Тики-така, квадраты, вратарь-гоняла и другие инновации Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Еще в бытность игроком Гвардиола доказал, что обладает незаурядным футбольным интеллектом. За свою карьеру он учился на примерах Йохана Кройфа, Бобби Робсона, Луи ван Гаала. Завершив карьеру в 35 лет, он возглавил «Барселону Б», а всего через три года взял Лигу чемпионов с первой командой. Остальное – уже история. Пеп на протяжении нескольких лет экспериментировал в «Барсе», доводя до совершенства фирменную «тики-таку».

Свою философию испанец привез в Мюнхен. Нет сомнений, что в Манчестере он будет проповедовать те же постулаты. Попробуем предугадать, как будет выглядеть «Манчестер Сити», когда за него возьмется тренер с барретиной набекрень.

Тики-така

Этот стиль, основанный на владении мячом, часто ассоциируется с Гвардиолой, но фактически был изобретен еще до него. «Тики-така» проявилась в «Барсе» во времена Кройфа, а была развита его последователями Луи ван Гаалом (особенно – Ван Гаалом) и Франком Райкардом. Пеп же довел эту манеру игры до совершенства с помощью гениев паса в лице Хави, Иньесты, Бускетса и Месси.

Основы «тики-таки» известны даже обычным болельщикам: владение мячом, высокий прессинг, мгновенный отбор при потере мяча. Так играла «Барселона» при Гвардиоле, так играет «Бавария», нечто похожее попробует воплотить «Манчестер Сити». Летом «горожане» наверняка избавятся от многих футболистов, а также приобретут новых под видение Пепа. Уйдут, вероятно, Самир Насри, Яя Туре и Фернандо, не вписывающиеся в концепцию игры нового тренера. В центр поля с большой долей вероятности переместятся Давид Сильва и Кевин Де Брейне, чтобы открыть фланги для более быстрых игроков. Гвардиола наверняка укажет шейхам на Турин и Париж, где играют Поль Погба и Марко Верратти. На них «Сити» будет готов раскошелиться.

«Ложная девятка»

«Ложная девятка» стояла на вооружении многих клубов Европы. Фишку использовали «Рома», «Арсенал» и «Челси», но пример Месси в «Барселоне» имени Гвардиолы особо показателен. На этой позиции аргентинец исполнял роль форварда и плеймейкера одновременно, став лучшим игроком мира. В «Баварии» такую роль исполняет Томас Мюллер, с одним отличием – впереди него постоянно маячит Роберт Левандовски, в основном играющий на подборе и конвертирующий передачи в забитые мячи. В «Сити», вероятно, миссию «ложной девятки» будет исполнять Серхио Агуэро. В таком случае чистый форвард в лице Вильфреда Бони команде просто не понадобится, а на подмену большую часть сезона находящемуся в лазарете аргентинцу будет приобретен игрок похожей формации.

Изменение схемы во время игры

Еще одна фишка, регулярно используемая Пепом в «Баварии». В «Барсе» отход от стандартной схемы 4-3-3 не приводил ни к чему хорошему. В Мюнхене, где на скамейке собрана целая россыпь звезд, готовых изменить стиль игры в любой момент, у Гвардиолы развязаны руки.

Расстановки 3-4-3, 4-2-3-1, 4-2-2-2, 4-1-4-1, 4-1-2-1-2 – что только не пробовала «Бавария». Часто перестановки происходили прямо по ходу матча, и каждый игрок четко знал, что ему делать. Уровень и универсальность атакующих игроков «Сити» по-настоящему уникальны и открывает перед Гвардиолой огромное поле для экспериментов. Сопернику невероятно сложно предугадать, в какой формации предстанет перед ними оппонент. Если в «Сити» испанцу удастся за короткий промежуток времени разъяснить подопечным чего он от них хочет, на в Англии им не будет равных.

Изменение амплуа игроков

Пеп не чурается с первых дней знакомства подходить к игроку и говорить в лицо: «Ты играл полузащитника? Поздравляю, теперь ты центральный защитник». Так было с Маскерано в «Барселоне» и с Хави Мартинесом в «Баварии» – оба стали одними из лучших на своей позиции. Обратный пример – ситуация с Филиппом Ламом и Давидом Алабой, которых Гвардиола использует как в качестве фуллбеков, так и в опорной зоне, и везде оба выглядят великолепно. В «Манчестер Сити» игроки должны быть готовы к резкой смене амплуа, потому тактические построения и задумки Гвардиолы сейчас предугадать чрезвычайно сложно.

Три центральных защитника

Подобный эксперимент испанец проводил еще в «Барселоне», упаковывая в центре обороны Маскерано, Пике и Пуйоля. В Каталонии такая манера игры не прижилась, но заработала в Германии. Бенатия, Боатенг и Бадштубер составили показательную тройку, впрочем, наличие трех защитников в центре вовсе не показатель, что команда Гвардиолы уткнулась в оборону. Двое игроков исполняют классических центральных стопперов, в то время как третий, обладающий качественным пасом (в «Барселоне» это Пике, в «Баварии» – Боатенг), режиссирует атаки из глубины. Если ситуация патовая, вовсе исполняет центрального нападающего. Потому стали громче слухи о настойчевом интересе «Сити» к защитнику «Эвертона» Джону Стоунзу. Юный игрок обладает хорошим пасом и исполнить важную для Гвардиолы роль дирижера с задней линии.

Типичный «Нойер»

Для Хосепа умение вратаря играть ногами не менее важно, чем способность вытаскивать мертвые мячи. Вратарь-либеро, безусловно, тоже не новая вещь, однако, как и в случае с «тики-такой», она стала фирменной чертой каталонского тренера. Потому в «Барсе» Гвардиола слепо верил в чудаковатого Виктора Вальдеса, и ни при каких обстоятельствах не желал расставаться с Мануэлем Нойером. Джо Харту уже сейчас стоит задуматься над повышением уровня игры ногами, иначе «Сити» наверняка включит в свой шорт-лист пару фамилий с профессией «голкипер».

Квадраты

Журналисты, побывавшие на тренировках «Баварии», восхищенно рассказывают, как подопечные Гвардиолы на протяжении львиной доли тренировки делятся на группы по 10 человек и играют в квадраты или, по-нашему, «собачку». Двое игроков в центре должны прерывать передачи игроков, пасующих друг другу вокруг них. Самое поразительное, что перехватить мяч футболистам в центре удается спустя минут 10-15, что говорит о невероятном уровне паса, прививаемого Пепом своим командам.

Это поля базы мюнхенского клуба на «Сабенерштрассе», снятые со спутника. Видно, что они поделены на некоторые секции, которые, видимо, используются для тренировок клуба. Выглядит как сложная головоломка, однако для Гвардиолы это уже хорошо изученный код матрицы, которую уже совсем скоро придется расшифровывать лучшим тренерам Англии.

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