Возьми «пять»! Есть ли у российской молодежи будущее?

<p><em>Леонид Слуцкий объявил Романа Зобнина главным открытием среди молодых российских талантов. Это решение вновь убедило общественность, что наш футбол мертв. Но «Бомбардир» не видит ситуацию так однозначно и приводит свои аргументы. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Где наш Гарри Кейн?</strong></span></p> <p>В 2013-м году, когда Россия впервые за много лет играла на молодежном чемпионате Европы, в составе команды был игрок «Реала» Черышев, лидер первой сборной Дзагоев, нынешний капитан, а тогда просто игрок основы «Крыльев» Цаллагов, всем известный Смолов, уже повидавший многое Щенников, игроки премьер-лиги Бурлак, Беляев и Григорьев и любимый ученик Халка Олег Шатов. Это было далеко не провальное поколение, активно выступающее сегодня в Премьер-лиге.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1449386845_m2mG4DoCy1.jpeg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Если вспомнить два самых противных момента, связанных с молодежной сборной в XXI-м веке – стыки с Данией в 2005-м и стыки с Португалией в 2006-м – то и здесь мы увидим хорошо знакомые лица. В знаменитом матче в Брондбю (с пятью красными карточками) участвовали Акинфеев, Жирков, Самедов, Бухаров, Билялетдинов, Денисов, Быстров. Через год преимущество в три мяча в ответном матче с португальцами растеряли Таранов, Торбинский, Ещенко, Шишкин, Павленко, Набабкин. Так, несмотря на поражения, какое поколение можно считать выпавшим, какой год не дал урожая?</p> <p>Мысль о провале возникла по-настоящему лишь однажды – когда после Евро-2013 Николай Писарев осенью собрал команду, самым опытным в которой был едва ли не Константин Базелюк. Вот такой кадровой ямы, действительно, было не припомнить. А премию «Первая пятерка», которая в былые годы доставалась игрокам, прорвавшимся в лидеры своих клубов и в первую сборную, пришлось вручать Эльмиру Набиуллину. Слава Богу, он оправдывает ожидания, но на тот момент едва ли рядовой (не казанский) болельщик мог вспомнить хотя бы 10 игр с его участием. Еще раньше премию получил тот же Базелюк, забивший один гол за ЦСКА, а в 2012-м году премия не вручалась.</p> <p>Однако прошел сезон, и клубы открыли для молодежки Миранчука, Ходжаниязова, Ташаева, Морозова, Головина, Чернова, Лысцова, Зобнина, Давыдова, Коряна, Шейдаева. И эти ряды уже пополняются юношами из чемпионской команды Дмитрия Хомухи. Это снова не провал.</p> <p>Раз за разом молодежная сборная страдает от нефутбольных причин и разборок (как, например, в данный момент), но появление новых имен в российских клубах идет перманентно. Да, лимит, но не только.</p> <p>А почему они не играют так, как Гарри Кейн – вопрос, который мы отложим для второй части текста. Пока поговорим о кандидатах на «открытие года».</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8084654" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Новый Семшов </strong></span></p> <p>Леонид Слуцкий включил в свою тройку Зобнина, Миранчука и Давыдова. Весьма спорный вариант, но это как раз отличный показатель того, что у нас есть и дискуссия, и выбор. Зобнин – луч света в весенней игре «Динамо» (потому что на фоне травм и гигантской усталости лидеров Роман, проведший до того мало матчей, выглядел очень работоспособно). Миранчук – ключевой игрок для Игоря Черевченко, выпадавший из состава только осенью (физический спад). Конечно, они достойны.</p> <p>Уже в нынешнем чемпионате нескольких претендентов на «Первую пятерку» подарило «Динамо». Поначалу не было сомнений, что главным открытием будет Морозов, в первых же играх забивший два мяча. Затем оказалось, что четверка защитников «Динамо» в принципе забивает больше форвардов (10 голов против 5), а в числе причин последних неудач Андрей Кобелев назвал усталость молодежи.</p> <p>В «Ростове» раззабивался 24-летний Полоз, все матчи без замен провел 23-летний Маргасов. Не то чтобы эти факты были в числе самых ярких, а игроки отправляли опытных сборников на пенсию, но к сенсационному результату ростовчан эти двое имеют первостепенное отношение.</p> <p>Вот с вратарями у нас никогда не было плохо – взгляните хотя бы на тех, кто до сих пор не сыграл ни минуты в премьер-лиге: Коченков, Шунин, Митрюшкин. А тут еще добавился Селихов, и вообще-то парень играет потрясающе.</p> <p>Само собой, Подберезкин. Если в прошлом сезоне, когда «Урал» уже был в полном порядке, и Смолов колотил голы, Вячеслав заметно тушевался, то осенью он не только избавился от ошибок, но и повел игру. В нем живет тонкий и умный игрок, главное – не начать коллекционировать машины.