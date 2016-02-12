Месси получил новый приз в карьере. Вальке выгнали из футбола на 12 лет. Дайджест событий дня

Игуаин не захотел переходить в «Челси» в январе. В Мекке убрали всю рекламу с изображением Неймара. «Ростову» запретили регистрировать новичков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Эмери согласен перевезти финал Кубка Испании в Китай

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери остался жутко недоволен тем, что финал Кубка Испании, где его команда сразится с "Барселоной", может состояться на "Камп Ноу". "Уж лучше сыграть в Китае, чем дать каталонцам преимущество своего поля", - логично рассудил двукратный чемпион Лиги Европы. В ответ на это рассерженного Эмери попытались задобрить наградой лучшему тренеру Примеры в январе. Ну а окончательное решение по месту проведения финала будет принято позже.

Агент Селюк не стал защищать Муслина

Главная вчерашняя история об обвинении футболиста Олега Самсонова в вымогательстве в адрес бывшего главного тренера "Краснодара" Славолюба Муслина была популярна и сегодня. Слово известному агенту Дмитрию Селюку, который ранее работал с сербским специалистом: "Мог ли Муслин просить с игроков деньги за попадание в состав? Он способен на все и просто хочет и умеет казаться добреньким. За спиной у людей, которые его привели, он старается играть в своем кино. Муслин умеет присесть на уши, рассказать разные истории хорошие. Цель – набить себе цену и набить себе карманы".

"Бышовец брал деньги. Я это знаю". Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве

В Мекке избавились от рекламы с Неймаром

Рекламные щиты, на которых нападающий "Барселоны" Неймар всего лишь рекомендует питаться в "Макдоналдсе", были демонтированы в Мекке – священном для мусульман городе Саудовской Аравии. Причина – оскорбление религиозных чувств верующих. Комментарии излишни.

Месси впервые в карьере выиграл приз лучшего игрока Примеры по итогам месяца

И это никакая не шутка: пятикратный обладатель "Золотого мяча" действительно никогда не становился лучшим игроком месяца в испанской лиге до нынешнего года. Эту награду вручают с осени 2013 года, однако даже с этого момента нападающий "Барселоны" Лионель Месси ни разу ее не завоевал. Что ж, вот и настал этот светлый миг, а всего-то надо было забить шесть голов за январь 2016-го, причем половину из них – в ворота "Гранады".

Зависть Широкова – удар по фанатам "Спартака"

Новичок ЦСКА Роман Широков, уйдя из "Спартака", уже ничем не порадует фанатов "красно-белых" на поле, а в интервью – тем более. "Я являюсь воспитанником ЦСКА, и мне хотелось играть в родном клубе. Не всем так везет, как Игорю Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА. Я бы тоже так хотел, но у меня не получилось. Очень счастлив, что сейчас настал момент, что я могу вернуться и играть за родной клуб", - радостно заявил бывший игрок "Спартака".

"Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков". Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА

"Локомотив" подыскал замену Умару Ниассу в лице бывшего игрока "Милана"

Распрощавшись со своим лучшим форвардом Умаром Ниассом, уехавшим завоевывать сердца фанатов "Эвертона", московский "Локомотив" решил договориться о покупке 22-летнего нигерийского нападающего Изекиля Хенти. Сообщается, что нынешний клуб африканца – словенская "Олимпия" – отпустит своего игрока за 5,5 млн евро. Ранее Хенти принадлежал "Милану", однако не провел в основном составе "россонери" ни одной игры. Сейчас на счету нигерийца восемь голов в 21 матчах словенской лиги.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. Игнатьев вернулся в "Локомотив"

"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов

Вот и появилась проблема для Курбана Бердыева, решение которой никак не зависит от него самого. Вердикт РФС неумолим: "Ростов" не сможет заявить новых игроков, пока не расплатится со своим нынешним форвардом Неманьей Николичем. Причем клуб обязан не только покрыть все долги по зарплате, но и выплатить проценты за задержку, а также компенсировать расходы игрока на юриста.

Новые репрессии ФИФА: Жерома Вальке выгнали из футбола на 12 лет

Очередное суровое решение Комитета по этике ФИФА настигло бывшего генерального секретаря этой организации – Жерома Вальке. Сообщается, что 55-летний француз принимал участие в различных коррупционных схемах, а также не соблюдал регламент организации и нарушил целых семь статей Кодекса этики. В частности, функционер пытался реализовать теле- и медиаправа на матчи чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ниже их реальной стоимости. Как итог – аж 12-летний запрет на ведение любой футбольной деятельности.

Бензема соврал про просмотр скандальной видеозаписи Вальбуэна

Новый поворот в деле с шантажом Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Оказывается, один из участников скандала – нападающий "Реала" Карим Бензема – признался, что никакого видео в глаза не видел, хотя раньше говорилось об обратном. "Я хотел быть слишком умным. Это похоже на ситуацию, когда кто-то рассказывает о фильме, которого никогда не видел. Тяжело видеть себя на всех каналах, словно я террорист. Дело о "скандальном видео Вальбуэна" превратилось в "скандал Бензема". Мне противно", - заявил француз. Кто-нибудь хочет ему посочувствовать?

Игуаин отказался от перехода в "Челси" в январе

Нападающий "Наполи" Гонсало Игуаин не решился уезжать в "Челси" в зимнее трансферное окно. Англичане подготовили более 40 млн фунтов за трансфер игрока, который настрелял 24 гола в 24 матчах серии А в текущем сезоне. Впрочем, сам аргентинец так и не добился от Гуса Хиддинка обещаний регулярно попадать в основной состав "синих" и не стал менять битву за "скудетто" на борьбу за место в десятке АПЛ.

Раньери указал Венгеру на забывчивость

В свете нескольких скандальных новостей Клаудио Раньери и Арсен Венгер вернули нас в мир футбола, напомнив о грядущем сражении "Лестера" против "Арсенала" небольшой пикировкой в прессе. "Рад, что у Раньери все хорошо, но зато он никогда меня не обыгрывал, и я надеюсь, что так и будет в дальнейшем", - заявил французский специалист. Итальянец в долгу не остался и в ответ на это напомнил ему, кто именно выбил "канониров" из Лиги чемпионов более десяти лет назад: "Когда я работал в "Челси", мы обыграли "Арсенал" со счетом 2:1 в четвертьфинале. Я скажу ему в воскресенье. Я помню то, что хочу помнить".

Достойный ход, синьор Раньери, теперь ждем первоклассного футбола. Остается добавить, что матч "Арсенал" - "Лестер" начнется в воскресенье, 14 февраля, в 15:00 по московскому времени.

Неохота лис. Почему "Лестер" такой крутой

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