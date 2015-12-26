«Лестер, ты действительно этого хочешь?». Почему лидер АПЛ должен вылететь из топ-4

Никто не ожидал в канун Boxing Day увидеть лидером таблицы АПЛ "Лестер Сити". Проводя параллели с персонажем популярного сериала, "Бомбардир" объясняет, почему разошедшейся команде пора остановиться.

Спойлер. Главные выводы из материала: Осторожно, в тексте спойлеры сериала «Фарго»!

У «Лестера» довольно средний состав.

Без стратегии развития клуб обречен на провал в низшие дивизионы.

Слова владельца клуба расходятся с действиями.

«Лестер» может повторить судьбу нынешнего «Саутгемптона».

"Лестер, ты действительно этого хочешь?" – именно такой вопрос задает харизматичный герой Билли Боба Торнтона трансформировавшемуся персонажу Мартина Фримэна в одной из финальных серий первого сезона "Фарго". Клещом въевшаяся в вашу память сцена являет собой квинтэссенцию всей истории о человеке, взявшем на себя больше, чем он может вынести. В клаустрофобично сдавливающем пространстве лифта Лестер Найгард (тот самый персонаж Фримана) нервно отвечает "да". Заканчивается все вот так:

История Лестера – это история человека, который после одной судьбоносный встречи решил, что собственную жизнь можно кардинально изменить без негативных последствий. В начале сериала в засоренном комплексами сознании героя сидит знакомая всем с девятого класса дилемма Раскольникова: тварь я дрожащая или право имею. И если до встречи с тем самым хищным маньяком-философом Лораном Малво Лестер, будучи запредельным неудачником и слабаком, отвечал на данный вопрос первым вариантом, то после – задумался. Вместо топора взял молоток, а вместо старухи выбрал жену. Решил "Наполеоном сделаться". Получилось как минимум успешным бизнесменом. Но в итоге пришлось дорого заплатить. Чтобы, в конце концов, узнать, что даже такое дерзновение в адрес судьбы ее не изменит.

У другого "Лестера" чувство собственного достоинство тоже задрало высокую планку. Размах также наполеоновский. Уже столько команд встретили мощный удар молотком от Варди и компании. Первое место общественностью теперь не воспринимается с иронией. Даже удивление прошло. Привыкаем к новому "Лестеру". Но новый ли он? Или так же, как и тезка нанес внешнюю мишуру и путем манипуляций создал необходимый образ? Правда ли ребята Раньери стремятся в высшую лигу? Ну, в ту, которая именуется чемпионской. Или они просто забылись и не знают, что бывает, когда взлетаешь слишком высоко? Действительно ли "Лестер" этого хочет?

Нет, "Сити", и в самом деле, выглядит внушительно, по делу обыгрывая грандов, демонстрируя вдохновенную игру, делая результат и заставляя в себя влюбиться. Но это же "Лестер". Тот самый наш старый-добрый неудачник "Лестер". Который еле спасся год назад от вылета. В котором толком и не изменилось ничего. У фарговского Лестера хотя бы до поры до времени был серьезный покровитель, указавший ему путь. У английского клуба-тезки есть же только эксцентричный таец, который со времен Чемпионшипа обещает большие траты. Они есть. Правда, идут лишь на топливо для вертолета.

Ну не назовете же вы отбившего все ноги в карьерных спотыканиях Раньери грандиозным приобретением? Да, пока оно таким выходит, но летом Клаудио приходил другим тренером для выполнения других целей. А предпенсионный японец Окадзаки и не переживший дождливого климата Инлер? Скажете, что команда, при всех этих факторах показывающая то, что она сейчас показывает, заслуживает восхищения? Будете правы. Но речь сейчас не о том. Не о настоящем "Лестера". А о его будущем. О котором клуб пока не задумывается. А стоит. Потому что когда тебе обещают 180 миллионов, а дают немолодых японца и швейцарца – это многое говорит о боссе. Без мудрого и богатого покровителя сейчас ведь невозможно добиться стабильности. "Лисы" либо оправдают прозвище, став хищниками, либо их самих съедят.

Бунт уже свершился. Но одного его мало. Нужно, чтобы бунт стал буднями. Однако мы знаем не один пример, когда восстание заканчивалось крахом.

