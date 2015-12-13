3 лучших гола матчей субботы

Футбольный уик-энд начался с неожиданных результатов и множества забитых мячей. «Бомбардир» показывает самые красивые голы европейских полей.
Футбольный уик-энд начался с неожиданных результатов и множества забитых мячей. «Бомбардир» показывает самые красивые голы европейских полей.
3 место
Игрок: Чичарито
Матч: "Байер" - "Боруссия М" - 5:0
2 место
Игрок: Лионель Месси
Матч: "Барселона" - "Депортиво" - 2:2
1 место
Игрок: Джуниор Станислас
Матч: "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press