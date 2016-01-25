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Крицюк, Нойштедтер, Саенко и еще четыре игрока, начинавшие карьеру в Европе

 

Андрей Ещенко

Ещенко начинал карьеру в родном Иркутске, где играл за молодежную команду местного "Зенита", а позже – за первый состав "Звезды", выступающей во втором дивизионе. Спустя год Андрей привлек к себе внимание скаутов киевского "Динамо", однако за бело-голубых сыграл чуть больше десяти матчей, большую часть времени проведя в арендах в других украинских клубов. После успешных командировок в "Днепр" и киевский "Арсенал" получил предложение от "Волги", а позже и от московского "Локомотива", в составе которого Ещенко доказал, что достоин места в основе сборной России.

Константин Рауш

Рауш родился в селе Кожевниково Томской области в семье российских немцев. В шестилетнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Германию, где и начал заниматься футболом. Внимание к себе привлек успешной игрой за "Ганновер", однако, несмотря на регулярные слухи о его приглашении в сборную России, под знамена национальной команды так призван и не был.

Роман Нойштедтер

Похожая история и у другого российского немца, Романа Нойштедтера. Защитник "Шальке" родился в русской семье в Днепропетровске, и также в раннем возрасте переехал в Германию. 11 лет обучался в системе "Майнца" и в 21 год дебютировал в Бундеслиге. Три года выступал за менхенгладбахскую "Боруссию", после чего подписал контракт с "Шальке". Роман отлично говорит по-русски и заявляет, что если Леонид Слуцкий вызовет его в сборную, то он, не раздумывая, начнет паковать чемоданы.

Денис Черышев

Пожалуй, самый известный российский легионер в Европе на данный момент. Черышев с младых ногтей находится в школе мадридского "Реала" и прошел через все команды клуба разных возрастов. Однако в Мадриде шансы Денису предоставляют крайне редко, в основном маринуя его на скамейке запасных или отправляя в аренды. Несмотря на недостаток игровой практики, не каждый русский футболист может похвастать контрактом с "королевским клубом", потому в последние годы Черышев регулярно вызывается в национальную сборную.

Иван Саенко

В последнее время наблюдается тенденция, что в богатую на таланты Германии все чаще перебираются толковые футболисты с российскими корнями. Первопроходцем в этом плане стал Иван Саенко, сделавший себе имя в "Нюрнберге" и оттуда приглашeнный на триумфальный для сборной России Евро-2008. После турнира Иван подписал контракт с московским "Спартаком", однако после двух неудачных сезонов разорвал его и в 27 лет завершил карьеру. Где сейчас находится Иван – пожалуй, главная загадка всего российского футбола.

Амир Натхо

Натхо на данный момент является одним из самых перспективных молодых российских футболистов до 20 лет. После нескольких лет в молодeжной команде майкопской "Дружбы" младший брат полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо Амир получил приглашение не от кого-нибудь, а от самой "Барселоны". В "Ла Масии" он не считался главным талантом, однако игровую практику получал регулярно. Тем не менее, Натхо-младший решил попробовать себя на взрослом уровне и прошлым летом подписал контракт с ЦСКА, за первую команду которого пока так и не сыграл ни единого матча.

Станислав Крицюк

Станислав воспитывался в известной футбольной академии имени Коноплева. Провел несколько матчей за "Тольятти" и местную "Академию". В 2013 году получил предложение от португальской "Браги" и переехал на другой край света. Несмотря на то, что в Португалии на Станислава рассчитывали как на запасного вратаря, за два года Крицюк доказал, что достоин быть первым номером команды, а недавно так и вовсе был признан лучшим голкипером чемпионата. Надеемся, что в "Краснодаре" Станислав также будет получать игровую практику, совершенствоваться и заслужит вызов в сборную России на предстоящий Евро.

Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Краснодар Ганновер-96 Барселона Б ЦСКА Саенко Иван Ещенко Андрей Рауш Константин Крицюк Станислав Нойштедтер Роман Черышев Денис
Комментарии (6)
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Майор Дзагоев
1453740622
Верим в Амира! Крицюк пусть тоже пашет
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Ortaped79
1453742562
жаль саенко, был не плох
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absent32
1453745000
а вот крицюк мог бы и не возвращаться!!!
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serg30
1453747461
Будянский, Лактионов, Бут... Лодыгин... :)
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Karpathian
1453755578
лучше бы в свое время коренного москвича Адесойе Ойеволе в сборную позвали)))
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