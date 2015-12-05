«Спартак» обогнал «Зенит». Денисов и «Динамо» больше не враги. Дайджест событий дня

<p><em>Маскерано получит условный срок. «Реал» исключен из Кубка Испании. «Локомотив» может расстаться с Логашовым и Янбаевым. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Рома» хочет за Думбия 10 миллионов</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/rom" target="_blank">"Рома"</a> готова продать нападающего <a href="https:///player/19873" target="_blank"><strong>Сейду Думбия</strong></a> <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> за 10 миллионов евро. Об этом рассказал комментатор <strong>Нобель Арустамян</strong>.</p> <p>"Могу сказать, что "Рома" готова продать Думбия в ЦСКА за 10 миллионов евро, но ЦСКА хочет продлить аренду. Сам Думбия хочет остаться в ЦСКА, поэтому я допускаю, что клубы сумеют найти компромисс, чтобы футболист остался в России до конца сезона", – сказал Арустамян.</p> <p>Напомним, права на Думбия принадлежат "Роме", а аренда игрока в ЦСКА заканчивается в январе.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/449711" target="_blank">Самые удивительные голевые рекорды</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Динамо» могут запретить регистрацию новых игроков</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> могут подвергнуть запрету на регистрацию новых футболистов в ближайшее трансферное окно, который нельзя будет снять. Такое решение может быть вынесено сегодня палатой по разрешению споров Российского футбольного союза.</p> <p>Подобное наказание "Динамо" понесет за неисполнение предписания палаты от 10-го сентября, согласно которому клуб обязан погасить все долги.</p> <p>Суровость запрета заключается в том, что клуб не будет иметь права на регистрацию новых игроков в трансферный период даже в случае оперативной выплаты всех задолженностей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Реал» исключили из Кубка Испании</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> исключен из розыгрыша национального кубка решением Федерация футбола Испании. Такое решение было принято исходя из результатов рассмотрения жалобы, которую подал <a href="https:///teams/cdz" target="_blank">"Кадис"</a> после встречи 1/16 Кубка Испании с мадридским клубом. ФФИ посчитала справедливыми претензии андалусского клуба.</p> <p>Данное решение было принято по причине того, что во встрече с "Кадисом" (3:1) принял участие хавбек <a href="https:///player/23500" target="_blank"><strong>Денис Черышев</strong></a>, не имевший право выходить на поле из-за перебора желтых карточек, полученных им в Кубке Испании прошлого сезона в матчах за <a href="https:///teams/vil" target="_blank">"Вильярреал"</a>.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450778" target="_blank">«Бенитес, загляни в Twitter». Как «Реал Мадрид» исключили из Кубка Короля </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Янбаев и Логашов могут покинуть «Локомотив» уже этой зимой</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотив"</a> принял решение расстаться с защитниками <a href="https:///player/2074" target="_blank"><strong>Ренатом Янбаевым</strong></a> и <a href="https:///player/7993" target="_blank"><strong>Арсением Логашовым</strong></a>. В данный момент красно-зеленые подыскивают футболистам места для продолжения карьеры.</p> <p>Уже в зимний трансферный период железнодорожники намерены рассмотреть устраивающие их предложения. В случае, если футболисты покинут команду, на их место будут приобретены другие игроки.В текущем розыгрыше Премьер-лиги Янбаев принял участие в семи играх, проведя на поле в общей сложности 274 минуты. На счету Логашова шесть матчей и 264 минуты игрового времени.</p> <p><img alt="" src="http://e1.365dm.com/12/07/800x600/Javier-Mascherano-Barcelona_2804366.jpg?20120731154238" style="width: 720px; height: 540px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Маскерано получит год условно</strong></span></p> <p>Защитник "<a href="https:///teams/bar" target="_blank">Барселоны</a>" <a href="https:///player/3659" target="_blank"><strong>Хавьер Маскерано</strong></a> решил конфликтную ситуацию с налоговыми органами и со следствием по делу о неуплате налогов. Он должен будет выплатить 816 тысяч евро в качестве штрафа, а также получит условный тюремный срок в один год.