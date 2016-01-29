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  • «Поеду воевать в Косово». 5 фактов и 5 гифок о Неманье Видиче

«Поеду воевать в Косово». 5 фактов и 5 гифок о Неманье Видиче

 

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Видич предан футболу и родной стране

С самого детства за Неманьей замечалось великолепное трудолюбие. Он выкладывался на тренировках, соблюдал режим, представ одним из самых дисциплинированных футболистов в своем амплуа. В "Црвене Звезде" - первом же профессиональном клубе, где оказался Видич, его сразу оценили по достоинству. Даже аренда, куда изначально сплавили перспективного Неманью, сыграла с ним положительную роль. Он вернулся и стал сильнее, а вскоре вообще забрал себе капитанскую повязку. Один из самых талантливых защитников в истории сербского футбола стал лицом "Црвены Звезды", но по-прежнему соблюдал режим, не позволяя себе ничего лишнего. "Я поеду воевать в Косово", - выдал однажды Видич Фергюсону, уже выступая за "МЮ". Преданность и любовь к Сербии стояли у Неманьи на первом месте.

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Ошибки не мешали ему считаться лучшим

"Видич ошибается слишком часто. "МЮ" стоит перестать рассматривать его в качестве главного игрока обороны", - давал совет бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Реднапп. Фергюсон продолжал верить в Неманью, постоянно ставя в основной состав. Серб отвечал на это своим честным отношением к делу. Конечно, ошибки случались. Когда Реднапп произносил свою пламенную речь, "Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче против "Фулхэма". В этом состояла весомая доля вины Неманьи, но то был единичный случай. С ним в составе "Манчестер Юнайтед" 95 раз не пропускал голов, а сам Видич дважды становился лучшим игроком сезона. И пусть последующий период карьеры в "Интере" был не самым удачным, но Неманью Видича мы запомним надежным игроком обороны.

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Деньги никогда не выступали определяющим фактором для Неманьи

Главным клубом в карьере Неманьи Видича стал "Манчестер Юнайтед". Восемь с половиной лет, проведенных в составе английской команды, вместили в себя множество предложений и со стороны других команд. Неманью связывали с мадридским "Реалом", отправляли в "Барселону", а итальянский "Милан" не один раз выходил на контакт с представителями "Юнайтед". Видича постоянно пытались переманить деньгами, но он отказывался от предложений. Уход из "Манчестера" случился в тот момент, когда сам Неманья созрел для перехода. При этом серб согласился на понижение зарплаты почти в 2,5 раза.

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Видич слишком подвержен травмам

К сожалению, не все в карьере сербского игрока проходило гладко. Чем дальше двигался Неманья по карьерной лестнице, тем меньше возможностей давало ему его собственное тело. То серб попадал в больницу, то неожиданно простужался. Стало хуже, когда начали отказывать колени. В 2011 году Видич получил разрыв крестообразных связок, что стало поворотным моментом в его манчестерской карьере. Затем была еще одна травма, после которой Неманья даже начал проводить консультации с командным врачом по поводу своего участия в некоторых матчах. В "Интере" проблемы Неманьи продолжились. Именно они измучили защитника, став одной из главных причин окончания его грандиозной карьеры.

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"Спартак" помог Видичу

Нельзя забывать и о российском периоде карьеры Неманьи Видича. "Я никогда не слышал, что Видич играл в "Спартаке". Но этот факт еще раз подтверждает, что РФПЛ – сильная лига", - говорил как-то Дик Адвокат. При этом Видич не просто играл в "Спартаке", а за короткий период сумел стать лидером обороны московского клуба. После Видича ни один защитник толком не проявил себя даже близко к тому уровню, на котором выступал Неманья. Не зря же "Манчестер Юнайтед" заплатил за переход Видича сразу 7 миллионов фунтов. Сейчас такая сумма за ведущего защитника команды выглядела бы смешной, но по тем временам это были очень солидные деньги. И пусть в "Спартаке" Видич провел всего два года, он успел полюбиться российским фанатам. "Фратрия", например, даже сейчас не забывает поздравлять Неманью с днем рождения.

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Европа Спартак Манчестер Юнайтед Интер Црвена Звезда Видич Неманья
Комментарии (3)
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Архиплут
1454092348
Красавелла. Великолепный защитник был.
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Aztec58
1454094157
Уфф, думал, что автор не пожелает упомянуть о спартаковском прошлом Видича. Всё-таки серебро взял с командой. Хороший был игрок, настоящий профессионал! Насчёт войны - погорячился, тогда в 2009г. Запад помог Косово в одностороннем отделении и никто, включая самих сербов, связываться со Штатами не захотел.
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dukati
1454100214
Мой самый любимый защитник , в игре серии фифа без Видича не вижу своей защиты ! Удачи и новых успехов в жизни Неманья !!!!
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