Достаточно обратиться к близкой "Лестеру" истории английского футбола. Только с Брайаном Клафом связано два подобных приключения. В 1972-ом году начинавший свой путь по-настоящему Особенный тренер выиграл со скромным "Дерби Каунти" чемпионство. А через три года случилось то, что Британия не забудет никогда. Клаф на долгие и блестящие 18 лет связал судьбу с "Ноттингем Форрест", вырастив из мальчика совершеннолетнего мужчину, бравшего не только местные, но и европейские награды. И где сейчас оба клуба? Были ли у них еще подобные периоды? А "Лидс Юнайтед"? Команда, в которой не заладилось даже у Клафа, но в 90-ых получилось у Говарда Уилкинсона. Команда, которая даже не вылезая из Чемпиошипа продолжает входить в десятку самых популярных в Англии. Подобных примеров множество: от "Кайзерслаутерна" до "Монпелье". Да взять тот же наш "Рубин", который потерпел крах, очаровавшись "Барселоной" и отбросив былые приемы.

Каждая из перечисленных команд всегда считалась скромной. И у каждой был свой пиковый период, до сих пор вызывающий удивление. Причина зачастую была в приходе талантливого тренера или же качественном подборе игроков. После ухода их с горизонта пропадал и клуб, подчас проваливаясь в подземелье низших дивизионов. Именно это и отличает однажды нашедших лампу с джином андердогов от элиты. У подлинно великих клубов либо вся история отличается стабильностью, либо подобные пиковые периоды длятся дольше и происходят чаще.

Можно привести еще более красноречивый и злободневный пример. Помните прошлогодний "Саутгемптон"? Ровно в тот же период он так же шел в лидерах и прыгал на первое место. Даже сейчас уровень игроков и тренера несравним с "Лестером". При всех потерях, "святые" провели качественную селекцию и планировали бороться за пятерку. Так казалось. На деле же команда начала буксовать еще весной, а трансферы получились не столь удачными. В результате самая голландская команда Премьер-лиги занимает низкое для себя 12-ое место, имея в активе пятиматчевую безвыигрышную серию. Даже российская экономика в текущем году выглядит стабильнее.

Но "Лестер Сити" может ждать худшая судьба. Если у "святых" есть отлаженный менеджмент, не такой старый и гораздо более креативный тренер, а также стабильное ежегодное внушительное пополнение кошелька, то у "лис" все совсем не так. Нынешний успех скорее от противного. И, очевидно, временный. Лидеров команды расхватают если не в течение месяца, то летом. Менеджмент вряд ли предпримет адекватные шаги по замене, поскольку успел доказать свою несостоятельность (не предложили продление контракта тащившему их всю весну Камбьяссо и создали непонятную ситуацию с Марезом, который в последний день трансферного окна разругался с президентом из-за запрета о переходе в "Тоттенхэм", пообещав, что уйдет при следующей возможности). Что до Раньери, то он давно заработал репутацию реакционного тренера, способного решать локальные задачи, но непригодного для длительных и больших успехов. Владелец же обеспечил финансовую стабильность, но обещанные миллионы на усиление по-прежнему не выделяет.

Все это наводит на один простой вывод: "Лестер" рухнет. Возможно, очень скоро. И, возможно, очень глубоко. Чем выше будут амбиции, тем больнее станет падение. Если команда, которая, судя по различным интервью, хочет оставаться в лидерах, попадет в еврокубки, то предсказать ее судьбу несложно. Форсированная подготовка, функциональные провалы, безуспешная попытка наиграть новые связи в этой суете. Путь "Ноттингема" и "Лидса" повторится. Но есть шанс стать сегодняшним "Саутгемптоном" – отличная перспектива, пожалуй. Превратиться в стабильного середняка АПЛ, которому не грозит вылет. Умело продать, точечно усилиться, определиться с долгосрочными планами. Не форсировать события.

По крайней мере, хотелось бы, чтобы все было именно так. Терять "Лестер" будет больно. Потому и не видится его судьба историей Икара. Это история того самого возомнившего о себе многое серого мышонка Лестера Найгарда, стоящего в лифте, зажатого между собственными возможностями и мечтами. И пытающегося ответить на простой вопрос: "Лестер, ты действительно этого хочешь?". Время, чтобы подумать, есть. "Лестер", дай верный ответ. Иначе, даже не сомневайся, потонешь. Ведь лед АПЛ так тонок.

Джейми Варди: кого хотят купить "Барселона" и "Реал Мадрид"