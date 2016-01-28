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Гонки дронов. Как еще будут использовать стадионы в будущем

 

Гонки дронов – новое явление. Но в будущем это могут быть вполне обыденные соревнования. Квадракоптер способен разгоняться до 128 километров в час. Не особо удивительное явление для футбольного поля, где на скорости свыше 100 км/час летают мячи. На стадионе "Сан Лайф" в Майами (летом "Челси" играл тут выставочные матчи), дроны лавировали между трибун и попадали в светящиеся рамки. Было весело, а, говорят, в будущем будет еще веселее. Следующая гонка обещана в заброшенном торговом центре в Лос-Анджелесе. Аккуратнее, может укачать.

Россия. Премьер-лига Весь мир
Комментарии (1)
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DenMih
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прикольно,лучше чем смотреть РФПЛ.
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