Гонки дронов. Как еще будут использовать стадионы в будущем

Гонки дронов – новое явление. Но в будущем это могут быть вполне обыденные соревнования. Квадракоптер способен разгоняться до 128 километров в час. Не особо удивительное явление для футбольного поля, где на скорости свыше 100 км/час летают мячи. На стадионе "Сан Лайф" в Майами (летом "Челси" играл тут выставочные матчи), дроны лавировали между трибун и попадали в светящиеся рамки. Было весело, а, говорят, в будущем будет еще веселее. Следующая гонка обещана в заброшенном торговом центре в Лос-Анджелесе. Аккуратнее, может укачать.