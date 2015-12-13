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    3 лучших гола матчей субботы


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    Голосов: 0
    13.12.2015 09:30
    Футбольный уик-энд начался с неожиданных результатов и множества забитых мячей. «Бомбардир» показывает самые красивые голы европейских полей.

    Футбольный уик-энд начался с неожиданных результатов и множества забитых мячей. «Бомбардир» показывает самые красивые голы европейских полей.

    3 место

    Игрок: Чичарито

    Матч: "Байер" - "Боруссия М" - 5:0

    2 место

    Игрок: Лионель Месси

    Матч: "Барселона" - "Депортиво" - 2:2

    1 место

    Игрок: Джуниор Станислас

    Матч: "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

    «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1 (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 13 декабря 2015, 11:02

      Станислас настолько крут, что закрутил одновременно и в ворота Де Хеа, и в раму "Менхенгладбаха", причем во втором случае он трансформировался в Чичарито. Неплохо

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