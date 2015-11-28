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  • «Терек» - «Зенит» - 4:1. Разгромная победа команды Рахимова (ВИДЕО)

«Терек» - «Зенит» - 4:1. Разгромная победа команды Рахимова (ВИДЕО)

<p><em>«Терек» принимал «Зенит» в главном матче субботы. «Бомбардир» показывает главные моменты и голы прошедшего противостояния.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Митришев воспользовался грубой ошибкой обороны "Зенита"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128050" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рыбус забивает второй мяч в ворота Лодыгина</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128093" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Халк и Дзюба организуют ответный мяч</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128182" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Митришев забивает потрясающий по красоте мяч</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128185" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Евсеев умудрился в одном эпизоде травмироваться и получить красную карточку</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128216" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рыбус делает счет разгромным</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128259" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обзор матча</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128293" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/81048" target="_blank">Текстовый онлайн</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ахмат
Комментарии (19)
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LDms
1448724537
Что такое с Зенитом в этом году.. Как можно такую разную игру показывать у себя и в Европе. А Терек в первом тайме прямо феерит. Поглядим, что во втором будет
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yo-yo
1448727489
Опустили болотных по полной !! Ниже плинтуса !!
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leonard1984
1448728074
Поздравляю Терек с победой. Но не дело диктору по стадиону постоянно, что то кричать.
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Нигма
1448728490
Два гола на счету Шатова ему сколько отдали за гол свои ворота
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Вомбат
1448728699
Победа Терека ожидалась (не только мной), но счет довольно неожиданный. Впрочем счет не так важен, как важен неверный план на игру от АВБ. Очередной 625-й раз обращаюсь к поклонникам этого тренера - Вот он уйдет и оставит Зенит с отличным составом но без поставленной игры и без еврокубков (5-е место не дает права на еврокубки, а кубок России выиграть вряд ли получится). Ну и каковы будут его достижения за 3 года? Один раз дошли до 1:8 финала ЛЧ. Один раз до 1:4 ЛЕ. В чемпионате одно золото, одно серебро, одно 5-е место. Сравнение с Адвокатом и Спалетти явно не пользу АВБ. А состав-то самый лучший был именно при нем. Так с какого бодуна он у вас великий? Или вы думаете, что постоянной критики порядков в российском футболе достаточно, чтобы быть великим тренером?
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B_A_IV
1448728797
Боаш лодыркин и т.д. отстой и дохляки ну ладно в ЛЧ за счет фарта проскочили , где то ответка должна быть
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LDms
1448731021
Ну и Терек, по правде говоря, наверное лучший матч в своей истории сегодня выдал. Сожрали просто Зенит
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CSKA №1
1448731462
Лодырка суперкипер(((
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15426378s
1448732248
по ходу договорняки пошли.
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MirOb1
1448781917
Терек с победой!!!
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