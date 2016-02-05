Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии

Игрока «Сантоса» Лукаса Лиму сравнивали с Неймаром, но пойти по стопам звездного бразильца не удалось. Теперь Лиму связывают с Неймаром по другому поводу. Говорят, его новая возлюбленная - Рафаэлла Бекран, сестра нападающего «Барселоны». «Бомбардир» показывает все достоинства бразильской красавицы.

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