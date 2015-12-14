Возрождение «Ювентуса» и крах философии Ван Гаала. Главные события европейского уик-энда

Голевые рекорды Чичарито, спад "Барселоны" и прическа Давида Луиса. "Бомбардир" рассказывает о самом интересном, чем запомнились футбольные выходные в Европе.

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"Вы думали, что мы этих философов не обыграем?", – примерно с такими словами выходили со стадиона футболисты "Борнмута". Матч против "Манчестер Юнайтед" (2:1) сложился для коллектива Хау по всем канонам удачи. "Вишни" доминировали на поле весь матч, а удивительный гол Джуниора Станисласа буквально подкосил ноги футболистов "Юнайтед". "Красные дьяволы" больше не способны выйти поохотиться на аутсайдеров. Теперь андердоги управляют ситуацией в противостоянии с некогда грозным "Манчестером"! Луи Ван Гаал после игры снова пытался было завести речи о философии, но, похоже, даже он понимает всю незавидность положения "Манчестера". Команда чередует успешные и провальные матчи, совершенно не видя выхода из пропасти. Вылет из Лиги чемпионов голландцу пока простили, но с таким подходом к делу "МЮ" рискует вообще остаться без нее и в следующем сезоне. Тогда кресло под опытным Луи затрясется уже с удвоенной силой.

"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1 (ВИДЕО)

Рекорд

Голкипер "Арсенала" Петр Чех догнал Дэвида Джеймса по количеству сухих матчей в английской Премьер-лиге. Теперь у обоих вратарей по 169 таких игр. Уже в следующем туре Чех может окончательно перебить достижение Джеймса и выйти на чистое первое место. Вот только играть "Арсеналу" предстоит против "Манчестер Сити" – одного из лидеров нынешнего сезона.

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Пока в "Манчестер Юнайтед" пересчитывают по пальцам голы, которые команда все-таки умудряется забивать, в "Байере" зажигает Чичарито. Да, мексиканский "горошек" оказался не нужен Ван Гаалу, не был принят в мадридском "Реале" Флорентино Пересом, а теперь рискует стать одной из главных звезд Бундеслиги. Пьер-Эмерик Обамеянг и Роберт Левандовски снова отметились дежурными мячами, но форвард "Байера" нашел ответ в этом заочном противостоянии в виде сразу трех голов в течение 13-ти минут. Пострадала гладбахская "Боруссия", сыгравшая свой самый провальный матч при Андре Шуберте. "Байер" на какую-то минуту даже показался грозным. Да только патроны надо было тратить в лигочемпионском матче с "Барселоной", где три очка были бы куда важнее.

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Что-то неладное творится с "Барселоной". Второй тур подряд каталонцы проваливают концовку матча и едва не проигрывают. С "Валенсией" коллектив Энрике упустил преимущество в один мяч, а с "Депортиво" позволил сопернику забить дважды. Перед этим, конечно, зрители имели возможность насладиться отличным штрафным ударом в исполнении Лионеля Месси, но в концовке встречи о нем уже никто не вспоминал. Лукас, на котором держится вся игра "Депортиво", сделал гол+пас и спас для гостей уже вроде бы проигранный матч. Похоже, что "Барселона" попала в яму и никак не может обрести былую форму. Это на руку "Гуанчжоу Эвергранд" – сопернику каталонского клуба по Клубному чемпионату мира. И в этом турнире любая осечка "Барсы" может оказаться фатальной.

"Барселона" и ее соперники по Клубному чемпионату мира

Достижение

Роберто Сольдадо стал отличным приобретением для "Вильярреала". Он не только отлично раздает голевые передачи, но еще регулярно и сам забивает голы. Отличился Роберто и в матче против мадридского "Реала" (1:0), установив тем самым уникальное достижение! Этот гол стал 17-м для Сольдадо в ворота одного из бывших клубов. По этому показателю с форвардом "Вильярреала" теперь не сравнится ни один игрок Примеры.

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Италия

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Порадовал "Ювентус". "Старая синьора" снова выступила сверхудачно, на классе разобравшись с "Фиорентиной" (3:1). Команда Аллегри уже вплотную подобралась к лидирующей тройке, начиная потихоньку съедать лидеров. По нынешним раскладам видится, что "Ювентус" снова занимает законное место главного фаворита чемпионской гонки, но с этим все еще не согласен "Интер". Миланский клуб катком прошелся по "Удинезе", отгрузив четыре гола. Но козыри коллектива Манчини, что удивительно, заключаются скорее в обороне. Всего девять пропущенных мячей – уникальный показатель для середины сезона в Серии А. Не зря говорят, что голкипер "Интера" Самир Ханданович прямо сейчас является лучшим вратарем Европы.

Происшествие

В матче между "Наполи" и "Ромой" произошло редкое для футбола событие. Линейный арбитр получил травму и был заменен.

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Франция

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Неожиданный поворот случился в судьбе "Лилля". Команда одержала три победы подряд и на четыре очка оторвалась от зоны вылета. При такой высокой плотности "Лилль" все еще может претендовать на еврокубки! Разгром "Лорьяна" в прошедшем туре стал вершиной текущего айсберга формы команды. Три забитых мяча для сегодняшнего "Лилля" – неожиданный результат. Неужели команда сможет выбраться из нашего рейтинга унылости?

Тур во Франции получился не самым богатым на забитые мячи. В половине встреч был зафиксирован ничейный счет 1:1, а среди голевых подвигов отметим нападающего "Монпелье" Сулеймане Камара. Этот парень умудрился не только забить сам, но и сделать для партнера гол.

Ведущий игрок обороны "Монако" Фабиньо тоже огорчил соперника голом. От реализованного бразильцем пенальти пострадал "Сент-Этьен". Победа в принципиальном матче позволила "Монако" догнать по очкам "Анжер", неожиданно оступившийся в игре с "Бордо". Борьба за еврокубки принимает новый оборот!

Лекарство

"Я познакомился с человеком, который изобрел уникальное лекарство от облысения. Мой отец лысый, но я могу спасти свои волосы", – рассказал Давид Луиз, уделяющий много внимания своей прическе. Говоря честно, вся команда "ПСЖ" теперь может сосредоточиться на далеких от футбола делах. Французский клуб опережает ближайшего преследователя на 17 очков, уже готовясь праздновать очередной трофей.

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