</p> <p>Напомним, что в октябре Маскерано признался, что <a href="https:///news/441930" target="_blank">уклонился от выплаты налогов на сумму свыше 1,5 миллиона евро</a> за два года. После этого вся сумма долга была выплачена.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Конфликт между «Динамо» и Денисовым исчерпан</strong></span></p> <p>Полузащитник<strong> <a href="https:///player/107" target="_blank">Игорь Денисов</a></strong> и московское <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> более не имеют никаких взаимных претензий, информирует пресс-служба бело-голубых. Ранее от Денисова поступило обращение в комитет по статусу игроков Российского футбольного союза с требованием полностью возместить штраф, наложенный на него руководством клуба в апреле этого года по причине разногласий с бывшим наставником "Динамо" <a href="https:///coaches/85" target="_blank"><strong>Станиславом Черчесовым</strong></a>.</p> <p>По заявлениям представителей Денисова, его оштрафовали на 80% месячной заработной платы. Июньским решением палаты по разрешению споров РФС клуб обязали вернуть игроку половину месячной зарплаты, что не устроило хавбека, после чего он подал апелляцию.</p> <p>Денисов стал игроком "Динамо" летом 2013-го года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти играх Премьер-лиги.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бердыев зимой может оказаться в «Спартаке»</strong></span></p> <p>Наставник <a href="https:///teams/ros" target="_blank">"Ростова"</a> <a href="https:///coaches/45" target="_blank"><strong>Курбан Бердыев</strong></a> нынешней зимой может сменить клуб с берегов Дона на московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a>. Красно-белые в январе хотят сделать предложение опытному специалисту. Также Бердыев входит в сферу интересов <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a>, однако питерцы готовы позвать его только летом, когда закончится соглашение с <a href="https:///coaches/1026" target="_blank"><strong>Андре Виллаш-Боашем</strong></a>.</p> <p>Помимо прочего, по появившейся ранее информации, Бердыев также может оказаться в "Рубине".</p> <p>Отметим, ранее владелец "Спартака" <strong>Леонид Федун</strong> заявил, что полностью доверяет главному тренеру команды <strong>Дмитрию Аленичеву</strong>.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/450494" target="_blank">Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Спартак» победил «Крылья Советов», «Краснодар» одержал волевую победу в дерби и другие результаты</strong></span></p> <p>В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» обыграл «Кубань» со счетом 3:2. Победу команде Кононова принес гол Смолова в концовке матча. Отметим, что «быки» по ходу игры уступали 0:2.</p> <p>«Спартак» в матче с «Крыльями Советов» добыл три очка благодаря голу Промеса в дебюте встречи. Москвичи вышли на четвертое место, обогнав «Зенит».</p> <p>В параллельных встречах <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> проиграло <a href="https:///teams/anj" target="_blank">"Анжи"</a>, <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотив"</a> и <a href="https:///teams/ure" target="_blank">"Урал"</a> сыграли вничью, «Ростов» взял верх над «Рубином».</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/81055" target="_blank"><strong>Кубань (Краснодар) – Краснодар – 2:3 (1:0) </strong>Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Ткачев, 11; 2:0 - Игнатьев, 65; 2:1 - Вандерсон, 70; 2:2 - Мамаев (с пенальти), 80; Смолов, 86.</p> <p><a href="https:///online/81056" target="_blank"><strong>Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Полоз, 37.</p> <p><strong>Удаление</strong>: Благо, 42.</p> <p><a href="https:///online/81050" target="_blank"><strong>Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:0) </strong>Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Козлов, 18; 1:1 – Эбесилио, 53; 1:2 – Максимов, 54.</p> <p><strong>Удаление</strong>: Соснин, 84.</p> <p><a href="https:///online/81051" target="_blank"><strong>Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0) </strong> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Промес, 1.</p> <p><a href="https:///online/81052" target="_blank"><strong>Локомотив (Москва) – Урал (Екаткринбург) – 2:2 (1:2)</strong> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Сапета, 2; 1:1 – Алексей Миранчук, 17; 1:2 – Манучарян, 39; 2:2 – Ниасс, 80</p>