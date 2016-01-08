Жирков перейдет в «Зенит». Спаллетти ждут в «Милане». Дайджест событий дня

Лопетеги уволен из "Порту"

Лиссабонский "Порту" расстался со своим главным тренером Хуленом Лопетеги.

Сообщается, что решение о расставании с испанским специалистом руководство "Порту" приняло после ничьей в матче 16-го тура Примейры против "Риу Аве" (1:1), которая вызвала ярость у болельщиков клуба на фоне поражения от "Спортинга" (0:2) в 15-м туре.

Лопетеги возглавил португальцев в прошлом сезоне, под его руководством клуб не выиграл ни одного трофея. В нынешнем сезоне "Порту" не сумел выйти из группы в Лиге чемпионов, пропустив вперед "Челси" и киевское "Динамо", а в чемпионате занимает второе место и отстает от "Спортинга" на четыре балла.

Обамеянг признан лучшим футболистом Африки

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим футболистом Африки 2015-го года.

На счету нападающего оказалось 143 балла в голосовании, полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре (Кот-д'Ивуар) набрал 136 голосов, а нападающий "Суонси Сити" Андре Айю (Гана) — 112.

Напомним, что Яя Туре признавался лучшим футболистом Африки в последние три года.

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Драгун стал игроком "Динамо"

Экс-хавбек "Крыльев Советов" Станислав Драгун пополнил ряды "Динамо". Контракт футболиста будет действовать до середины 2019-го года. Напомним, что полузащитник достался бело-голубым в качестве свободного агента: в конце декабря прошлого года истекло его соглашение с самарским клубом.

В текущем сезоне Драгун появлялся на поле в 14-ти поединках, в которых отметился двумя голами.

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Кристальдо перейдет в "Рубин"

"Палмейрас" принял предложение "Рубина" о покупке форварда Джонатана Кристальдо. Сделка будет оформлена в зимнее трансферное окно.

В декабре клуб из Казани предлагал за игрока 1,85 миллиона евро, что не устроило бразильцев. После этого "Рубин" повысил предложение до 2,3 миллиона, на которое руководство "Палмейраса" ответило согласием, сообщает источник.

В прошедшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 31-м поединке, отметившись девятью голами.

Спаллетти получил предложение от "Милана"

Экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти может сменить Синишу Михайловича на посту главного тренера "Милана". Руководство "россонери" уже вышло на специалиста с предложением. Сообщается, что Спаллетти предлагают контракт на три года с годовой зарплатой 2,8 миллиона евро.

Кроме того, "Милан" связывался с бывшим главным тренером "Ювентуса" и сборной Италии Марчелло Липпи, предложив ему должность технического директора клуба в том случае, если Спаллетти возглавит красно-черных.

​"Динамо" готово отпустить Жиркова в "Зенит"

Защитник московского "Динамо" Юрий Жирков этой зимой может перейти в санкт-петербургский"Зенит". Как сообщает источник, сине-бело-голубые уже сделали официальное предложение по трансферу, а москвичи готовы отпустить футболиста, так как его контракт с клубом истекает летом.

В текущем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 18 матчах за "Динамо". Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро.

"Ливерпуль" попытается переманить Гетце

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет подписать полузащитника мюнхенской "Баварии" Марио Гетце.

Клопп был наставником Гетце в "Боруссии", что может упростить переход, однако "Бавария" расстанется со своим игроком только за 50 миллионов евро. Контракт Гетце истекает летом следующего года.

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"Барселона" проведет два матча Кубка Испании без Суареса

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отстранен от участия в Кубке Испании на два поединка. Дисквалификация уругвайца вызвана его поведением в игре 1/8 финала турнира против"Эспаньола" (4:1). Напомним, что действия Суареса спровоцировали потасовку в подтрибунном помещении после завершения матча.

Сам игрок отрицает оскорбительные высказывания с его стороны, о которых упомянуто в отчете арбитра встречи. "Барселона" в связи с этим намерена подать апелляцию.