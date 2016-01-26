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    Хосе Энрике, Армеро и еще 7 левых защитников из Европы, которых «Зенит» мог взять вместо Жиркова


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    Голосов: 0
    26.01.2016 18:30
    «Зенит» объявил о подписании контракта с 32-летним Юрием Жирковым. «Бомбардир» предлагает подборку защитников той же возрастной категории и сопоставимой стоимости, единственная проблема которых - гражданство.

    Элисеу, "Бенфика"

    Возраст: 32 года

    Стоимость: € 2,5 млн

    Хосе Энрике, "Ливерпуль"

    Возраст: 30 лет

    Стоимость: € 3 млн

    Эмилио Исагирре, "Селтик"

    Возраст: 29 лет

    Стоимость: € 3 млн

    Пабло Армеро, "Удинезе"

    Возраст: 29 лет

    Стоимость: € 3,5 млн

    Анри Бедимо, "Лион"

    Возраст: 31 год

    Стоимость: € 3 млн

    Бенуа Ассу-Экотто, "Сент-Этьен"

    Возраст: 31 год

    Стоимость: € 2 млн

    Артур Бока, "Малага"

    Возраст: 32 года

    Стоимость: € 2 млн

    Марсио Азеведо, "Шахтер"

    Возраст: 29 лет

    Стоимость: € 2,5 млн

    Хосе Холебас, "Уотфорд"

    Возраст: 31 год

    Стоимость: € 2 млн

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 26 января 2016, 22:34

      половину сразу отцепить можно из этого списка из-за этнических нюансов трансферной политики клуба.

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 26 января 2016, 19:27

      Игроки-то, мб, и лучше Жиркова, но в условиях лимита он их превосходит.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 января 2016, 19:06

      Годный стеб! :like:

      2
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      Рейтинг: +21

      Дмитрий Савенков 26 января 2016, 19:05

      Будем честными. Игрок, с российским паспортом, может сыграть по всему флангу. Жирков - не самый плохой вариант для Зенита

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Дмитрий Савенков 26 января 2016, 19:16

      В качестве заплатки на живую нитку - да! Но не для решения серьёзных задач на перспективу.

      1
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