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    Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии


    5
    Голосов: 1
    05.02.2016 05:25
    Игрока «Сантоса» Лукаса Лиму сравнивали с Неймаром, но пойти по стопам звездного бразильца не удалось. Теперь Лиму связывают с Неймаром по другому поводу. Говорят, его новая возлюбленная - Рафаэлла Бекран, сестра нападающего «Барселоны». «Бомбардир» показывает все достоинства бразильской красавицы.

    Неймар даже сделал в честь сестры татуировку.

    Девушка очень любит греться на бразильском солнце.

    А вот так выглядит Instagram сексуальной Рафаэллы:

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    Shayk it. Личная болельщица Хамеса Родригеса из России

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: nowgoal.com, 101greatgoals.com, instagram.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 31 мая 2016, 03:06

      Железяки, наколки... совсем уже...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 9 марта 2016, 23:16

      Сайт скатился.. пора сваливать отсюда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 10 февраля 2016, 01:42

      ничего особенного

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 9 февраля 2016, 15:13

      Братюня дал денег на сисюни)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      shur 8 февраля 2016, 11:46

      Страшновата подруга...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      За футбол!!! 7 февраля 2016, 17:00

      срамота

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 5 февраля 2016, 16:28

      Похоже он сестричку шпилит

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      sashaibra 5 февраля 2016, 12:46

      Спортивный сайт! Зачем это публиковать?! Хотите на телок поглазеть так идите на другие сайты. Футбол и "сиськи-письки" не первый раз уже показывают на данном сайте. Уйду на championat.com

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > sashaibra 5 февраля 2016, 16:41

      иди, тебя ни кто не держит. а мы на сиськи посмотрим)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Rusifikator > sashaibra 6 февраля 2016, 02:40

      прикол в том, что месяца 3 назад было голосование на тему "чего не хватает сайту" и вариант с сиськами победил с большим отрывом... теперь терпите

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 февраля 2016, 22:58

      Обычная бразильянка, с братом повезло, есть шанс вылезти в люди

      4
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 4 февраля 2016, 22:12

      Мне она больше чем Неймар нравится.Причем намного!

      5
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