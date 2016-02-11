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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Натали Ринкон – новая девушка Криштиану Роналду

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (16)
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Woodbreak
1455206255
Да вообще ниачем Фифа
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sined1951
1455208999
Задолбали этими бабами. Это сайт про блядей или все-таки о футболе?
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moneyonstart
1455211329
Русские девушки все же САМЫЕ КРАСИВЫЕ!!!
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roman230582
1455215960
Статьи для юзеров уровня "ябвдул"...
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Allanon
1455219843
Ниочем телка
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miha99
1455221438
Тёлка норм,мужики оценят,а кто пишет ,что ниочём,то я бы на вашу подругу посмотрел,но всё же сайт о футболе и хотелось бы больше футбольных статьей,а не всякие слухи и т.п
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Serjik78
1455265866
Я не пойму Роналду БИ? Или просто работает под прикрытием?
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dimOK752
1455446210
Моль какая-то. Видимо нормальные девки с ним не дружат.
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fakel-vrn
1455466998
фотки какието неестественные...мне больше нравится фотка, где мароканец держит свою "девушку" на руках
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Inks
1455486159
страшная какая-то
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