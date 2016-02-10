«Выиграть Премьер-лигу лучше, чем иметь детей». Почему Роман Широков должен стать ТВ-экспертом и тренером

Автобус с игроками и тренерским штабом "Валенсии" покидал арену "Вильямарин", где "летучие мыши" только-только проиграли "Бетису". На первом ряду автобуса Гари Невилл, а на его лице – апатия. За его окном сотня беснующихся болельщиков клуба, была готова линчевать своего тренера. Средние пальцы не так пугали, как намерения. По итогам девяти матчей под руководством Невилла команда набрала лишь пять очков. До зоны вылета каких-то четыре очка. При этом на трансферы "Валенсия" потратила почти полторы сотни миллионов.

- Нашему терпению подходит конец, - пригрозит один из лидеров фанатов через прессу.

Подобные ситуации Гари переживал, будучи игроком, когда провоцировал "Энфилд", телеведущим, сталкиваясь во мнениях с опытными экспертами, ассистентом главного тренера. Но как вершина этой цепочки – впервые.

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Уже скоро закончатся каникулы у российской Премьер-лиги. Возобновится чемпионат сразу с конфликта. Роману Широкову не привыкать воевать с трибунами, но его переход в ЦСКА – слишком рискованное мероприятие. Хотя "армейские" фанаты в хороших отношениях с руководством клуба, это не помешает им давить на игрока. Так происходит с Сергеем Овчинниковым, который лишь работает тренером, а уж бывшего игрока "Зенита" и "Спартака" трибуны точно не оставят в покое. Широков и эту конфронтацию выдержит, а ЦСКА наверняка станет его последним клубом. После окончания карьеры Роману нужно идти по стопам Невилла.

Причина первая: жизненный стиль

Невилл-футболист почти всегда оставался в тени, не позволяя себе громких высказываний, которые могли бы повлиять на дальнейшую карьеру. Красноречия от него и не ждали, в "Манчестер Юнайтед" всегда были люди, способные ярко высказаться. Да и Невилл считал себя игроком, который обделен талантом: "Тренер однажды сказал мне, что есть четыре фактора, которые определяют уровень игрока: тактическое понимание, физическое состояние, техническая способность и умственная сила". Последнее наиболее важно.

Прорыв случился в последние годы карьеры, когда Невилл был откровенно недоволен собой. Пиковым периодом стала роль эксперта на телевидении, которую Гари получил почти сразу после окончания карьеры и принялся рубить словом. Нередко итогом высказываний становились последующие извинения, однако постепенно Гари стал одним из лучших экспертов не только на ТВ, но и в печатной прессе. За все время его ни разу не уличили в необдуманном высказывании. Каждое он мог красиво обосновать. "Выиграть Премьер-лигу лучше, чем иметь детей. Дети есть у каждого, медаль АПЛ - нет", - попробуйте поспорить с ним.

"Можете дома сидеть", "колхоз какой-то", "Спартак" вообще не соперник" - из цитат Широкова можно будет собрать целый сборник. Высказывается он резко, но спорить с ним сложно: "Как на таком огороде можно играть в футбол? Пусть агроном выйдет и пасет здесь кур или коз, если у него есть – на таком поле играть нельзя".

Высказывания Широкова естественны, при этом он, осознанно или нет, действует точно на реакцию общественности. Все его жесты бурно обсуждаются, из-за чего Широков даже уходил из твиттера. Можно вспомнить и его пожелание "Амкару" вылететь в ФНЛ, и фразу о полях в стране: "Как играли на г##не, так и играем".

Такой свободе слова позавидовал бы и сам Невилл. Его место в кадре Роман со своим красноречием мог бы занять и сейчас, не потратив времени на раскачку.

Причина вторая: стиль

Много ли спортсменов вы знаете, на ком бы так идеально сидел пиджак, как на этих двух? Именно Широков является наиболее востребованным российским игроком у рекламодателей. Ему самому это, кажется, мало интересно. Да и пока рекламной карьере препятствует занятость на поле. Исключением становятся лишь редкие фотосессии, подобные тем, что были в журналах "Афиша" и GQ.

