже сделал в честь сестры татуировку.
Девушка очень любит греться на бразильском солнце.
А вот так выглядит Instagram сексуальной Рафаэллы:
Shayk it. Личная болельщица Хамеса Родригеса из России
Железяки, наколки... совсем уже...
Сайт скатился.. пора сваливать отсюда
ничего особенного
Братюня дал денег на сисюни)
Страшновата подруга...
срамота
Похоже он сестричку шпилит
Спортивный сайт! Зачем это публиковать?! Хотите на телок поглазеть так идите на другие сайты. Футбол и "сиськи-письки" не первый раз уже показывают на данном сайте. Уйду на championat.com
прикол в том, что месяца 3 назад было голосование на тему "чего не хватает сайту" и вариант с сиськами победил с большим отрывом... теперь терпите
Обычная бразильянка, с братом повезло, есть шанс вылезти в люди
Мне она больше чем Неймар нравится.Причем намного!