</p> <p>А на вершину своего рейтинга мы поставим Алихана Шаваева с четырьмя мячами в девяти матчах за «Амкар» – команду, в традициях которой периодически забывать, где находятся ворота соперника. Шаваев обладает классным ударом, отлично читает игру и этой привычкой неожиданно выскакивать на мяч в чужой штрафной напоминает кого-то знакомого – то ли Семшова, то ли Зырянова... А Коломейцева, ушедшего в «Локомотив» и прекрасно себя там проявившего, Алихан уже заменил.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1449387233_Ozil-014.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ctrl</strong><strong> + </strong><strong>C</strong><strong> => </strong><strong>Ctrl</strong><strong> + </strong><strong>V</strong></span></p> <p>В общем, фамилии снова есть. Тем не менее, недовольство системой молодежного футбола остается большим. Это уже не такое самобичевание, как во времена увольнения Фабио Капелло (когда честь итальянца защищали фразой «у нас же не осталось футболистов нормального уровня»), но констатация сложнейшей проблемы. Правда, есть люди, предлагающие для нее простейшее решение, и здесь важно понимать, с кого нам советуют брать пример.</p> <p>Конечно, с Германии. Существует красивая легенда о том, как немцы, заняв последнее место в группе на Евро-2000, повторили трюк с Ньютоном и яблоком, воскликнули «Эврика!», провели революцию в молодежном футболе и вырастили Месута Озила. Против фактов не пойдешь: реформы были, воспитанники стали чемпионами мира.</p> <p>Но просто интересно: Франция, победившая на том самом чемпионате Европы, провела эти реформы десятью годами раньше Германии? Успешными реформами Футбольного союза Югославии объясняется то, что лучшим бомбардиром турнира стал Саво Милошевич? Возможен аргумент «у них и так все было в порядке». Но в сравнении с немцами? Хм... А кто же тогда выиграл Евро-1996? В какой ужасной школе обучались футболу чемпионы мира Мирослав Клозе и Филипп Лам?</p> <p>Их представители еще в царские времена учили Российскую Империю (естественно, в тени англичан) играть в мяч. Затем они трижды выигрывали главный турнир на земле, но решили все поменять и выиграть его в четвертый раз. Это и правда достойно подражания, но есть некоторая ирония в том, что почти все турниры разных возрастов в последние годы выигрывали, вообще-то, испанцы. За исключением именно этой узкой немецкой обоймы, победившей на своих Евро U-17, 19, 21. Но вряд ли задачей была подготовка одного-единственного поколения.</p> <p>Речь не о бесполезности реформ. Но не стоит приписывать щелчку пальцев такую власть над миром. Проблемы системы не решаются простой формулой или копированием. И сразу вспоминается полная ненависти фраза одного из коллег: «<em>В нашей стране проще вложиться в резину, а не в людей, – постелить поля, а не научить и заинтересовать детских тренеров</em>». Не грех жаловаться на несовершенства, грех считать, что помогает что-то одно.</p> <p>А если речь заходит о системной перестройке, ситуация не становится проще, тем более с нашими территориями и нашими традициями реализации каких угодно чудесных планов. Не Штольцы мы, Обломовы...</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/JRADxEFBd_0" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Не все так жутко</strong></span></p> <p>Играть в футбол, а не биться за выживание, не грузить переходящие во взрослый футбол кадры договорняками и «достойной борьбой», под которой обычно понимается борьба за счет 0:0 – вот единственное, что мы можем посоветовать.</p> <p>В нынешнем сезоне РФПЛ половина команд раскачивалась несколько месяцев, зато теперь мы регулярно имеем матчи-горынычи с пятью голами, десятки кандидатов в сборную и Евгения Луценко с одиннадцатью баллами «гол + пас». За кого он бьется – за Андрея Гордеева, за Саранск – неизвестно, но, оказывается, мотивация есть. Оказывается, можно исполнять финт Зидана, играя в «Амкаре» и будучи Александром Прудниковым. В последнем краснодарском дерби Арсен Хубулов исполнил «рабону» – кстати, не в первый раз за сезон. А где был и что делал Арсен при прежнем тренере?</p> <p>Не надо безнадеги. Несколько лет подряд Луценко едва тянул уровень ФНЛ, сейчас ему 28 лет, он один из лидеров списка бомбардиров, соседствуя с Мамаевым, Игнатьевым, Смоловым, Полозом. Все нормально, какой чемпионат – такой и рост у игроков.</p> <p>Но чтобы этот текст не выглядел полной апологией системы молодежного футбола в России, нужно задать финальный вопрос: а где же в этом списке наша надежда Денис Давыдов? А то пока писался этот текст, Дениса успел назвать открытием года еще и Дмитрий Аленичев.</p> <p><a href="https:///articles/450738" target="_blank"><strong>Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть</strong></a></p> <p>[poll id=914]</p>