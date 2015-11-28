«Терек» - «Зенит» - 4:1. Разгромная победа команды Рахимова (ВИДЕО)

<p><em>«Терек» принимал «Зенит» в главном матче субботы. «Бомбардир» показывает главные моменты и голы прошедшего противостояния.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Митришев воспользовался грубой ошибкой обороны "Зенита"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128050" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рыбус забивает второй мяч в ворота Лодыгина</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128093" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Халк и Дзюба организуют ответный мяч</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128182" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Митришев забивает потрясающий по красоте мяч</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128185" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Евсеев умудрился в одном эпизоде травмироваться и получить красную карточку</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128216" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рыбус делает счет разгромным</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128259" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обзор матча</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128293" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/81048" target="_blank">Текстовый онлайн</a></strong></p>