По словам самого Романа, деловой стиль свойственен ему в последние несколько лет, которые пришлись на расцвет карьеры в Санкт-Петербурге. Широков повзрослел, да и негоже капитану сборной России и дважды лучшему игроку страны одеваться по-пацански, eпт.

Причина третья: самообладание

Умение футболистов держаться перед камерами – обыденность, если речь идет о разговоре длиной в одну-две минуты. Найти в России игроков, которые способны поддерживать двухчасовой диалог, куда сложнее. Посмотрите на 90% экспертов на спортивном телевидении. Опыт приходит со временем, но есть ли это время у работодателей? Будь то телевидение или работа на посту главного тренера.

Сама по себе работа главного тренера перестала включать в себя тренировки и подготовки к матчам. Этим занимаются помощники. Главный тренер должен уметь подать себя таким образом, чтобы стать лицом команды. Ведь именно от его заявлений в прессе будет зависеть общий фон вокруг коллектива. Если ты не в состоянии грамотно формулировать свои мысли, то едва ли способен руководить коллективом. Англия – понятно, даже в российском футболе пресса иногда влияет на процессы.

Уверенность тренера, в том числе, перед камерами и диктофонами, примут во внимание как работодатель, так и команда. Несмотря на результаты, Невилл с достоинством переносит критику. Ситуация после игры с "Бетисом" показательна. Многие тренеры на месте англичанина на скорую руку написали бы прошение об увольнении. Широков поступил бы аналогичным образом. С годами он становится мудрее и не отвечает на провокации фанатов, журналистов. Если раньше он мог сказать, что болельщики "Зенита" - дебилы, а Александр Бубнов -м… [глупый], то теперь просто хитро улыбнется. Ситуация в Петербурге его многому научила. После каждого матча "Вираж" распевал оскорбления в адрес Романа, но это не помешало футболисту пробыть в Питере еще около полутора лет.

Причина четвертая: конфликтность

Окончив карьеру футболиста, Невилл выпустил автобиографию, где катком прошелся почти по всем специалистам, с которыми успел поработать. Обошел стороной разве что Фергюсона, сделавшего из молодых и неопытных парней команду мечты. В остальном – категоричный подход и цельное описание ситуаций, которые происходили в командах, где пребывал англичанин.

Ситуация знакомая. И во многом напоминает то, что случилось с Широковым в "Зените". Оказавшись зажатым, сперва Спаллетти, а позже и Виллашем-Боашем, Роман выставлял ситуацию напоказ. Если и ждать яркую автобиографию русского футболиста, это будет книга Широкова. Ему хватит историй – от загулов в "Химках" до конфликта в "Спартаке" - на несколько томов.

Желание идти на открытый конфликт оказывает серьезное влияние на развитие дальнейшей карьеры россиянина. Чего стоит одно прошлогоднее высказывание в адрес Леонида Федуна.

Причина пятая: образованность

И Невилл, и Широков развевают миф о легкомыслии спортсменов. Убедиться в этом легко: достаточно прочитать цитаты обоих на любые темы или посмотреть публичные выступления. Там нет места протяжному "э-э-э", "завтрашнему дню" и прочим штампам. Исключительные случаи, когда по обе стороны находятся начитанные люди, способные изъясняться на любые темы.

Невилл, обсуждая с Райаном Гиггзом будущее их совместного кафе, мог часами рассуждать над возможностью увеличения прибыли. Как итог – в Манчестере открывается их второй ресторан.

Широков, по словам Сергея Галицкого, мог спокойно прийти к нему, чтобы обсудить котировки финансовых бирж. Понятно, почему любимой газетой Романа является "Коммерсант". Расспросив Галицкого о подробностях развития собственной сети магазинов, Роман в будущем планирует заняться бизнесом. Но похожие заявления мы слышали и от Невилла, вплоть до его появления на телеканале Sky Sport.

Контракт Широкова с ЦСКА заключен до конца сезона, затем Роман поедет на Евро. Как сложится его будущее после этого, открытый вопрос. Лишь бы он дома не сидел.

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