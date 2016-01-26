Хосе Энрике, Армеро и еще 7 левых защитников из Европы, которых «Зенит» мог взять вместо Жиркова

«Зенит» объявил о подписании контракта с 32-летним Юрием Жирковым. «Бомбардир» предлагает подборку защитников той же возрастной категории и сопоставимой стоимости, единственная проблема которых - гражданство.

Элисеу, "Бенфика" Возраст: 32 года Стоимость: € 2,5 млн Хосе Энрике, "Ливерпуль" Возраст: 30 лет Стоимость: € 3 млн Эмилио Исагирре, "Селтик" Возраст: 29 лет Стоимость: € 3 млн Пабло Армеро, "Удинезе" Возраст: 29 лет Стоимость: € 3,5 млн Анри Бедимо, "Лион" Возраст: 31 год Стоимость: € 3 млн Бенуа Ассу-Экотто, "Сент-Этьен" Возраст: 31 год Стоимость: € 2 млн Артур Бока, "Малага" Возраст: 32 года Стоимость: € 2 млн Марсио Азеведо, "Шахтер" Возраст: 29 лет Стоимость: € 2,5 млн Хосе Холебас, "Уотфорд" Возраст: 31 год Стоимость: € 2 млн